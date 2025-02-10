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Интересные зимние трансферы РПЛ прошлых лет, тест на знание футбола, Спартак, Зенит, ЦСКА, Динамо, Локомотив, Краснодар

Что вы помните о зимних трансферах РПЛ прошлых лет? Тест
Кирилл Закатченко
Тест по зимним трансферам РПЛ прошлых лет
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Куда ушёл Самедов? Кто провалился в ЦСКА?

Нынешнее трансферное окно в РПЛ уже подарило несколько интригующих сюжетов. К примеру, как впишется в игру «Зенита» нападающий Луис Энрике? Оправдает ли вложенные средства «Спартака» приехавший из Греции Ливай Гарсия? Что покажут новые нападающие «Ахмата»?

Все трансферы РПЛ в это окно — здесь:
«Спартак» совершил крупнейший трансфер в истории клуба! А Илич не приедет в РПЛ? LIVE
Live
«Спартак» совершил крупнейший трансфер в истории клуба! А Илич не приедет в РПЛ? LIVE

Однако есть и другие интересные вопросы. Станет ли Данил Глебов всё-таки футболистом «Динамо»? Когда будут новички у ЦСКА и «Краснодара»? Найдёт ли «Локомотив» нового нападающего? Ответы мы узнаем совсем скоро.

А пока перейдём от настоящего к прошлому. Предлагаем вам напрячь память. 10 вопросов о зимних трансферах прошлых лет. Некоторые наверняка покажутся достаточно простыми, но кое-где придётся подумать. Стандартная просьба: никаких поисковиков.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.

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Новости. Футбол
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