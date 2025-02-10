Топ-события вторника: «Манчестер Сити» — «Реал», хоккей и баскетбол

За чем следить 11 февраля: «Спортинг» — «Боруссия» и другие матчи 1/16 финала Лиги чемпионов, финал Зимнего Кубка РПЛ, а ещё регулярка НБА!

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🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 11 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Батлер продолжит доказывать свою пригодность для «воинов»?

Форвард Джимми Батлер был обменян в «Голден Стэйт Уорриорз». В первом же матче за клуб Джимбо набрал 25 очков, два подбора и четыре передачи — солидные цифры! Но стоит отметить, в соперниках был «Чикаго Буллз» — не самый грозный противник. Настало время первой проверки. «Милуоки Бакс» лишился Янниса Адетокунбо из-за травмы, но Дэмьен Лиллард практически в одиночку обыграл «Филадельфию», показав, что всё ещё является одним из лучших в лиге. Батлер поможет «воинам» победить?

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: каким получится дебют Луки Дончича?

В этом сезоне рынок обменов получился сногсшибательным, в прямом смысле! Многие были в шоке от сделок, которые провернули клубы. Главным событием, естественно, считается переход Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс», а Энтони Дэвиса — в «Даллас Маверикс». Словенец первое время не мог играть из-за травмы, но в матче с «Ютой Джаз» он точно появится на паркете. Разыгрывающий сумеет всех поразить своим выступлением?

🏒 12:30: «Адмирал» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

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Интрига: ждать ли овертайма?

В последних семи матчах «Адмирал» сыграл шесть овертаймов, «Авангард» — два в последних трёх. Объясняется это простым фактом – всем нужны очки на данном этапе чемпионата, никто в концовках игр не идёт на неоправданный риск. Но команды можно назвать прямыми конкурентами по турнирной таблице – между ними всего четыре очка. Сможет ли «Авангард», обескровленный обилием травм, увезти победу из Владивостока?

Якупов рассказал об одном из самых запоминающихся буллитов на Матче звёзд: «Буду отращивать усы, двигать усами». Якупов — об идее мексиканского буллита на МВЗ КХЛ

⚽️ 19:30: «Спартак» Москва — «Зенит», Winline Зимний Кубок РПЛ, финал

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Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал 11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто возьмёт Зимний Кубок РПЛ?

Любой матч «Спартака» и «Зенита» — веселье. А когда дело доходит до битвы за трофей — интереснее вдвойне. Команды разыграют между собой межсезонный Winline Зимний Кубок РПЛ. «Спартак» и «Зенит» ожидаемо заняли первые места в своих группах: кому это делать, если не двум самым богатым клубам? Весной они зарубятся за золото чемпионата России, а пока что решат судьбу менее значимого трофея.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

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Интрига: одержит ли СКА вторую победу в сезоне над «Динамо»?

До недавнего времени СКА никак не мог переиграть «Динамо», хотя вёл во всех встречах. Москвичи на данном этапе идут более стабильно, нежели их прямые конкуренты по турнирной таблице, но в отдельно взятом матче это ничего не значит. Тем более что команды могут с высокой долей вероятности встретиться в играх на вылет. Ждать игру накала плей-офф?

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🏒 19:30: ЦСКА — «Витязь», регулярный чемпионат КХЛ

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Интрига: «Витязь» прервёт серию поражений?

Ещё совсем недавно «Витязь» называли командой, которая может потеснить «Торпедо» из восьмёрки, но сейчас, кажется, разговоры эти можно закончить. Однако при этом подмосковная команда в последнее время очень неплохо играет с ЦСКА, создавая серьёзные проблемы армейцам. Здесь тоже подопечным Воробьёва будет сложно?

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⚽️ 20:45: «Брест» — «ПСЖ», Лига чемпионов, стыковой матч

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Интрига: «ПСЖ» не испытает проблем в стыковой встрече?

Жеребьёвка свела в стыковом матче ЛЧ два французских клуба. И вряд ли «Брест» обрадовался такому исходу. Тягаться с «ПСЖ» будет тяжеловато. Хотя зацепить удачный исход дома и отбиться в гостях — рабочая тактика. Возможно, мы увидим сенсацию. Хотя перед игрой всё указывает на лёгкую победу парижан.

⚽️ 23:00: «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, стыковой матч

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Интрига: финалист прошлой ЛЧ станет ближе к следующему раунду?

«Боруссия» вышла в финал прошлого розыгрыша ЛЧ, где в достойной борьбе уступила «Реалу». В нынешнем сезоне повторить успех дортмундцам будет непросто. Команда переживает кризис: ранее руководство уволило тренера Нури Шахина и назначило Нико Ковача. Выправит ли хорват положение? Пока что ситуация не стала сильно лучше. Впрочем, есть шанс добиться успеха в ЛЧ, пройдя в стыковом мачте «Спортинг». В первой встрече в Португалии решится многое.

⚽️ 23:00: «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, стыковой матч

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Интрига: топ-вывеска уже в первом раунде плей-офф

Встречи «Манчестер Сити» и «Реала» уже стали классикой ЛЧ в последние сезоны. Но непривычно видеть эту вывеску на такой ранней стадии. Большой кризис англичан и проблемы мадридцев привели к этой ситуации. В 1/8 финала не окажется одного из больших фаворитов. Интрига! К середине февраля «Реал» набрал форму, а вот к «Сити» до сих пор есть вопросы. Но дома англичане, конечно, способны разобраться с командой Анчелотти.

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «ПСВ Эйндховен», Лига чемпионов, стыковой матч

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Интрига: «Ювентус» разберётся с непростым соперником в Турине?

Думаете, что ПСВ без боя вылетит от «Ювентуса»? Ошибаетесь. Нидерландцы занимают первое место в своём чемпионате, да и в Лиге чемпионов показывают классный футбол. А вот «Юве» не бьётся за золото Серии А и финишировало в середине таблицы общего этапа ЛЧ. На данную секунду это более-менее равные команды. Да, у туринцев чуть более крутой состав. Но ПСВ способен пройти «Ювентус». Тем интереснее наблюдать за этой парой.