«Сити» пропустил нереальный гол с центра поля! Еле отбились от команды из третьей лиги

У «Сити» во вторник важный матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Так что в кубковой игре Гвардиола выпустил состав, где было больше резервистов, чем игроков основы. В том числе дебютировали новички Гонсалес и Рейс, а Мармуш вышел на позиции центрального нападающего при отсутствии Холанда, который не попал даже в заявку.

«Лейтон Ориент» – шестая команда из третьего по силе дивизиона, но начал игру неплохо. За стартовые 10 минут хозяева трижды входили с мячом в чужую штрафную. Правда, лучший момент на этом отрезке остался за «Сити». Гюндоган с семи метров не попал в пустые ворота после прострела Савиньо.

Ну а затем случилось то, что мало кто ожидал увидеть. «Лейтон Ориент» открыл счёт. Причём как! Воспитанник «Тоттенхэма» Джэйми Донли, который выступает за «Лейтон Ориент» на правах аренды, решился на удар с центра поля. Мяч ударился о перекладину, а затем зашёл в ворота рикошетом от вратаря «Сити». Автогол Ортеги заставил стадион буквально обезуметь. Местные болельщики даже начали скандировать Гвардиоле «ты будешь уволен к утру».

Удар Донли Фото: Кадр из трансляции

Автогол Ортеги Фото: Кадр из трансляции

Причём за мгновение до гола Нико Гонсалес получил травму при единоборстве. Сначала испанец продолжил матч, но через пару минут лёг на газон и покинул поле только с помощью медицинской бригады. Вместо него на поле вышел Бернарду Силва, который едва не сравнял счёт, однако защитник «Лейтон Ориент» вынес мяч с линии ворот. А под конец первого тайма классный момент упустил ещё и Мармуш. Кстати, пас под удар снова отдавал Савиньо.

В перерыве Гвардиола внезапно заменил двух центральных защитников. Вместо Рейса и Диаша вышли Хусанов и Стоунз. Получилось так, что отличился как раз вышедший защитник. Рико Льюис бил из-за штрафной, и мяч зашёл в ворота от головы Хусанова. Так случайные рикошеты помогли и одной, и другой команде.

Футболисты «Сити» Фото: Adam Davy/Getty Images

На 72-й минуте Гвардиола решил добить соперника и выпустил сразу Фодена и Де Брёйне. «Лейтон Ориент» и без того было крайне тяжело справляться – иной раз прощал то «Сити», то судья (Купера можно было удалять). А на 79-й минуте бельгиец забил победный мяч. Де Брёйне после паса Грилиша вышел один на один с вратарём – и перекинул его. На этом игра была сделана. Гости достаточно уверенно контролировали игру, практически не допустив моментов у своих ворот в конце матча. Кроме удара Хаппа на 90-й минуте – здесь гостям повезло.

«Сити» узнает соперника по 1/8 футбола Кубка Англии в понедельник (10 февраля).