Топ-матчи понедельника: Супербоул-2025, теннис и ЦСКА — «Краснодар»

Начинаем неделю со спорта: матчи за призовые места в Зимнем Кубке РПЛ, «Интер» — «Фиорентина» в Серии А, а также Касаткина и Кудерметова!

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Время в материале указано по Москве.

🏈 2:30: Супербоул-2025, «Канзас-Сити Чифс» — «Филадельфия Иглс»

Интрига: смогут ли «Чифс» войти в историю?

Ни разу за всю долгую историю НФЛ ни одной команде не удавалось выиграть Супербоул три раза подряд. В 2025 году «Канзас-Сити Чифс» подобрался к этому достижению вплотную. Их шансы на победу высоки, тем более что в их составе есть звёздный квотербек Патрик Махоумс. У него, кстати, есть и личный интерес: четвёртый чемпионский перстень приблизит его к рекордам Тома Брэди и заставит всех снова горячо обсуждать вопрос, кто же на самом деле лучший игрок в истории.

⚽️ 15:00: «Ростов» — «Динамо» Москва, Winline Зимний Кубок РПЛ, матч за пятое место

Интрига: кто займёт последнее место на Зимнем Кубке?

И «Ростов», и «Динамо» неудачно выступили на групповой стадии Зимнего Кубка РПЛ. Обе команды проиграли по два матча в группе и заняли последние места. А бело-голубые и вовсе не забили ни одного мяча. Понятно, что результат в ходе подготовки не имеет серьёзного значения, но вряд ли кому-то хочется завершить турнир на последнем месте. К тому же «Ростов» и «Динамо» встретятся друг с другом в первом туре РПЛ после зимнего перерыва.

🎾 15:30*: Дарья Касаткина (Россия, 10) — Полина Кудерметова (Россия, LL), Доха, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем завершится первое российское дерби в Дохе?

На «тысячнике» в Дохе в первом круге должно было состояться первое российское дерби. Дарья Касаткина должна была сразиться с Анастасией Потаповой, но та задержалась в Клуж-Напоке, где в воскресенье завоевала титул, а вот до Катара добраться не успела и снялась с турнира. Её заменила в сетке лаки-лузер — Полина Кудерметова. Девушки до этого встречались однажды — в Брисбене-2025 — и тогда сильнее в трёх сетах оказалась Кудерметова-младшая. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Элина Аванесян — Ван Синьюй.

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Краснодар», Winline Зимний Кубок РПЛ, матч за третье место

Интрига: как «Краснодар» проведёт третий подряд матч с московским клубом?

ЦСКА обидно отдал первое место в группе. Сначала команда Марко Николича обыграла «Ростов» (1:0), а потом упустила победу во встрече с «Зенитом». Армейцы вели 2:1, но пропустили в добавленное время, а потом уступили в серии пенальти. Вместо финала — матч за третье место. «Краснодар» справился с «Динамо» (1:0) и сделал это в меньшинстве после удаления Витора Тормены. Но перед этим «быки» проиграли «Спартаку» (2:3), который и попал в финал турнира.

⚽️ 22:45: «Интер» Милан — «Фиорентина», Серия А, 24-й тур

Интрига: возьмёт ли «Интер» реванш за поражение в прошлом матче?

Любопытно, что команды играли друг с другом всего несколько дней назад. Тогда «Фиорентина» неожиданно разгромила действующего чемпиона Италии — 3:0. Соперники встречались во Флоренции, а теперь их ждёт игра в Милане. «Интер» наверняка сделает всё, чтобы реабилитироваться за предыдущий матч. К тому же команда Симоне Индзаги отстаёт от первого места всего на три очка, и ей нельзя делать подарки «Наполи». А у «Фиорентины» своя борьба — за место в еврокубках.