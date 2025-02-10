Куда ушёл Самедов? Кто провалился в ЦСКА?

Что вы помните о зимних трансферах РПЛ прошлых лет? Тест

Нынешнее трансферное окно в РПЛ уже подарило несколько интригующих сюжетов. К примеру, как впишется в игру «Зенита» нападающий Луис Энрике? Оправдает ли вложенные средства «Спартака» приехавший из Греции Ливай Гарсия? Что покажут новые нападающие «Ахмата»?

Однако есть и другие интересные вопросы. Станет ли Данил Глебов всё-таки футболистом «Динамо»? Когда будут новички у ЦСКА и «Краснодара»? Найдёт ли «Локомотив» нового нападающего? Ответы мы узнаем совсем скоро.

А пока перейдём от настоящего к прошлому. Предлагаем вам напрячь память. 10 вопросов о зимних трансферах прошлых лет. Некоторые наверняка покажутся достаточно простыми, но кое-где придётся подумать. Стандартная просьба: никаких поисковиков.

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