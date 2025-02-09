Про этих топ-игроков прошлого могли забыть. Но они напомнили о себе трансферами зимой

В трансферное окно мы не только следим за топ-сделками. Иногда это отличный повод вспомнить о забытых героях – футболистах, которые когда-то выступали на топ-уровне. Кто-то меняет клубы в надежде на перезагрузку карьеры, кто-то устраивает «последний танец». Рассказываем, какие известные футболисты напомнили о себе сменой команды этой зимой.

Миши Батшуайи: «Галатасарай» → «Айнтрахт» Франкфурт (€ 3 млн)

Миши Батшуайи Фото: eintracht.de

Батшуайи – уникальный футболист. Бельгиец поиграл за все три турецких топ-клуба: «Фенербахче», «Бешикташ» и «Галатасарай». В составе последних он оказался в июле 2024-го. И за полгода Миши не сильно впечатлил боссов «Галатасарая», забив всего семь мячей за 30 встреч. Стамбульцы арендовали статусного Альваро Морату, а Батшуайи отправили в Германию.

Форварда подобрал «Айнтрахт» из Франкфурта всего за € 3 млн. Ранее клуб продал Омара Мармуша в «Манчестер Сити» и забрал Элье Ваи из «Марселя». Батшуайи же станет неплохой опцией со скамейки запасных. Вот так форвард, поигравший в дортмундской «Боруссии» и «Челси», снова вернулся в топ-лигу. За такими камбэками наблюдать интересно почти всегда.

Артур Мело: «Ювентус» → «Жирона» (аренда)

Артур Мело Фото: gironafc.cat

Карьера Артура совсем не соответствует ожиданиям от бразильца. В июле 2018-го «Барселона» взяла полузащитника с расчётом, что он станет одним из лидеров. Однако каталонцы быстро разочаровались и расстались с Артуром через пару лет. Его отправили в «Ювентус» взамен на Миралема Пьянича. Но в Италии Мело совсем скис: травмы и плохая форма сделали из него игрока запаса. Не спасла даже аренда в «Ливерпуль», за которую он провёл на поле внушительные 13 минут в одной встрече.

Сезон-2023/2024 Артур провёл в «Фиорентине» (снова на правах аренды), а летом 2024-го бразилец остался в «Ювентусе». Мело находился вне заявки и грустил. К счастью для игрока, «Жирона» решилась на возвращение футболиста в Каталонию. Артура арендовали до конца сезона-2024/2025. Наверное, это последний шанс для бразильца на перезапуск карьеры в топ-лиге.

Хаким Зиеш: «Галатасарай» → «Аль-Духаиль» (свободный агент)

Хаким Зиеш Фото: duhailsc.qa

В декабре 2024-го Зиеш раскритиковал тренера «Галатасарая» Окана Бурука.

Хаким Зиеш экс-игрок «Галатасарая» «Для меня всё кончено в «Галатасарае». Я сказал им, что уезжаю в январе. Они больше ни о чём меня не просят, я делаю то, что хочу. Никогда не видел такого плохого тренера, как Окан Бурук. Сможет ли «Галатасарай» выиграть титул? Мне плевать на это… Хочу, чтобы меня оставили в покое. Уже жалею, что пришёл. Я должен был уйти в начале сезона, но они не захотели. Я уезжаю в январе».

Конечно, после такого демарша о будущем в Стамбуле речи идти не могло. В нынешнем сезоне Зиеш провёл всего 330 минут на поле за «Галатасарай». Видимо, марокканец взорвался из-за недоверия тренера к нему. Зато в катарском «Аль-Духаиле» в Хакиме видят лидера. 31-летний вингер перебрался в клуб на правах свободного агента и подписал контракт сроком на 2,5 года.

Себастьен Аллер: «Боруссия» Дортмунд → «Утрехт» (аренда)

Себастьен Аллер Фото: ANP/Getty Images

Самый важный «матч» в своей жизни Аллер уже выиграл. В июле 2022-го Себастьен сообщил о злокачественной опухоли в организме. К счастью, форвард вылечился от рака и вернулся в футбол. Но, увы, не на топ-уровень. Ивуариец не тянет уровень дортмундской «Боруссии», поэтому клуб отправляет игрока по арендам. Первую часть сезона-2024/2025 Аллер провёл в испанском «Леганесе»: за девять встреч он не отметился ни одним голом. Скудновато.

Нападающего вернули обратно в «Боруссию». А Дортмунд нашёл для Себастьена новый пункт назначения – нидерландский «Утрехт» (аренда до конца сезона). Игрок уже выступал за клуб с 2014 по 2017 год, поэтому воспринял трансфер как «возвращение домой». Вот как он описал эту аренду: «Конечно, очень приятно, когда переходишь туда, где у тебя остались хорошие воспоминания. Все знают мою ситуацию. Мне хотелось снова играть, показать себя где-нибудь. Мне сейчас 30 лет, я многое пережил. Уехать куда-то на пять месяцев и на время оставить жену и детей – непросто. Был только один клуб, в который я хотел пойти на короткий период времени. Если бы не «Утрехт» – было бы сложно сделать этот шаг».

Хамес Родригес: «Райо Вальекано» → «Леон» (свободный агент)

Хамес Родригес Фото: clubleon.mx

Пик карьеры Хамеса получился коротким. Колумбиец сверкнул на ЧМ-2014, перешёл в мадридский «Реал» и провёл три неплохих сезона. Ещё была неплохая аренда в «Баварию» (2017/2018) – и всё. Затем Родригес отправился в путешествие по разным чемпионатам. С 2020-го он выступал за: английский «Эвертон», катарский «Аль-Райян», греческий «Олимпиакос», бразильский «Сан-Паулу» и испанский «Райо Вальекано».

С последними Хамес подписал контракт летом 2024-го после удачного Кубка Америки. Он стал лучшим игроком турнира, доведя Колумбию до финала. Но уже в январе 2025 года Родригес разорвал соглашение с «Райо Вальекано» (сыграл всего семь матчей) и перебрался в мексиканский «Леон». Хамес заключил контракт сроком на 12 месяцев. Однако не факт, что он задержится до конца. Ждём Родригеса-путешественника в новой локации?

Серхио Рамос: свободный агент → «Монтеррей»

Серхио Рамос Фото: rayados.com

Скучали по Серхио Рамосу? С июля 2024-го испанец отдыхал от футбола. Контракт защитника с родной «Севильей» истёк, а новых подходящих предложений не поступило. Зато нынешней зимой на 38-летнего Рамоса вышел мексиканский «Монтеррей». Экзотика! Серхио едет в Северную Америку до конца 2025 года – именно такой срок контракта указывает Transfermarkt. Инсайдер Николо Скира сообщил, что зарплата Рамоса составит € 4 млн.

Любопытно, что в «Монтеррее» Рамос взял 93-й номер. Вспоминаем финал Лиги чемпионов – 2013/2014, в котором испанец забил ответный мяч «Атлетико» на 90+3-й минуте. А в экстра-таймах «Реал» дожал соперника (4:1) и выиграл трофей. Теперь Серхио рассчитывает на победы в Мексике.

Андреа Белотти: «Комо» → «Бенфика» (аренда)

Андреа Белотти Фото: slbenfica.pt

Будем честны: Андреа Белотти «закончился» после трансфера в «Рому» в августе 2022 года. В «Торино» форвард стабильно забивал и был лидером. А в Риме превратился в игрока ротации. Когда Жозе Моуринью доверял Андреа место на поле, то форвард действовал скорее в подыгрыше: 10 мячей за 68 матчей в «Роме» – отличный индикатор того, что делал на поле Белотти.

Летом 2024-го нападающего забрал поднявшийся в Серию А «Комо». Но и в команде Сеска Фабрегаса 31-летний форвард не зажёг. Он забил всего два скромных мяча за 19 встреч. Тем удивительнее, что Белотти забрала к себе «Бенфика». Лиссабонцы бьются за золото чемпионата Португалии и рассчитывают на проход «Монако» в 1/16 финала Лиги чемпионов. Нет сомнений, что это последний шанс Андреа на высоком уровне.

Хуан Бернат: «Вильярреал» → «Хетафе» (свободный агент)

Хуан Бернат Фото: Diego Souto/Getty Images

Испанский защитник лучшие годы карьеры провёл в «Баварии» и «ПСЖ». До января 2025-го Бернат принадлежал парижанам и выступал на правах аренды за «Вильярреал». Однако французы расторгли контракт с футболистом, чтобы «Ювентус» арендовал принадлежащего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани (есть лимит ФИФА в шесть игроков в аренде). Нынешний сезон Хуан проводил в «Вильярреале», но после разрыва соглашения с парижанами перебрался в «Хетафе». С новым клубом 31-летний защитник подписал контракт до конца сезона-2024/2025.

Эрик Шупо-Мотинг: свободный агент → «Нью-Йорк Ред Буллз»

Эрик Шупо-Мотинг Фото: newyorkredbulls.com

С июля 2024 года камерунский форвард находился без клуба. Контракт Шупо-Мотинга с «Баварией» истёк, а новых вариантов тогда игрок не нашёл. Хотя СМИ сообщали, что в подписании Шупо-Мотинга была заинтересована «Барселона», а также клубы из АПЛ, Серии А и Саудовской Аравии.

Эрик дождался предложения из МЛС. И в конце декабря 2024-го он подписал контракт с «Нью-Йорк Ред Буллз». 35-летний форвард заключил соглашение до 31 декабря 2026 года с опцией продления в случае получения визы. Интересно, что в Нью-Йорке Шупо-Мотинг поработает под руководством тренера Сандро Шварца (экс-«Динамо» Москва).

Андерсон Талиска: «Аль-Наср» → «Фенербахче» (сумма неизвестна)

Андерсон Талиска Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Талиска – талант уровня топ-5 лиг Европы. Тем удивительнее, что он всю карьеру провёл в чемпионатах статусом ниже. Андерсон играл за португальскую «Бенфику», турецкий «Бешикташ», китайский «Гуанчжоу» и саудовский «Аль-Наср» (выступал до января 2025-го).

И в 31 год он вернулся в Европу с Ближнего Востока. Правда, опять мимо АПЛ или Серии А. Талиску подписал «Фенербахче» с Жозе Моуринью. Стамбульцы предложили бразильцу контракт на 1,5 сезона. В большой европейской команде мы полузащитника уже вряд ли увидим. Но есть шанс понаблюдать за Талиской в «Фенербахче» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.