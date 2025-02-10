Самый жёсткий момент паузы в РПЛ. Победу «Краснодара» омрачила травма вингера ЦСКА

Winline Зимний Кубок РПЛ в Абу-Даби подходит к концу. Сегодня, 10 февраля, ЦСКА и «Краснодар» разыграли третье место.

Обе команды заняли второе место в своих группах. «Краснодар» выдал результативную встречу со «Спартаком» (2:3), после чего одолел «Динамо» (1:0). В матче с бело-голубыми «быки» забили единственный мяч в меньшинстве — к тому моменту Витора Тормену удалили за грубый фол. ЦСКА, в свою очередь, обыграл «Ростов» (1:0), а потом упустил победу во встрече с «Зенитом». Армейцы пропустили в добавленное время, и основное время завершилось со счётом 2:2. После этого команда Марко Николича не реализовала две попытки из трёх в серии пенальти, а «Зенит» забил всё (четыре из четырёх).

Первый тайм матча за третье место прошёл с большим преимуществом ЦСКА. Достаточно сказать, что армейцы создали четыре момента, «Краснодар» — ни одного. Красно-синие классно выбегали со своей половины поля, а «быки» испытывали проблемы с «ромбом» соперника. Об этом сказали и Юрий Газинский (в ходе встречи), и Сергей Петров (в перерыве). По их словам, «Краснодар» не приспособился к новой схеме ЦСКА, а полузащитник подчеркнул, что в РПЛ больше никто не играет по такой расстановке.

Загибаем пальцы. Секу Койта мог дважды забивать на первых минутах. Сначала Тормена выбил мяч из пустых ворот после удара легионера ЦСКА, а потом сам африканец попал в ближнюю штангу. Дальше два момента упустил Тамерлан Мусаев. Вонзил мяч головой в дальнюю штангу, а затем обошёл вратаря Станислава Агкацева, но с острого угла не попал в створ. На один гол ЦСКА точно наиграл.

А что «Краснодар»? А ничего. До перерыва «быки» могли забить только после того, как Виллиан Роша рискованно делал передачу через штрафную площадь ЦСКА. Бразильцу повезло, что Кордобе не хватило совсем чуть-чуть, чтобы перехватить мяч перед Владиславом Торопом. Сам Роша в перерыва признал, что принял не лучшее решение. И пообещал больше так не делать.

На старте второй половины Агкацев вытащил мяч после удара Мусаева. Казалось, если команды продолжат в том же духе, то ЦСКА обязательно забьёт. Но всё получилось наоборот. Отличный пас Виктора Са, прекрасный удар Кордобы в дальний угол — вынимай. «Краснодар», по сути, реализовал первый же момент. А Кордоба в очередной раз доказал, что его не зря считают нападающим высочайшего по меркам РПЛ уровня.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

ЦСКА потребовалось 16 минут, чтобы сравнять счёт. Если не получается забить с игры, на помощь придёт стандарт. Иван Обляков навесил от углового флажка, а вышедший на замену Рифат Жемалетдинов головой положил мяч в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Радость ЦСКА была недолгой — через две минуты Кордоба снова огорчил армейцев. На этот раз Джон забил с линии вратарской после передачи Даниила Козлова. Пока нападающие ЦСКА губили моменты, Кордоба аккуратно их реализовывал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И буквально тут же Мусаев пробил выше пустого угла. Позиция была убойной, но мяч как следует не лёг на ногу Тамерлану. В концовке ЦСКА остался без Кирилла Глебова. Юрий Газинский схватил соперника руками и наступил ему случайно на ахилл. На этот момент даже смотреть больно. В итоге 19-летнего парня увезли на электрокаре. Здоровья Кириллу! А Юрия наградили жёлтой карточкой. После матча врач ЦСКА Филипп Чубаровский сообщил, что у Глебова, возможно, перелом лодыжки. А после попытался всех успокоить Марко Николич – он думает, что серьёзной травмы удалось избежать. Надеемся, так и есть!

«Краснодар» завершил турнир на третьем месте. Финал пройдёт завтра, 11 февраля. Вывеска что надо — «Спартак» против «Зенита».