В такой сюжет трудно поверить! 2DROTS спаслись красным мячом в концовке финала с «Амкалом»

Стычки, удаления, судейский скандал — тут было всё! А завершилось всё триумфом команды Кузнецова в серии буллитальти.

Пока топовые клубы РПЛ бьются за трофей в ОАЭ, самые популярные команды Медиалиги там же рубились за Суперкубок. «Амкал» против 2DROTS — классная вывеска для финала. Битва, которую можно считать классической на уровне Медиалиги.

Первые 10 минут прошли с преимуществом номинальных гостей. Александр Вульфов не попал головой в створ, хотя его никто не держал. А потом Данила Прошляков вонзил мяч в дальнюю штангу на угловом. 2DROTS запороли два хороших момента, после чего «Амкал» пришёл в себя. Вторая половина первого тайма — время, когда команда Виталия Панова доминировала на поле.

«Амкал» не просто создавал моменты, но и реализовывал их. Номинальные хозяева образцово выбежали из обороны в атаку, и Артур Рябокобыленко (он же Ряба) хладнокровно переиграл вратаря. Нельзя не отметить голевую передачу Шахриёра Жабборова. Узбекистанский футболист постоянно обострял и периодически прокидывал мяч между ног соперникам, генерируя хайлайты.

Неудивительно, что именно Шах укрепил преимущество «Амкала» в концовке первого тайма. Оборона 2DROTS жутко провалилась, Жабборов удрал со своей половины поля один на один с вратарём и легко реализовал свой момент. Какой же интересный футболист перешёл в «Амкал»! На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу команды Панова, а 2DROTS разочаровали в концовке тайма.

Начало второй половины вышло довольно фактурным. Эпизод первый — судья Юрий Апонасенко даёт Шаху жёлтую за симуляцию после того, как тот падает в штрафной 2DROTS. «Амкал» берёт челлендж (в Медиалиге есть такая опция), и арбитр меняет решение после многочисленных повторов. Шах забил, отдал и заработал пенальти — отличная продуктивность. Правда, вратарь 2DROTS Дмитрий Сычёв сохранил команду в игре — отразил удар Ильи Скроботова с «точки».

А ещё через шесть минут полыхнуло по полной программе. Кирилл Бирюков жёстко влетел в Василия Маврина, а дальше футболисты обменялись запрещёнными приёмами. Маврин ударил головой в скулу Бирюкову, а тот схватил Василия за шею и повалил на газон. «Закрой рот, ******», — игроки сопроводили перепалку матом. Апонасенко дал Бире две жёлтые: одну — за фол, вторую — за толчок соперника. Маврина сначала наградил жёлтой, но после челленджа 2DROTS судья признал: такой удар головой заслуживает удаления.

В концовке 2DROTS ввели в игру красный мяч — гол в такой ситуации считают за два. Плюс они в течение нескольких минут играли в большинстве, поскольку завоевали это право перед встречей. Именно на этом отрезке случился самый спорный эпизод. Показалось, что Руслан Имаев наступил на ногу Годфреду Клуцею в штрафной площади «Амкала». Арбитр фола не увидел и не пошёл смотреть повтор, поскольку у 2DROTS не было челленджа. Кузнецов выбежал на поле и наговорил судье, а потом иронично аплодировал: «Спасибо!»

Но 2DROTS снова ушли от поражения на последних минутах, как и в полуфинале. И гол получился невероятно красивым! Григорий Барышев классно поймал мяч на ногу и вонзил его в девятку. А сделал он это красным мячом — 2:2! Как они это делают? Это гол очень похож на тот, что армеец Матвей Кисляк забил в недавнем матче с «Зенитом».

Основное время завершилось вничью, следовательно, всё решилось в серии буллитальти. Там вратарь 2DROTS Сычёв спас после выхода Имаева, однако сделал это ценой травмы. По всей видимости, голкипер выбил плечо, после чего разрыдался прямо на газоне. 2DROTS зарешали в буллитальти, после чего на поле снова разгорелась небольшая потасовка. Автором последнего точного удара стал Владислав Ослоновский. 2DROTS чудесным образом спаслись в основное время, а потом взяли трофей в серии буллитальти.