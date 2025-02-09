«Зенит» и «Спартак» тратят, словно никакого бана от УЕФА нет. Почему именно сейчас?

Покупки в РПЛ зимой демонстрируют важную тенденцию – как минимум топы снова готовы вернуться к расходам, которые были до бана. Простая экономика: суммарно все команды лиги уже потратили € 54,6 млн. При этом все понимают – это не финал. «Спартак» ждёт двух игроков, которые придут в общей сложности примерно за € 35-40 млн. «Зенит» готов потратить плюс-минус аналогичную сумму. И ещё не закончили работу (хотя им бы её начать) «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА. Так что вряд ли кто-то удивится, когда 20 февраля счётчик трат перевалит за € 100 млн.

Не исключил бы даже рекорд – в сезоне-2012/2013, когда и доллар был ниже, и экономика стабильнее, и Сулейман Керимов в «Анжи», клубы в общей сложности выделили на трансферы почти € 112 млн. С того момента к этому достижению ещё не подбирались. А самый близкий период был до бана – зимой 2022-го потратили около € 80 млн. И эта цифра, вероятно, будет покорена. С одной стороны, подобный сценарий – тенденция. Не так давно ФИФА выпустила исследование, где нам сообщили: клубы со всего мира уже израсходовали в зимний регистрационный период $ 2,35 млрд, а также установили рекорд по числу переходов. Такого не было никогда. Поэтому Россия находится внутри этого движения: когда денег становятся больше и их хочется тратить, несмотря на все внешние ограничения.

Луис Энрике и Ливай Гарсия Фото: fc-zenit.ru/spartak.com

Но очевидно – дело не только в поддержании международного тренда. Хотя это тоже важно. Ведь, несмотря на бан, нужно оставаться частью мирового рынка и показывать всем, что к возвращению мы готовы. Одна из теорий, почему клубы вдруг распахнули кошельки, исходит как раз из этого: подготовка к постепенному снятию бана и участие в европейских турнирах. Необязательно, кстати, под эгидой УЕФА. Есть ведь и Суперлига, которая пусть и существует пока на словах, но запретить её полноценно никак не могут. Важный момент: в декабре 2024-го Дюков дал посыл, что рассчитывает на возвращение России уже в 2025 году. Срок явно был назван неспроста. Вряд ли это эфемерная цифра. Вероятно, она появилась после обсуждений с УЕФА и ФИФА. Они тоже получили этот сигнал. И если ориентир возвращения действительно 2025-й (например, летом – старт отбора в еврокубки), то сейчас идеальное время под них закупаться. Ведь летом и конкуренция выше, и внимания к игрокам куда больше.

Другая теория более прозаичная: «Зениту» во что бы то ни стало нужен трофей в год 100-летия. И клуб идёт ради этого на всё. При этом экономическая жизнь клуба не выбивается за пределы адекватности: да, траты есть, и они серьёзные. Но только за зиму клуб продал игроков на € 30 млн. А летом получит ещё € 20 млн после ухода Вендела. Так что они научились ещё и зарабатывать. А это всегда важно.

«Спартак» – более неожиданный феномен. Но здесь только одно предположение: в высоких кабинетах «Лукойла» кому-то надоело тотальное доминирование клуба из Петербурга. Просто устали. И уже готовы пойти на всё, чтобы её прервать. А тут наконец-то пришёл тренер, в которого верят игроки. Появились результат и реальные шансы зацепиться за трофей. В цифрах крупной нефтяной компании € 50-80 млн явно не те деньги, из-за которых кто-то будет сильно переживать. А вот удовлетворить собственные амбиции – бесценно. Даже если потом этих игроков не удастся кому-то продать. Чемпионский титул спишет всё.

Алексей Миллер Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Но пока просто констатируем: здорово, что клубы вернулись на международный рынок, при этом захватывая часть европейского. Ведь это реклама не только «Зениту» и «Спартаку», но и всей лиге. А если с приходом этих футболистов поднимется общий уровень, а потом они ещё и сыграют в еврокубках – о потраченных деньгах точно никто не вспомнит.