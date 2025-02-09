После такого гола споры о VAR надо закрыть. Досталось «Челси» — вылетел из Кубка Англии

С первой же минуты стало понятно, что у фанатов «Брайтона» всё в порядке с памятью. Местные болельщики до сих пор не простили своим бывшим футболистам трансферы в «Челси». Фанаты посвистывали в адрес Кайседо и Санчеса, а в отношении Кукурельи стоял мощный гул каждый раз, когда испанец оказывался с мячом. Впрочем, ему не привыкать. Его в Англии прошедшим летом освистывали даже во время Евро-2024 (правда, по другой причине – из-за попадания мяча в его руку).

Не прошло и пяти минут, как «Челси» открыл счёт. Палмер, судя по всему, простреливал вдоль ворот, но мяч пошёл в створ. Вратарь «Брайтона» Вербрюгген обязан был справляться, однако недооценил вращение мяча и неуклюже закинул его себе в ворота. Кажется, этот день в Кубке Англии был посвящён нелепым голам.

«Брайтон» ответил оперативно. Велтман исполнил идеальный навес на голову Рюттеру, который пробил точно в дальний угол. Санчес ошибается больше всех в АПЛ, но тут у него вряд ли было много шансов спасти ворота. Для «Брайтона» этот удар стал единственным в первом тайме, а вот у «Челси» до перерыва моменты ещё были.

Момент у Кристофера Нкунку Фото: Кадр из трансляции

Нкунку вышел практически один на один с вратарём, однако неудачно распорядился мячом. Поделился с Палмером, но сделал передачу по высокой траектории и в не очень удобную точку. В результате атака потеряла свою остроту. А вот острота в плане единоборств чувствовалась постоянно. Достаточно сказать, что судья показал три жёлтые уже к 27-й минуте (правда, затем – лишь одну до конца матча).

Во втором тайме уже «Брайтон» вышел вперёд. Митома оказался один на один с голкипером и легко реализовал свой момент. Игроки «Челси» жаловались, что мяч за четыре секунды до гола попал в руку Лэмпти, однако судьи в поле этого не заметили. VAR на стадии 1/16 финала Кубка Англии не используется – только с 1/8 финала появится. Правда, не факт, что судью позвали бы к монитору в этом случае.

Гол Каору Митомы Фото: Кадр из трансляции

Рука перед голом Фото: Кадр из трансляции

После этого Мареска выпустил на поле Энцо Фернандеса. «Челси» в целом выглядел активнее, после потери мяча сразу включал прессинг, но забить всё не получалось. Гол на пятой минуте так и остался единственным ударом «Челси» в створ (и то был сорвавшийся прострел, а не удар). В такой ситуации не было шансов отыграться. Лондонцы не могут взять Кубок Англии с 2018 года. Велика вероятность, что третий сезон при Боули команда останется без трофея – разве что в Лиге конференций шансы неплохие.

Ну а что касается VAR в Кубке Англии, то его не хватило и в другом матче. За день до этой игры «Манчестер Юнайтед» прошёл дальше благодаря голу Магуайра на 90+3-й минуте из офсайда. Кажется, если бы VAR отменили в АПЛ на один сезон, то в Англии не осталось бы противников видеоповторов.