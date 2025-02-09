Мбаппе спас «Реал» после «паненочки» «Атлетико»! Чемпион возмущался судьёй уже в перерыве

«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в мадридском дерби. Команда Карло Анчелотти сохранила первое место с отрывом в одно очко от команды Диего Симеоне. Но к лидеру на расстояние двух очков может приблизиться «Барселона», если победит в воскресенье в Севилье.

Старт мадридского дерби немного задержали из-за трогательной акции. На поле «Сантьяго Бернабеу» вместе с детьми вышел только-только завершивший карьеру экс-защитник «Реала» Марсело, чтобы попрощаться со стадионом, на котором он одержал миллион побед. Сегодняшняя команда «сливочных» сфотографировалась с легендой, а Модрич подарил бразильцу памятную футболку. На табло арены было написано «спасибо» на португальском и испанском языках.

Марсело и футболисты «Реала» Фото: Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images

Сама игра при счёте 0:0 получалась максимально осторожной. В эпоху Марсело были, конечно, мадридские дерби и поярче. Анчелотти и Симеоне сделали ставку на 4-4-2 при обороне (впереди у хозяев оставались Мбаппе с Винисиусом Жуниором), правда, у гостей на одну линию с защитниками опускались зачастую и правый хавбек Симеоне-младший, и левый полузащитник Лино. Хотя «Реал» чуть больше держал мяч, поначалу контрвыпады «Атлетико» казались опаснее, а центральной фигурой в них оказывался как раз Лино. Однажды бразилец «обокрал» на чужой половине Васкеса, но не смог сделать хорошую передачу Гризманну. Затем, забрав отскок после ещё одной потери хозяев, Самуэл протащил мяч вперёд и зарядил издали – мимо цели.

«Реал» выдал мощный отрезок в середине первого тайма. Команда Анчелотти при переходах владения стала не отходить в позиционную оборону, а активнее возвращать себе мяч. Отрезками прилично комбинировала. Хозяева менялись позициями впереди, а Мбаппе уходил в глубину и искал мяч там. На 18-й минуте Родриго нанёс первый удар «Реала», а вскоре после этого хозяева создали действительно опасный момент, когда Барриос допустил ошибку на собственной половине. Винисиус в быстрой атаке потянул одеяло на себя – пробил из-за штрафной и промахнулся.

На исходе получаса случился эпизод, который раззадорил голодных до эмоций болельщиков. Тчуамени, ставя ногу на землю в собственной штрафной, совершил наступ на Лино. Пенальти? Труднейший эпизод для арбитра! Какое решение ни прими, одна из сторон будет возмущена судейским решением. Сото Градо посмотрел повтор и принял решение – это 11-метровый. «Сантьяго Бернабеу» гудел, как тот самый чайник, тем не менее не помешал Альваресу забить с «точки».

Аргентинцу хватило наглости в такой напряжённый момент исполнить «паненку», чуть подняв мяч («паненочку», как тонко заметил комментатор игры Станислав Минин). Невероятная уверенность в себе. Это был первый и единственный удар в створ до перерыва на двоих.

Хулиан Альварес Фото: Angel Martinez/Getty Images

Клубное телевидение «Реала» уже в перерыве разнесло судейство. По мнению чемпионов Испании, в этом пенальти виноват был сам Лино. Вот так-то.

«Реал Мадрид ТВ» клубное телевидение «Реала» «Лига Негрейры. Ничего не было — мяч прошёл, и именно Лино инициировал контакт с Тчуамени. Это коррумпированная Лига Негрейры, именно то, что имели в виду Де Бургос и Сото Градо».

Анчелотти тоже должен был придумать что-то оригинальное, ведь «Атлетико» вообще не давал «Реалу» бить из штрафной. Гости здорово защищались и количеством, и качеством, эффективно закрывали створ. Однако итальянский тренер не стал спешить с заменами. Но во втором тайме «Реал» добавил скоростей на флангах и стал лучше насыщать штрафную, прежде всего за счёт Беллингема. Команду в эти минуты тащил Родриго. Он посадил на жёлтую карточку Галана, а затем после его классного прохода и заблокированного удара Джуда мяч добил в сетку Мбаппе. «Реал» сумел сделать важную вещь – быстро отыграться.

Килиан Мбаппе Фото: Jose Breton/Getty Images

«Атлетико» стало действительно тяжело. «Реал» не удовлетворил аппетит одним голом, а пошёл за вторым. Побежал, полетел. Фланги у команды Симеоне «горели», и через несколько минут уже Винисиус на рывке создал голевой момент для Беллингема. Джуд играл на опережение головой – попал в перекладину. Аргентинский тренер гостей тут же почти полностью сменил края, чтобы хоть как остановить этот ураган.

По тому, как складывалась игра после перерыва, «Атлетико» мог принять и ничью за победу. Хотя шансы на контрвыпадах у команды Симеоне были. Из-за усталости футболистов появилось свободное пространство. Но итоговый перевес «Реала» по ударам оказался очень большим – 23:10 (в створ – 9:1, из штрафной – 11:6).

Последнюю возможность забить упустил в концовке Мбаппе после шикарного проникающего паса Вальверде – голкипер Облак выскочил из ворот и отобрал у Килиана дубль. В своём первом мадридском дерби француз не стал супергероем. Но от поражения команду спас.