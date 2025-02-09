«Против нас ведётся скоординированная война». Всё об уголовном деле на Оздоева в Греции

Россиянин и его партнёры влипли в неприятную историю. ПАОК полыхает из-за санкций, а действиями греческих властей недовольны даже в УЕФА.

Российский футболист Магомед Оздоев попал в скандал в Греции. Его, как и некоторых других игроков ПАОКа, отстранили на 10 дней. Помимо этого, в отношении футболистов ведётся расследование из-за инцидента почти двухмесячной давности.

Для начала перенесёмся назад — в декабрь 2024 года. 18-го числа АЕК и ПАОК зарубились в четвертьфинале Кубка Греции. Первая игра состоялась на поле АЕКа и завершилась победой хозяев — 1:0. Но самые резонансные события развернулись после на подземной парковке. Три фаната АЕКа встали перед автобусом ПАОКа и занимались всякого рода провокациями. Они махали на прощание, а один демонстративно держал в руках футболку АЕКа образца шестилетней давности. Почему именно её? Тогда АЕК стал чемпионом Греции, но представители ПАОКа неоднократно утверждали, что у них украли титул.

Поведение болельщиков очень зацепило главного тренера соперника Рэзвана Луческу. Так сильно, что он вывалился из автобуса. Да-да, именно вывалился. Тренер так спешил на расправу с фанатами АЕКа, что, видимо, споткнулся о ступеньку и едва не ударился головой о землю. Луческу был зол — и это ещё мягкая формулировка. Румынский тренер побежал за болельщиками, а вместе с ним из автобуса выскочили ещё несколько игроков. В дело вмешалась полиция. В греческих СМИ сказано, что Луческу схватил одного из фанатов. Итог: дисквалификация тренера на четыре месяца.

Рэзван Луческу Фото: Naomi Baker/Getty Images

Сам Луческу дал огня в комментарии для in.gr: «Лишний раз убедился в правдивости своих предыдущих заявлений. Система хочет ударить по мне, по клубу. Эта система, которая защищает клубы из Афин. Когда были подобные вещи с их участием, все закрывали глаза и делали вид, что ничего не произошло. Знаю, что всё тянется с 2018 года, когда у ПАОКа украли чемпионство. И тогда, и сейчас мы получили несправедливый удар. Вот так работает система — она почитает клубы из Афин и бьёт по ПАОКу. Нас хотят всячески дестабилизировать. Но мы будем отвечать на поле».

Помимо Луческу, бан на четыре месяца получили члены его тренерского штаба. В течение этого времени им было запрещено руководить командой от кромки поля и посещать раздевалку. Впрочем, ПАОК обжаловал решение и добился сокращения дисквалификации до одного с половиной месяца. Каждый из тренеров изначально должен был заплатить € 15 тыс., а клуб — € 30 тыс. После апелляция — € 10 тыс. и € 15 тыс. соответственно.

Примерно в те же сроки футбольный прокурор начал детальное расследование произошедшего на парковке стадиона. Все лица, причастные к инциденту, были вызваны для дачи показаний. Уже тогда греческие СМИ предположили, что прокурор привлечёт к ответственности футболистов, чьи лица попали на камеры наблюдения.

Магомед Оздоев, Тайсон, Томаш Кендзёра, Деян Ловрен и Тарик Тиссудали — пятеро футболистов, в отношении которых ведётся расследование. Их отстранили на 10 дней, поэтому игроки пропустили матч чемпионата Греции с ОФИ (5:0). Кстати, ПАОК просил о переносе игры, поскольку считал такие санкции несправедливыми. Команда не могла рассчитывать на большую группу футболистов — у кого-то травмы, кто-то заболел, а кого-то забанили. Владелец «Волоса» Ахиллс Беос поддержал ПАОК, назвал уголовное преследование футболистов нелепым и выступил за перенос встречи. Однако она, как вы понимаете, состоялась в изначально заявленные сроки. 13 клубов лиги выступили за перенос матча, но представители АЕКа просто проигнорировали заседание.

ПАОК греческий клуб «Продолжаются попытки ликвидировать ПАОК любыми способами, при этом используются все средства, которые нарушают как логику, так и любую концепцию равенства. Против нас ведётся скоординированная война. Это делают люди, которые не могут смириться с успехами клуба, представляющим не Афины. Мы гордимся тем, что сознательно боремся с патогенами».

Любопытно, что прокурор Костас Спиропулос изначально не вынес дисциплинарного наказания игрокам, однако спустя несколько недель решил возбудить уголовное дело. «Членам тренерского штаба ПАОКА и пятерым футболистам, против которых возбуждено дело, грозит тюремное заключение сроком не менее трёх месяцев, а также штраф. Есть ещё одна любопытная деталь — тюремный срок нельзя заменить на общественные работы», — сообщает enwsi.gr.

Вот что сказал коллегам из «СЭ» Мустафа Оздоев, отец полузащитника ПАОКа: «Магомеду грозит лишение свободы? Ни одного слова про это сын не говорил. Там не было драки, никто никого не ударил, просто потолкались. Игроки вступились за своего тренера».

А вот слова юриста Андрея Князева для «Чемпионата»: «Если особых телесных повреждений нет, вряд ли Оздоева приговорят к лишению свободы. Это не хулиганство Мамаева и Кокорина. К тому же есть такая вещь, как примирение, например — многое зависит от позиции пострадавшего болельщика. Вряд ли Оздоеву дадут реальный срок. Может быть, в Греции наказание строже, но наверняка можно заплатить компенсацию и не сесть в тюрьму».

Магомед Оздоев Фото: ФК ПАОК

Кстати, в УЕФА очень недовольны вмешательством государства в греческий футбол. Не исключено, что организация отправит в страну делегацию для закрытых встреч с компетентными органами, чтобы положить конец серии суровых санкций и вмешательству прокуроров.

«В УЕФА царит сильное раздражение из-за беспрецедентных ограничительных условий, наложенных на пятерых игроков ПАОКа. Организация возмущена происходящим, считая, что имеет место вопиющее вмешательство государства в самоуправление футбольной структуры. Всё вылилось в уголовное преследование, в то время как речь идёт о дисциплинарных проступках, а компетентные органы уже наложили штрафы на тренеров. Беспрецедентное вмешательство со стороны прокуроров зашло так далеко, что они выдвинули уголовные обвинения против спортсменов», — сказано в статье SDNA.