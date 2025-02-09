Лучший совместный матч Мбаппе и Винисиуса. «Реал» наконец показал образец мощнейшей атаки

«Реал» в отсутствие Антонио Рюдигера, Давида Алабы и Эдера Милитао кое-как собрал оборону на встречу с «Атлетико». Тем удивительнее, что главное персональное впечатление в дерби произвёл именно защитник. Фран Гарсия выдал свой лучший матч за «Мадрид». В особенности – по игре в обороне.

В атаку Фран готов мчать всегда. Но с возвратом назад в оборону проблемы бывают регулярно. И вот в дерби Фран выдал максимум дисциплины и внимательности. Через его фланг пытались проходить и Джулиано Симеоне, и Маркос Льоренте, и Хулиан Альварес, и вышедшие на замену Анхель Корреа с Науэлем Молиной. Кого там только не было! И Фран справился со всеми. Ему доверили большой матч – и он провёл его топово.

Кажется, в иерархии левых защитников Фран обошёл Ферлана Менди. Может быть, со временем ситуация поменяется. Теперь дико интересно, кого Карло Анчелотти выпустит в старте во встрече с «Манчестер Сити». Однако в любом случае такая классная игра в дерби – жирный плюс в копилку жилистого Франа Гарсии.

Франсиско Гарсия в игре с «Атлетико» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Что касается коллективных впечатлений – во втором тайме великолепна была атака «Реала». Вся атака: и Килиан Мбаппе, и Винисиус, и Родриго. И, конечно, Джуд Беллингем, который отлично подключался из глубины.

Но Джуд – при том, что он сыграл очень мощно – ничего принципиально нового не показал. Он просто в очередной раз подтвердил, насколько сильны его личные качества. А вот Мбаппе, Вини и Родриго сыграли свой лучший совместный матч. А точнее, лучший совместный тайм.

Конечно, «Реалу» повезло так быстро забить после перерыва. К этому времени «Мадрид» совершенно точно не наиграл на гол. Но как команда Анчелотти стала действовать впереди после гола – это шик.

Атака «Реала» была великолепной Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Атлетико» – по сей день одна из лучших оборон планеты. Речь не только о линии защитников, но и о командной обороне в целом. Три «К» – компактность, коллективизм, качество. А ещё «О» и «П» – ответственность и подстраховка. «Атлетико» уже давно не является сугубо оборонительной командой, однако все вышеназванные качества по-прежнему на месте. Во многом благодаря им команда Диего Симеоне рубится за трофеи и в Ла Лиге, и в Кубке Испании, и в Лиге чемпионов.

И вот такого соперника Мбаппе, Вини и Родриго раздёргивали почти целый тайм. Переоценивать это не нужно. Но и недооценивать – тоже. Чтобы «Атлетико» так гоняли на протяжении достаточно длительного времени, да ещё и в большом матче, – это сильно. Такое удалось «Барселоне» – однако очков каталонцы набрать не смогли. Банда Симеоне козырнула умением дожимать в концовке – и выиграла. Плюс нечто похожее было во встрече с «ПСЖ». Но, во-первых, это было на самом старте супермощного отрезка «Атлетико», когда удалось одержать 15 побед кряду. А во-вторых, Париж, как и «Барса», не выцепил у мадридцев даже ничьей.

Мбаппе и Винисиус наконец друг другу не мешали. Сложно сказать, сохранится ли эта тенденция в дальнейшем. Но во втором тайме дерби они, находясь на поле вместе, работали так, как, наверное, и должны. Самое интересное, что на этом отрезке игры они почти не менялись местами. Мбаппе был в центре, Вини – слева. А Родриго и Беллингем очень здорово распределяли между ними мячи и балансировали всю атакующую конструкцию – как гриф штанги, удерживающий тяжёлые блины с разных сторон.

Мбаппе дёргал центральных защитников (в первую очередь Клемана Лангле). Винисиус разрывал левый фланг: мог забить сам, отдал передачу, которая стала бы голевой, пробей Беллингем чуть ниже перекладины. Джуд отлично заходил на позицию «девятки» и угрожал воротам.

Француз в новом году разрывает — и получил приз лучшему игроку января Фото: Angel Martinez/Getty Images

А Родриго всё крепче и крепче утверждается в роли самого разнообразного и тонкого игрока мадридской атаки. Надо сыграть с Вини – он сыграет. Надо с Мбаппе – пожалуйста. Слева? Не проблема. Справа – может! Отдать тонкий пас? Уже! Нагло пойти в дриблинг на Саму Лино и Хави Галана, которые в первом тайме полностью зацементировали фланг, и придумать гол там, где им даже не пахло? Тоже сделано!

Ещё раз: это первый большой матч, когда атака «Реала» в самом звёздном сочетании сыграла настолько качественно. Может быть, это была разовая акция, и больше с топ-соперниками такого не получится. Но тем не менее дерби показало, что возможен вариант, при котором Мбаппе и Винисиусу не будет тесно. И при котором Беллингем и Родриго тоже смогут показывать свои лучшие качества.

Теперь «Реалу» важно это запомнить и продолжить использовать. Главное – чётко разделить функции между всеми атакующими звёздами. Не нужно, чтобы Мбаппе или Вини делали всё за всех или делали что-то друг за друга. Достаточно, чтобы каждый чётко делал своё дело. Не больше и не меньше.