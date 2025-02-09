Гарсия — не первый легионер в РПЛ с Карибов. Как они играли в России до новичка «Спартака»

Трансфер Ливая Гарсии в «Спартак» по-своему уникальный не только потому, что он самый дорогой в истории московского клуба. В Россию не так часто приезжают футболисты из островных государств Карибского бассейна, чьи сборные входят в зону КОНКАКАФ. Например, за всю историю РПЛ в нашей лиге до Гарсии был только один легионер из Тринидада и Тобаго. Всего же около десятка игроков из этого региона выступали в российском чемпионате. Давайте вспомним, как складывались здесь их карьеры.

Тринидад и Тобаго — Шелдон Бато

Шелдон Бато (посередине) Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»

Первый легионер из Тринидада и Тобаго в России – защитник Бато, который был в «Крыльях Советов» с августа 2015-го по июль 2018-го. Но он, как и Гарсия, приезжал из Европы. Самарский клуб сначала арендовал Шелдона на сезон у бельгийского «Мехелена», а затем оформил полноценный трансфер за неизвестную сумму. Для «КС» тринидадец, действовавший как в центре обороны, так и на флангах, стал достаточно ценной фигурой. За два сезона Бато провёл 41 матч и сделал одну голевую передачу. Шелдон на момент переезда в Россию уже был игроком сборной Тринидада и Тобаго, что тоже объединяет его с новичком «Спартака».

«Бато очень крепкий игрок. У него огромный потенциал. Главное – правильно функционально подводить его к играм. Мы искали ему самую эффективную позицию. Он наиболее хорош в разрушении атак и в игре в опорной зоне», – говорил тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко.

Но в 2018-м в Самару на роль главного тренера приехал Андрей Тихонов и почему-то отказался от Бато. Тринидадца отдали в аренду «Кайрату» на сезон, а год спустя казахстанский клуб выкупил защитника. Сейчас Шелдону уже 34, но он всё ещё играет во втором дивизионе бельгийского чемпионата за «Васланд-Беверен».

Гаити — Режиналь Горо

Режиналь Горо (слева) Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

До «Крыльев Советов» добрался однажды и уроженец Гаити. Причём случилось это ещё до приезда первого тринидадца. Правда, в случае с Горо экзотики было меньше. Дело в том, что Режиналь ещё в возрасте двух с половиной лет переехал с семьёй в Бельгию, где вырос и стал заниматься футболом. Он даже поиграл за бельгийскую молодёжку, однако на взрослом уровне выбрал сборную Гаити. Универсальный игрок закрывал фланг в роли защитника или полузащитника.

Раскрутив карьеру в родном «Стандарде» из Льежа, Горо в январе 2013-го перешёл в «Крылья Советов» за € 500 тыс. Ещё через полтора года поменял Самару на Ростов – на правах свободного агента подписал контракт с ростовским клубом, правда, задержался в нём всего на полгода. В РПЛ Режиналь сыграл 52 встречи, забил три мяча и сделал восемь голевых передач.

«Была у него страсть — любил пострелять из пневматического пистолета, – рассказывал про Горо переводчик «КС» Алексей Везеров в интервью для «Чемпионата». – Мне это тоже очень нравилось. Иногда устраивали что-то типа соревнований. Ещё подкупало, что ему тоже нравилась музыка традиционных французских шансонье — Беко, Греко, Пиаф и других».

Но расстался Горо с российским футболом после отнюдь не вдохновляющей истории. Последним для бельгийского гаитянина стал матч с «Арсеналом», в котором он получил жёлтую карточку за то, что… справил малую нужду прямо по ходу игры. Вскоре Режиналь сам попросил расторгнуть свой контракт. Горо полгода отдыхал, а потом вернулся в «Стандард», где выступал до завершения карьеры в 2020 году. Сейчас он в льежском клубе учит местную молодёжь.

Ямайка — Роберт Скарлетт, Дамани Ральф, Эррол Стивенс, Лутон Шелтон, Шамар Николсон

Эррол Стивенс и Шамар Николсон Фото: «Чемпионат»

А вот футболистам с Ямайки почему-то полюбилась Россия. Может, из-за легендарной песни группы «Чайф»? В нашем чемпионате поиграли уже пятеро представителей этой страны.

Первым был в 2002 году полузащитник Скарлетт. Его привезли прямо с Ямайки – из клуба «Харбор Вью». Причём оказался он не где-нибудь, а сразу в «Спартаке»! Впрочем, пробыл левый защитник в московском клубе менее полугода. Сыграл только один матч в чемпионате России, однажды попал в заявку на Лигу чемпионов. В зимнее окно 2003-го Роберт вернулся в «Харбор Вью» и больше в Европе не выступал.

«Когда я приехал в Россию, в «Спартаке», как мне говорили, были плохие времена, – рассказывал Скарлетт в интервью для Sports.ru. – Мне нужно было что-то отправлять своей семье, я должен был на что-то жить, но мне не платили. За всё то время, что я провёл в «Спартаке», мне ничего так и не заплатили. Мне говорили, что у клуба тяжёлые времена и они не могут найти денег. Получается, я тренировался и играл бесплатно».

Зимой 2005-го в Россию приехал нападающий Дамани Ральф. Его карьера – печальная истории. До 24 лет он играл в МЛС за «Чикаго Файр», потом перешёл в «Рубин» за € 1,5 млн, но после периода в Казани ушёл из футбола по причине травм. В РПЛ отыграл, по сути, только один сезон-2005 и всё остальное время лечился. Всего провёл 26 матчей за «Рубин», забил два гола и сделал четыре голевые передачи.

Летом 2009-го другой нападающий Эррол Стивенс стал новичком «Химок». Он успешно прошёл просмотр в подмосковной команде и был арендован у того же «Харбор Вью», где играл Скарлетт. Экс-гендиректор «Химок» Андрей Громов рассказывал, что на родине Стивенс зарабатывал $ 300 в месяц и подрабатывал бухгалтером, а в России легионер получил $ 5000. Нападающий после трансфера заявил о готовности стать лучшим бомбардиром РПЛ, однако и его российская карьера продолжалась менее полугода. Стивенс поучаствовал всего в трёх встречах, не совершил результативных действий и зимой вернулся в «Харбор Вью». Зато через несколько лет стал звездой во Вьетнаме – много забивал за «Хайфон».

Следующим ямайским легионером в РПЛ стал полузащитник Лутон Шелтон. Он тоже начинал в «Харбор Вью», но в Россию приехал уже зрелым футболистом, поигравшим в Швеции, Англии, Норвегии, Дании и Турции.

Нижегородская «Волга» подписала его свободным агентом. Шелтон отыграл в нашей стране два сезона, в 18 матчах в РПЛ набрал 2+1. Затем Лутон вернулся в «Харбор Вью», и ему был поставлен страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз. В январе 2021-го в возрасте 35 лет экс-хавбек «Волги» ушёл из жизни.

Николсон – на сегодняшний день последний ямаец в российском футболе. Про его достижения в «Спартаке» рассказывать не нужно, они ещё свежи в памяти. Московский клуб покупал нападающего из «Шарлеруа» в январе 2022 года за € 8 млн, а неделю назад отпустил в мексиканскую «Тихуану», по данным Transfermarkt, за € 1,6 млн. В 57 матчах за «Спартак» Николсон забил 16 голов и сделал шесть голевых передач. Кажется, карьера Гарсии должна получиться в России ярче, чем у всех его предшественников с Карибов.

Сент-Винсент и Гренадины — Уэсли Чарльз

До России однажды добрался футболист, выступавший за совсем экзотическую для нас сборную Сент-Винсент и Гренадинов. Центральный защитник Чарльз играл за национальную команду в течение 17 лет (с 1995 по 2012 год). А вот почти вся его клубная карьера до переезда в Россию прошла в Ирландии – в «Слайго Роверс» и «Брей Уондерерс». Но в 2005-м практически 30-летний Уэсли каким-то образом попал в фокус внимания скаутов РПЛ.

Сначала впечатлявший своими физическими данными Чарльз отправился на просмотр в «Рубин», но там не пригодился. Однако сын Карибов не расстроился и согласился поиграть за «Ростов». Говорят, Ивану Саввиди его впихнули чуть ли не как футболиста сборной Ирландии. В итоге ростовским тренерам Геннадию Стёпушкину и Сергею Балахнику он тоже оказался не сильно нужен. Уэсли попадал в заявку на матчи РПЛ, тем не менее так и не вышел на поле. Поучаствовал лишь в пяти играх дубля. Через полгода защитник вернулся в Ирландию. Под занавес карьеры попылил ещё в США.