Такого результата точно не ждали! «Ростов» просто разнёс «Динамо». Видео

«Ростов» и московское «Динамо» оказались худшими командами в своих группах на Winline Зимнем Кубке РПЛ. Последним матчем на турнире для них стала встреча за пятое место. «Утешительная» игра подарила неожиданный результат!

Валерий Карпин и Марцел Личка выставили смешанные составы, доверив место в основе нескольким юным футболистам. Конечно, результат носил второстепенный характер. Но всё равно оба тренера хотели бы увидеть воплощение своих идей на поле. И лучше с этой задачей справлялся «Ростов». С первых минут южане действовали активнее, агрессивнее, чаще владея мячом. Мохаммад Мохеби был близок к первому голу уже на второй минуте: он вывалился один на один с Андреем Лунёвым, однако вратарь «Динамо» спас команду. Впрочем, в эпизоде всё равно зафиксировали офсайд.

И всё же «Ростов» забил логичный мяч. На седьмой минуте Иван Комаров прострелил в штрафную «Динамо», а Егор Голенков опередил Лунёва.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо» выглядело не так убедительно, но не забывало атаковать. Чуть позже москвичи ответили выпадом, завершившимся не самым опасным ударом Ярослава Гладышева. Затем неплохим дальним ударом отметился Бителло (Одоевский потащил), а 19-летний Денис Боков плохо пробил при выходе один на один. Голкипер москвичей Игорь Лещук сравнивал юного форварда с Константином Тюкавиным. Но пока что Бокову не хватает мощи.

А вот «Ростов» порадовал. Команда Валерия Карпина не создавала шквала моментов, но пользовалась почти всеми шансами. Ещё после первого гола Голенков мог оформить дубль: мяч после его удара головой на угловом прошёл чуть выше перекладины. А на 33-й минуте Егор принял передачу слева, обработал мяч и скинул на Мохеби. Иранец находился без опеки и спокойно катнул мяч в касание в ворота Лунёва — 2:0.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ростовчане атаковали позиционно, растягивали неоптимальную защитную линию «Динамо». Ещё один гол был вопросом времени. И под конец тайма «Ростов» сделал счёт разгромным. Мохеби воспользовался ошибкой молодого полузащитника «Динамо» Егора Смелова, покатил на одинокого Голенкова, а тот оформил дубль. Камеры показали недовольного Марцела Личку, чья команда «горела» 0:3 после 45 минут.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ещё один герой «Ростова» — голкипер Даниил Одоевский. Он выручил во всех эпизодах, причём не только после ударов. Вратарь классно подстраховал Николая Пояркова, когда тот неудачно обрезался при передаче назад. Голкипер в командах Карпина обязан не только отбивать мячи, но и уверенно включаться в игру. Так что плюс за прошедшую встречу Одоевский точно заработал.

Главным событием на старте второго тайма стал выход у «Ростова» Данила Глебова. Капитан южан находился в шаге от трансфера в «Динамо». Возможно, этот матч стал последним для 25-летнего полузащитника не за, а против москвичей.

На 50-й минуте «Ростов» забил ещё. Лука Гагнидзе не обработал мяч вблизи от своей штрафной, и его обокрал рванувший вперёд Алексей Сутормин. Тот покатил на вышедшего на замену Роналдо: бразилец оттеснил Смелова, выскочил один на один и забил четвёртый мяч.

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К концовке встречи Карпин и Личка проводили всё больше замен. Интересно, что состав «Динамо» становился всё более основным, а вот у ростовчан появлялась преимущественно молодёжь. Однако выход Тюкавина, Лаксальта, Бальбуэны и Фернандеса не помог москвичам. На 78-й минуте «Ростов» вовсе мог отгрузить пятый мяч: Скопинцев сыграл рукой в своей штрафной, а судья Иван Абросимов назначил пенальти. К «точке» подошёл Николай Комличенко — его удар прошёл мимо створа. Штатный пенальтист ростовчан Максим Осипенко к тому моменту уже оказался на скамейке. Возможно, он решил бы эпизод в другую сторону.

«Ростов» довёл дело до победы и финишировал пятым на Зимнем Кубке РПЛ. «Динамо» заняло шестое место, но вряд ли результат сильно волнует тренерский штаб и болельщиков. Важнее, что много вопросов оставляет игра москвичей (даже с учётом большого количества молодёжи). «Динамо» весной предстоит борьба как минимум за топ-3. И в нынешней форме надежд на успех маловато. Кстати, «Ростов» и «Динамо» сыграют друг с другом уже в первом туре после рестарта, 2 марта. У Лички ещё есть время на исправление проблем.