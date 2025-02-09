Главная сенсация Кубка Англии! «Ливерпуль» отлетел от последней команды Чемпионшипа

«Ливерпуль» выпустил второй состав в Кубке Англии. Получилось примерно как в том меме: Макконнелл, Куанса, Ньони, Диас в фильме «Что тут делает Диас?» Колумбиец, по сути, был единственным игроком основы. С большущей натяжкой таковым можно назвать ещё Жоту. При этом на скамейке запасных не оказалось никого из важных игроков, кроме Нуньеса.

Тут стоит учитывать, что уже через три дня у «Ливерпуля» дерби на поле «Эвертона». Команда Мойеса набрала ход – три победы в последних трёх турах. Встреча 15-го тура изначально должна была состояться 7 декабря, но её пришлось отложить из-за урагана в Ливерпуле. В результате встречу перенесли на 12 февраля.

«Плимут» прямо сейчас – последняя команда Чемпионшипа. В новостях клуб мелькал последнее время в основном из-за назначения/увольнения Уэйна Руни. Первый тайм с «Ливерпулем» получился на редкость пустым. В игре не случилось абсолютно ничего. Просто гости владели 78% времени, а хозяева оборонялись низким блоком с пятёркой защитников. В трансляции ESPN даже не сделали в перерыве стандартный разбор опасных моментов – ведущий сразу сказал, что их не было. В результате в студии говорили об атмосфере на стадионе.

Самый яркий момент первого тайма – взлетевшая в воздух бутса Цимикаса после единоборства с нападающим «Плимута». Даже травма Гомеса не выглядела большим событием, потом что он – резервист. Хотя вышел с капитанской повязкой, которую пришлось передать Жоте уже на 10-й минуте. После окончания первого тайма болельщики аплодисментами встретили счёт 0:0. Всё веселье оказалось впереди, потому что второй тайм начался с пенальти в пользу «Плимута».

Матч «Плимут Аргайл» — «Ливерпуль» Фото: Dan Mullan/Getty Images

Полузащитник Гьяби спиной к воротам «Ливерпуля» попробовал закинуть мяч дальше в штрафную, но попал в высоко поднятую руку Эллиотта. Судья сразу назначил пенальти. Даже если бы в 1/16 финала Кубка Англии работал VAR – вряд ли он позвал бы судью к монитору. С 11 метров точно пробил Харди.

Слот сразу провёл обратную замену. С поля ушёл защитник Мабая, который вынужденно появился из-за травмы Гомеса, а появился Нуньес. Только особо лучше для «Ливерпуля» не стало. Харди едва не оформил дубль, пробив из убойной позиции, но мяч угодил в штангу. Возможно, там был офсайд, который не заметил боковой арбитр, однако в любом случае попади мяч в створ – гол бы засчитали.

Удар Харди в штангу Фото: Кадр из трансляции

Концовка осталась за «Ливерпулем». На 72-й минуте хороший момент был у Диаса, но его накрыли сразу два защитника, а на 90-й минуте неудачно пробил Макконнелл, хотя ворота были пустыми. Судьи добавили к матчу девять минут, однако в компенсированное проявил себя уже вратарь «Плимута». Конор Азар сначала потащил удар Жоты из-за штрафной, а затем и Нуньеса – с пары метров. Так получилась главная сенсация этого сезона Кубка Англии.