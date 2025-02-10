Игрок «Барсы» удивительно вышел на замену. Сразу забил — и удалился

Мадридские топ-клубы сделали шикарный презент «Барсе» и расписали ничью в личной встрече. Каталонцы им воспользовались и обыграли «Севилью». Проведя четверть матча в меньшинстве.

Андалусийцы спокойно отдали территорию и выжидали. Напрасно, потому что на седьмой минуте Левандовски воспользовался скидкой Мартинеса вслед за закидушкой Рафиньи и замкнул её, да и перед этим никем не прикрытый Ямаль бил с лёта — если бы не реакция Нюланда, «Барса» забила бы чуть раньше.

Что ж, теперь точно придётся идти в атаку, — подумали хозяева и моментально отыгрались! Защитники каталонцев пропустили заброс на спину и позволили выйти «три в два». Передача Сауля вдоль ворот порадовала Варгаса, а заодно и трибуны «Рамон Санчес Писхуан». Забавно, что Кунде вполне мог успеть на перехват. Если бы дважды не сигнализировал боковому арбитру об офсайде. Видимо, рассчитывал, что тот увидит его реакцию, вдруг осознает свою ошибку (которой не было) и поднимет флажок.

Более того, и второй заход «Севильи» едва не привёл к голу! Ромеро оказался одинок перед воротами, да вот комично не попал по мячу с прострела Педросы, а дальше его нейтрализовал Щенсны. Правда, в том эпизоде «Барселоне» также и не повезло: следом Сауль жёстко подкатился под Араухо, и вскоре уругваец прихрамывая покинул поле. И ведь только пару месяцев как поправился…

Рональд Араухо Фото: Fran Santiago/Getty Images

Контратаки «Севильи» неплохо жалили «Барселону». Лукебакио, например, показал красоту и бил в падении через себя — Щенсны справился. Сами же каталонцы хоть и владели мячом около 80% времени, и воротам угрожали почаще, толком не могли расшатать плотную оборону соперника. Но вот в перерыве Флик сменил Гави на Фермина. Гениальное решение, потому что на 47-й минуте тот кивнул головой после заброса Педри и вывел каталонцев вперёд. Причём сделать это мог и Левандовски — их в полном одиночестве оставили вдвоём.

Интересно, что «Севилья» вновь ответила быстрым голом. Да вот только и Лукебакио в офсайд забрался, и Варгас. Уж кто-кто, а «Барселона» умеет заманивать во «вне игры». Один французский нападающий из Мадрида подтвердит. А там и Рафинья играючи ушёл от Баде и вколотил под дальнюю штангу. Чуть ранее андалусийцы просили пенальти, но контакт Кунде с Соу был совсем незначительным. Швейцарец мог пробить, ведь подача Сауля была классной — а предпочёл упасть.

Казалось, ну всё, интриги тут никакой. А вот и нет. Фирмин зачем-то «ножницами» срезал Соу. Изначально было сыграно в мяч, да вот оставить такую грубость без внимания арбитр не мог. Сперва нарушение оценил он на жёлтую. Подсказ VAR исправил ситуацию и предоставил «Севилье» полчаса в большинстве. 17 минут — гол и красная карточка. Продуктивность высочайшего уровня.

Фол Фермина Лопеса Фото: Кадр из трансляции

Андалусийцы активизировались, однако неразрешимых задач каталонцам не выдвинули. Более того, дошло до разгрома: Гарсия сделал подачу Рафиньи со стандарта голевой. Теперь наверху таблицы Ла Лиги всё окончательно запуталось: у «Реала» 50 очков, у «Атлетико» — 49, у «Барсы» — 48. Чемпионская гонка в Испании — просто вау.