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ЦСКА — Краснодар — 1:2, обзор матча Зимнего Кубка РПЛ, видео, голы Кордобы и Жемалетдинова, травма Глебова, 10 февраля 2025

Самый жёсткий момент паузы в РПЛ. Победу «Краснодара» омрачила травма вингера ЦСКА
Кирилл Закатченко
ЦСКА — «Краснодар» — 1:2
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Winline Зимний Кубок РПЛ в Абу-Даби подходит к концу. Сегодня, 10 февраля, ЦСКА и «Краснодар» разыграли третье место.

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 3-е место
10 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 51'     1:1 Жемалетдинов – 67'     1:2 Кордоба – 70'    

Обе команды заняли второе место в своих группах. «Краснодар» выдал результативную встречу со «Спартаком» (2:3), после чего одолел «Динамо» (1:0). В матче с бело-голубыми «быки» забили единственный мяч в меньшинстве — к тому моменту Витора Тормену удалили за грубый фол. ЦСКА, в свою очередь, обыграл «Ростов» (1:0), а потом упустил победу во встрече с «Зенитом». Армейцы пропустили в добавленное время, и основное время завершилось со счётом 2:2. После этого команда Марко Николича не реализовала две попытки из трёх в серии пенальти, а «Зенит» забил всё (четыре из четырёх).

Первый тайм матча за третье место прошёл с большим преимуществом ЦСКА. Достаточно сказать, что армейцы создали четыре момента, «Краснодар» — ни одного. Красно-синие классно выбегали со своей половины поля, а «быки» испытывали проблемы с «ромбом» соперника. Об этом сказали и Юрий Газинский (в ходе встречи), и Сергей Петров (в перерыве). По их словам, «Краснодар» не приспособился к новой схеме ЦСКА, а полузащитник подчеркнул, что в РПЛ больше никто не играет по такой расстановке.

Как завершился матч за пятое место Зимнего Кубка РПЛ:
Такого результата точно не ждали! «Ростов» просто разнёс «Динамо». Видео
Такого результата точно не ждали! «Ростов» просто разнёс «Динамо». Видео

Загибаем пальцы. Секу Койта мог дважды забивать на первых минутах. Сначала Тормена выбил мяч из пустых ворот после удара легионера ЦСКА, а потом сам африканец попал в ближнюю штангу. Дальше два момента упустил Тамерлан Мусаев. Вонзил мяч головой в дальнюю штангу, а затем обошёл вратаря Станислава Агкацева, но с острого угла не попал в створ. На один гол ЦСКА точно наиграл.

А что «Краснодар»? А ничего. До перерыва «быки» могли забить только после того, как Виллиан Роша рискованно делал передачу через штрафную площадь ЦСКА. Бразильцу повезло, что Кордобе не хватило совсем чуть-чуть, чтобы перехватить мяч перед Владиславом Торопом. Сам Роша в перерыва признал, что принял не лучшее решение. И пообещал больше так не делать.

На старте второй половины Агкацев вытащил мяч после удара Мусаева. Казалось, если команды продолжат в том же духе, то ЦСКА обязательно забьёт. Но всё получилось наоборот. Отличный пас Виктора Са, прекрасный удар Кордобы в дальний угол — вынимай. «Краснодар», по сути, реализовал первый же момент. А Кордоба в очередной раз доказал, что его не зря считают нападающим высочайшего по меркам РПЛ уровня.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

ЦСКА потребовалось 16 минут, чтобы сравнять счёт. Если не получается забить с игры, на помощь придёт стандарт. Иван Обляков навесил от углового флажка, а вышедший на замену Рифат Жемалетдинов головой положил мяч в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Радость ЦСКА была недолгой — через две минуты Кордоба снова огорчил армейцев. На этот раз Джон забил с линии вратарской после передачи Даниила Козлова. Пока нападающие ЦСКА губили моменты, Кордоба аккуратно их реализовывал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И буквально тут же Мусаев пробил выше пустого угла. Позиция была убойной, но мяч как следует не лёг на ногу Тамерлану. В концовке ЦСКА остался без Кирилла Глебова. Юрий Газинский схватил соперника руками и наступил ему случайно на ахилл. На этот момент даже смотреть больно. В итоге 19-летнего парня увезли на электрокаре. Здоровья Кириллу! А Юрия наградили жёлтой карточкой. После матча врач ЦСКА Филипп Чубаровский сообщил, что у Глебова, возможно, перелом лодыжки. А после попытался всех успокоить Марко Николич – он думает, что серьёзной травмы удалось избежать. Надеемся, так и есть!

«Краснодар» завершил турнир на третьем месте. Финал пройдёт завтра, 11 февраля. Вывеска что надо — «Спартак» против «Зенита».

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