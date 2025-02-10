Для кого трансферы в Россию — рекордные. АЕК ещё не продавал так дорого, как в «Спартак»!

Трансфер Ливая Гарсии в «Спартак» – рекордный не только для красно-белых, но и для АЕКа. Если москвичи оформили крупнейшую покупку в своей истории, то афиняне – крупнейшую продажу. И это отнюдь не единственный случай, когда топы РПЛ помогают зарубежным клубам зарабатывать уникальные суммы на футбольном рынке. Рассказываем, для кого ещё сделки с россиянами остаются рекордными. В нашей подборке все более или менее дорогие трансферы – свыше € 4 млн.

АЕК – продажа Ливая Гарсии в «Спартак»

Ливай Гарсия Фото: aekfc.gr

По данным Transfermarkt, «Спартак» заплатит за Гарсию € 18,7 млн. Греки мощно заработают на перепродаже нападающего с Тринидада и Тобаго, ведь четыре с половиной года назад покупали его у израильского «Бейтара» всего за € 5,9 млн. Этот трансфер более чем в два раза превзошёл предыдущее достижение. Интересно, что и оно было связано с футболистом, поигравшим за «Спартак». В июле 2024-го АЕК продал Эсекьеля Понсе в «Хьюстон Динамо» за € 9 млн. Каким-то образом греки сильно подняли цену на экс-нападающего московского клуба, ведь красно-белые отдавали аргентинца пару лет назад всего за € 4 млн. В топ-5 для АЕКа входит и переход Марио Митая в «Локомотив» за € 3,4 млн.

«Ботафого» – продажа Луиса Энрике в «Зенит»

Луис Энрике Фото: Buda Mendes/Getty Images

Трансфер Луиса Энрике в «Зенит» за € 33 млн (опять же, по информации Transfermarkt) – уникальный и для «Ботафого». Известный клуб из Рио-де-Жанейро никогда не продавал игроков за такую сумму или близкую к ней. Правда, это, по сути, обмен Луиса Энрике на Вендела и Артура, ведь за двух зенитовцев «Ботафого» отдаст сине-бело-голубым фактически ту же сумму. Вообще, история крайне запутанная, поскольку сообщалось, что деньги за Луиса Энрике на самом деле получит «Лион»: у бразильского и французского клубов один владелец. Так или иначе — рекорд побит. Ранее он принадлежал ЦСКА, купившему Витиньо за € 9,5 млн, а в 2022-м «Ботафого» отпустил Жеффиньо за € 10 млн. Куда? В «Лион»!

«Аргентинос Хуниорс» – продажа Лусиано Гонду в «Зенит»

Лусиано Гонду Фото: Wagner Meier/Getty Images

Благодаря «Зениту» клубный рекорд установил на старте нынешнего сезона и «Аргентинос Хуниорс». «Красные жуки» продали чемпиону России Лусиано Гонду за € 12 млн. Хотя кто знает, как сложится карьера форварда в «Зените»? Может, наоборот, окажется, что его ещё дёшево взяли. До этого крупнейшей для «Аргентинос Хуниорс» была продажа Нико Гонсалеса в «Штутгарт» за € 11,2 млн. Третье место в топе занимает сделка с «Брайтоном» по Алексису Мак Аллистеру за € 8 млн. Оба стали звёздами: первый сейчас в «Ювентусе», а второй — в «Ливерпуле».

«Аль-Араби» – продажа Максима Лестьенна в «Рубин»

Максим Лестьенн Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Трансфер Максима Лестьенна, на взгляд со стороны, какая-то мутная история, если обратить внимание на действия продавца. Летом 2014-го катарский «Аль-Араби» выкупил бельгийского вингера у бельгийского же «Брюгге» за € 7,3 млн, но не оставил классного для местной лиги игрока у себя, тут же отдав в аренду в «Дженоа», а потом в ПСВ. В итоге Лестьенн так ни разу и не сыграл за «Аль-Араби». Через два года его продали в «Рубин» за € 10 млн. Это до сих пор крупнейший трансфер «на выход» для катарского клуба. На втором месте сделка с «Аль-Шабабом» по форварду Аарону Бупендза за € 7 млн.

«Кадис» – продажа Тео Бонгонда в «Спартак»

Тео Бонгонда Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Руководители «Спартака» порадовали не только коллег из АЕКа, но и боссов «Кадиса». До того как отдать Бонгонда москвичам за € 7,5 млн, испанский клуб никогда не продавал игроков за такие большие деньги. Сам «Кадис» заплатил годом ранее € 3 млн за бельгийского конголезца. Прежде самым выгодным был трансфер форварда Ману Вальехо в «Валенсию» за € 5,5 млн. Ещё однажды «Кадису» заплатили за его футболиста € 4,5 млн – это сделал расщедрившейся «Райо Вальекано», когда подписывал вингера Альваро Гарсию.

«Норрчёпинг» – продажа Сеада Хакшабановича в «Рубин»

Сеад Хакшабанович Фото: Michael Campanella/Getty Images

Шведский футбол живёт скромно – местные клубы не тратят много, но и гигантских денег на трансферах не зарабатывают. Для «Норрчёпинга» переход Хакшабановича в «Рубин» за € 6,5 млн до сих пор рекордный. Шведы, наверное, и сами не поверили своему счастью, когда пришло щедрое предложение из Казани. Ведь лучшей для них была продажа исландца Исак-Бергманна Йоуханнессона в «Копенгаген» за € 4,5 млн. А знаете, какие ещё трансферы входят в топ-5 у «Норрчёпинга»? Джордана Ларссона в «Спартак» (€ 4 млн), Арнора Сигурдссона в ЦСКА (€ 4 млн) и Понтуса Альмквиста в «Ростов» (€ 3,75 млн). Нашли бизнесмены свой рынок сбыта.

«ВВВ-Венло» – продажа Кейсуке Хонды в ЦСКА

Кейсуке Хонда Фото: VI Images/Getty Images

Нидерландцы тоже умеют считать каждый евро, поэтому хорошо продают игроков, в том числе в Россию. Выступающий ныне во втором дивизионе чемпионата Нидерландов «ВВВ-Венло» совершил настолько успешную сделку с ЦСКА по Хонде, что она по-прежнему рекордная для клуба. Японца отправили в Москву за € 6,2 млн. Любопытно, что и на втором месте у «ВВВ-Венло» трансфер игрока в ЦСКА – Ахмеда Мусы за € 5 млн. В остальных случаях этому клубу попадались менее сговорчивые покупатели. В топ-3 входит также переход японца Майи Йосиды в «Саутгемптон», оформленный всего за € 2,8 млн.

«Акхисар Беледиеспор» – продажа Байе Умара Ниасса в «Локомотив»

Байе Умар Ниасс Фото: Burak Akbulut/Getty Images

Турецкий клуб с труднопроизносимым названием установил собственное достижение на рынке в 2014-м, когда продал «Локомотиву» Ниасса. Железнодорожники не пожалели на форварда € 6 млн. Оказалось, не переплатили, так как через полтора года отдали Байе Умара в «Эвертон» уже за € 17,9 млн. Но и «Акхисар Беледиеспор» никогда не заключал настолько выгодных сделок. Сами-то турки брали Ниасса годом ранее всего за € 250 тыс. А на втором месте в их рейтинге продажа нападающего Уго Родальеги в «Трабзонспор» за € 1,6 млн.

«Зброёвка Брно» – продажа Любоша Калоуды в ЦСКА

Любош Калоуда Фото: fczbrno.cz

Уже 17 лет прошло с продажи Калоуды в ЦСКА, а для чешского клуба «Зброёвка Брно» этот трансфер «на выход» всё ещё рекордный. Любоша отпустили в Москву за € 5,1 млн. Полузащитник действительно казался огромным талантом, но не раскрылся, наверное, и на 50%. Бывает и такое. В топ-3 крупнейших сделок, на которых зарабатывала команда из Брно, до сих пор находится и переход Марьяна Гада в «Локомотив». За словацкого защитника 19 лет назад чехи получили € 2 млн. Чуть больше — € 2,8 млн – им принёс трансфер Ондржея Мазуха в «Фиорентину».

«Ференцварош» – продажа Маркиньоса в «Спартак»

Маркиньос Фото: Joachim Bywaletz/Getty Images

В прошедшее летнее окно «Спартак» тоже посодействовал в рекорде зарубежному клубу. «Ференцварош» никогда не продавал игроков за € 5 млн, как сделал это в истории с Маркиньосом. Хороший бизнес для венгров, покупавших бразильца в своё время за € 1,65 млн. А вот трансфер Миэнти Абены в «Спартак» за € 1,2 млн занимает лишь 13-е место в рейтинге «Ференцвароша». В топ-3 находятся переходы ещё двух полузащитников – Мухамеда Бешича в «Эвертон» за € 4,8 млн и Кристиана Листеша в «Айнтрахт» за € 4,5 млн.

«Олимпия» – продажа Эзекила Хенти в «Локомотив»

Эзекил Хенти Фото: nkolimpija.si

Пожалуй, это один из самых забавных трансферов за всю историю РПЛ. Что селекционеры «Локомотива» нашли в Хенти, чтобы клуб рискнул купить нигерийского форварда за € 5 млн, понять решительно невозможно. Зато можно представить, как потирали руки боссы «Олимпии» в 2016 году, заработав на Эзекиле рекордную сумму. Даже таких звёзд, как Ян Облак и Андраж Шпорар, словенский клуб продавал дешевле. Трансферы голкипера в «Бенфику» и нападающего в «Базель» соответственно за € 4 млн и € 3,8 млн также находятся в топ-3 для «Олимпии».

«Локерен» – продажа Моуссы Маазу в ЦСКА

Моусса Маазу Фото: uefa.com

Заканчиваем подборку рекордных и при этом достаточно доростоящих трансферов иностранных клубов в Россию переходом Маазу. 16 лет назад ЦСКА выкупил нападающего из Нигера у «Локерена» за € 4,8 млн. С того счастливого для бельгийцев дня они никого не продавали за такие деньги. Даже на нынешней звезде «Брюгге» Хансе Ванакене заработали только € 4,2 млн. Ещё в тройку самых выгодных сделок входит трансфер Лоренса Де Бока в тот же «Брюгге» за € 3,5 млн. В «Локерене» Маазу забивал много, а вот в ЦСКА – только трижды.