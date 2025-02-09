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Расписание спортивных матчей 10 февраля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: Супербоул-2025, теннис и ЦСКА — «Краснодар»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 февраля 2025 года
Аудио-версия:
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Начинаем неделю со спорта: матчи за призовые места в Зимнем Кубке РПЛ, «Интер» — «Фиорентина» в Серии А, а также Касаткина и Кудерметова!

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Время в материале указано по Москве.

🏈 2:30: Супербоул-2025, «Канзас-Сити Чифс» — «Филадельфия Иглс»

НФЛ — Супербоул-2025. Супербоул
Филадельфия Иглз — Канзас-Сити Чифс
10 февраля 2025, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Иглз
Не началось
Канзас-Сити Чифс

Интрига: смогут ли «Чифс» войти в историю?

Ни разу за всю долгую историю НФЛ ни одной команде не удавалось выиграть Супербоул три раза подряд. В 2025 году «Канзас-Сити Чифс» подобрался к этому достижению вплотную. Их шансы на победу высоки, тем более что в их составе есть звёздный квотербек Патрик Махоумс. У него, кстати, есть и личный интерес: четвёртый чемпионский перстень приблизит его к рекордам Тома Брэди и заставит всех снова горячо обсуждать вопрос, кто же на самом деле лучший игрок в истории.

Пять причин смотреть Супербоул-2025:
Борьба за титул величайшего и кольцо для Тейлор Свифт. Пять причин смотреть Супербоул!
Борьба за титул величайшего и кольцо для Тейлор Свифт. Пять причин смотреть Супербоул!

⚽️ 15:00: «Ростов» — «Динамо» Москва, Winline Зимний Кубок РПЛ, матч за пятое место

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 5-е место
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто займёт последнее место на Зимнем Кубке?

И «Ростов», и «Динамо» неудачно выступили на групповой стадии Зимнего Кубка РПЛ. Обе команды проиграли по два матча в группе и заняли последние места. А бело-голубые и вовсе не забили ни одного мяча. Понятно, что результат в ходе подготовки не имеет серьёзного значения, но вряд ли кому-то хочется завершить турнир на последнем месте. К тому же «Ростов» и «Динамо» встретятся друг с другом в первом туре РПЛ после зимнего перерыва.

Судьбу дерби решил курьёзный гол:
Ужасающий автогол «Динамо» в дерби со «Спартаком». Как можно так отдавать назад?! Видео
Ужасающий автогол «Динамо» в дерби со «Спартаком». Как можно так отдавать назад?! Видео

🎾 15:30*: Дарья Касаткина (Россия, 10) — Полина Кудерметова (Россия, LL), Доха, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Доха (ж). 1-й круг
10 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Интрига: чем завершится первое российское дерби в Дохе?

На «тысячнике» в Дохе в первом круге должно было состояться первое российское дерби. Дарья Касаткина должна была сразиться с Анастасией Потаповой, но та задержалась в Клуж-Напоке, где в воскресенье завоевала титул, а вот до Катара добраться не успела и снялась с турнира. Её заменила в сетке лаки-лузер — Полина Кудерметова. Девушки до этого встречались однажды — в Брисбене-2025 — и тогда сильнее в трёх сетах оказалась Кудерметова-младшая. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Элина Аванесян — Ван Синьюй.

Дарья на Australian Open добралась до 1/4 финала:
Касаткина драматично проиграла в битве за 1/4 финала AO. А Мирра и Диана взяли парный матч
Касаткина драматично проиграла в битве за 1/4 финала AO. А Мирра и Диана взяли парный матч

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Краснодар», Winline Зимний Кубок РПЛ, матч за третье место

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 3-е место
10 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Краснодар» проведёт третий подряд матч с московским клубом?

ЦСКА обидно отдал первое место в группе. Сначала команда Марко Николича обыграла «Ростов» (1:0), а потом упустила победу во встрече с «Зенитом». Армейцы вели 2:1, но пропустили в добавленное время, а потом уступили в серии пенальти. Вместо финала — матч за третье место. «Краснодар» справился с «Динамо» (1:0) и сделал это в меньшинстве после удаления Витора Тормены. Но перед этим «быки» проиграли «Спартаку» (2:3), который и попал в финал турнира.

Огненный матч ЦСКА и «Зенита» с чудо-голами:
ЦСКА забил чудо-гол ударом с лёта! Но за «Зенит» снова зажёг Соболев. Видео
ЦСКА забил чудо-гол ударом с лёта! Но за «Зенит» снова зажёг Соболев. Видео

⚽️ 22:45: «Интер» Милан — «Фиорентина», Серия А, 24-й тур

Италия — Серия А . 24-й тур
10 февраля 2025, понедельник. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Интер» реванш за поражение в прошлом матче?

Любопытно, что команды играли друг с другом всего несколько дней назад. Тогда «Фиорентина» неожиданно разгромила действующего чемпиона Италии — 3:0. Соперники встречались во Флоренции, а теперь их ждёт игра в Милане. «Интер» наверняка сделает всё, чтобы реабилитироваться за предыдущий матч. К тому же команда Симоне Индзаги отстаёт от первого места всего на три очка, и ей нельзя делать подарки «Наполи». А у «Фиорентины» своя борьба — за место в еврокубках.

«Интер» прервал приличную серию:
«Интер» проиграл в Серии А впервые за 18 матчей
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