Мегаматч в стыках Лиги чемпионов! «Сити» против «Реала» — кто кого? LIVE

Друзья, всем привет! Благодаря новому формату Лиги чемпионов мы не остаёмся без еврокубкового футбола надолго. Только недавно закончился основной этап, а уже сегодня стартует плей-офф! Для начала пройдут стыковые матчи. И уже здесь жеребьёвка свела двух топов. «Манчестер Сити» играет с «Реалом».

В последние годы противостояние этих команд стало, пожалуй, главным в Лиге чемпионов. Год за годом они сходятся в плей-офф и поочерёдно добиваются успеха. «Реал» драматично прошёл «Сити» в 2022-м и 2024-м — и в обоих случаях взял трофей. «Манчестер» действовал по той же схеме — уверенно вынес соперника в 2023-м и тоже добрался до кубка.

По логике, теперь очередь «Сити» проходить дальше. Но есть проблема: команда Гвардиолы увязла в кризисе. Старые звёзды уже не тянут, а новички только-только пришли и не успели до конца адаптироваться. «Реал» зимой обошёлся без трансферов, но и там есть проблема — травмы защитников. В нападении огня хватает, а сзади играют те, кто оказывается под рукой у Анчелотти.

Кто же победит в первом стыковом матче? Или нас ждёт ничья и развязка в ответке? Присоединяйтесь к онлайну «Чемпионата» и следите за противостоянием «Сити» и «Реала» вместе с нами!

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