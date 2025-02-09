Самая смелая закупка зимнего трансферного окна. Больше в Европе потратил только «Сити»

Трансферное окно в Европе и некоторых других странах захлопнулось в начале недели. «Манчестер Сити» — самый затратный клуб (€ 218 млн на новых футболистов), саудовский «Аль-Наср» — второй в этом списке (€ 77 млн). Ничего сверхъестественного, с учётом финансовых возможностей клубов. А вот присутствие «Ренна» в топ-3 (€ 74,65 млн) удивляет.

Кого купил «Ренн»?

Для начала давайте посмотрим, сколько французский клуб тратил на новичков в предыдущие зимние окна.

Сезон-2023/2024 — € 26,5 млн;

сезон-2022/2023 — € 8 млн;

сезон-2021/2022 — € 0 млн;

сезон-2020/2021 — € 1,06 млн;

сезон-2019/2020 — € 0 млн;

сезон-2018/2019 — € 3 млн;

сезон-2017/2018 — € 13 млн.

Получается, что за нынешнее зимнее окно «Ренн» израсходовал больше, чем за семь предыдущих. Правда, и продал игроков на € 42 млн.

Самым дорогим новичком стал полузащитник Секо Фофана. Летом 2023-го футболист покинул Францию (выступал за «Ланс») и укатил за большими деньгами в Саудовскую Аравию. Там Фофана поиграл за «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак», а теперь вернулся в Лигу 1. За его трансфер «Ренн» выложил € 20 млн. По словам спортивного директора французского клуба Фредерика Массары, он следил за Фофана, когда тот играл ещё в Серии А (выступал за «Удинезе» с 2016 по 2020 год). Секо уже провёл шесть матчей в составе нового клуба и отметился голевой передачей.

Секо Фофана (в центре) Фото: staderennais.com

€ 14 млн заплатили за вратаря Бриса Самба, который до этого выступал за «Ланс» в течение двух с половиной лет. Массара назвал подвигом трансфер голкипера сборной Франции. Впрочем, Брис сыграл всего три встречи за национальную команду. Он регулярно получает вызовы, но почти всё время сидит в запасе. Адаптация бывшего капитана «Ланса» пока проходит непросто. Он провёл шесть матчей и пропустил восемь мячей. Но в двух предыдущих встречах голкипер дважды отыграл «на ноль».

«Ренн» укрепил линию обороны Антони Руо. 23-летний защитник прошедшим летом уехал в Германию — «Штутгарт» купил его у «Тулузы» за € 3 млн. Француз отбегал 28 матчей (один гол) во всех турнирах и вернулся на родину. «Ренн» не пожалел € 13 млн, но Руо пока не дебютировал за новый клуб. Правда, тут ничего удивительного, если учитывать, что футболиста приобрели 3 февраля.

Киого Фурухаси — ещё один новичок «Ренна». Японец провёл четыре с половиной года в составе «Селтика» (85 голов и 19 результативных передач в 165 встречах) и стал с командой трёхкратным чемпионом Шотландии. «Ренн» заплатил за Фурухаси € 12 млн, а футболист дебютировал в матче со «Страсбургом» (1:0). Пока без результативных действий.

Киого Фурухаси Фото: staderennais.com

Фланговый нападающий Мусса Аль-Тамари переехал во Францию летом 2023 года. Тогда он подписал контракт с «Монпелье», а теперь перебрался в «Ренн». В этом сезоне 27-летний футболист сборной Иордании отыграл 16 встреч, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Он приходил в «Монпелье» свободным агентом, а теперь «Ренн» заплатил за него € 8 млн.

22-летнего вингера молодёжной сборной Бельгии Казима Олайгбе купили у «Серкль Брюгге» за € 5,25 млн. Ранее футболист бегал за молодёжную команду «Саутгемптона» и попробовал себя в «Росс Каунти» (был там в аренде). В 2023 году он перешёл в «Серкль Брюгге», где в этом сезоне забил восемь мячей в 31 матче. Получится ли у него во Франции? А ещё «Ренн» арендовал у «Марселя» защитника Исмаэля Коне и Лилиана Брассье — у «Бреста».

Как «Ренн» играет в этом сезоне?

По итогам прошлого сезона команда заняла только 10-е место в таблице Лиги 1. Это худший результат «Ренна» за пять лет. Начиная с сезона-2019/2020, команда один раз была третьей, дважды — четвёртой, один раз — шестой. В прошлой кампании всё сложилось не очень хорошо. Но в этом сезоне дела идут совсем плохо. Команда уже два раза меняла тренера. Начала сезон с Жюльеном Стефаном, которого уволили в ноябре 2024 года.

Хабиб Бейе Фото: staderennais.com

Далее команду возглавил эксцентричный Хорхе Сампаоли. Его хватило всего на 10 встреч — уход в январе 2025-го. Третьим тренером стал Хабиб Бейе. Под его руководством команда пока провела всего два матча, но одолела и «Страсбург» (1:0), и «Сент-Этьен» (2:0). Перед нынешним туром «Ренн» занимал только 15-е место в Лиге 1 (там играют 18 клубов). Отрыв от зоны прямого вылета составлял пять очков, от зоны стыков — два. Очевидно, что вылет не входит в планы клуба, и, видимо, ради этого он потратил такие большие (для себя и зимнего окна в целом) деньги на новичков.