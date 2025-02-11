Величие «Ливерпуля» с «Челси» и ещё 7 лучших противостояний команд из одной страны в ЛЧ

Уже в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграют две команды из одной страны — «Брест» сразится с «ПСЖ». Встречи соперников, выступающих вместе и в национальном чемпионате, случаются в ЛЧ не каждый год. Это лишь 25-й случай за всю историю, если брать двухматчевые противостояния. То есть без учёта финалов (их было ещё восемь). Выделяем лучшие и самые памятные битвы клубов из одной страны.

8. Сезон-2010/2011. Четвертьфинал. «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 и 1:2

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В 2011-м «Челси» и «Манчестер Юнайтед» попали друг на друга в четвертьфинале. В АПЛ лондонцы финишировали вторыми, а манкунианцы стали чемпионами с отрывом в девять очков. «МЮ» доказал своё превосходство и в Лиге чемпионов.

На «Стэмфорд Бридж» исход встречи команд Карло Анчелотти и Алекса Фергюсона решил один гол. Его автором в середине первого тайма стал Уэйн Руни, завершивший красивую комбинацию с тонким пропуском мяча. «Челси» не реализовал свои моменты и ехал на «Олд Траффорд» с низкими шансами на успех, учитывая правило выездного гола.

В Манчестере команда Фергюсона забила ещё раз перед перерывом. Райан Гиггз, по сути, сделал гол для Чичарито. Более того, «Челси» остался вдесятером после удаления Рамиреса. Однако за четверть часа до конца Дрогба вернул интригу, избежав попадания во «вне игры» и забив вторым касанием. Вот только надежда «синих» прожила всего минуту. Вскоре Пак Чжи Сун принял мяч на грани офсайда и как следует зарядил по воротам Чеха.

«МЮ» в итоге дошёл до финала, где был бит «Барселоной» (1:3).

7. Сезон-2008/2009. Полуфинал. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 1:0 и 3:1

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В 2009 году сразу три английских клуба добрались до полуфинала Лиги чемпионов. «Челси» сыграл с «Барселоной», а вот две другие команды из АПЛ встретились друг с другом. В первом матче на «Олд Траффорд» зрители увидели всего один гол — защитник хозяев Джон О’Ши отличился на 17-й минуте. Такой результат оставлял обеим командам шансы на выход в финал.

Фанаты «Арсенала» организовали прекрасную поддержку, однако Пак Чжи Сун заткнул стадион уже на седьмой минуте. Кореец забил с передачи Криштиану Роналду (в том эпизоде поскользнулся защитник столичного клуба Киран Гиббз). Правило выездного гола тогда ещё не отменили, поэтому «Арсеналу» нужно было забивать три. Пока хозяева пытались прийти в себя, Роналду сделал их положение ещё более печальным — положил сверхдальним ударом со штрафного. «Арсенал» устроился на 0:2 (по сумме двух встреч — 0:3) к 11-й минуте домашнего матча.

Роналду не успокоился и оформил дубль (ему ассистировал Уэйн Руни). После такого можно было поздравлять «МЮ» с выходом в финал. Правда, не обошлось без неприятностей для гостей. Даррен Флетчер схватил красную карточку за 15 минут до конца основного времени, а «Арсенал» ещё и реализовал пенальти за этот фол (отличился Робин ван Перси).

Тем не менее «МЮ» спокойно вышел в финал, где не справился с «Барселоной» — 0:2.

6. Сезон-2009/2010. Четвертьфинал. «Лион» — «Бордо» — 3:1 и 0:1

«Лион» — «Бордо» Фото: Michael Steele/Getty Images

В плей-офф Лиги чемпионов уже был французский междусобойчик, и он получился классным. «Лион» прошёл «Бордо» в четвертьфинале, подтвердив свой статус фаворита. В Лиге 1 «ткачи» в том сезоне стали вторыми, тогда как жирондинцы заняли лишь шестое место.

«Лион» мог снять все вопросы ещё в домашнем матче. Хозяева забили быстро — это сделал Лисандро Лопес на 10-й минуте, причём эпизод начался с неудачного исполненного Миралемом Пьяничем стандарта. Тем не менее мяч всё же доставили к штрафной, а там Матьё Бодмер прострелил прямо на Лопеса. Однако «Бордо» вскоре отыгрался — Маруана Шамаха оставили без опеки во вратарской, и он точно пробил головой. Затем «Лион» ещё надавил и снова вышел вперёд на 33-й минуте. Пьянич совершил проход — Мишел Бастос попал с левой. Во втором тайме Лопес реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Более того, в концовке «Лион» едва не довёл счёт до крупного.

Зато на своём поле «Бордо» устроил славную охоту. Команда Лорана Блана отыграла один гол на 45-й минуте, когда всё тот же Шамах нашёл мяч в шести метрах от ворота «Лиона». После этого жирондинцы мощно атаковали, но «ткачи» отбились благодаря в том числе сейвам Уго Льориса и нескольким жёлтым карточкам.

А вот в полуфинале «Лион» уже был бессилен против «Баварии» — уступил с общим счётом 0:4.

5. Сезон-2007/2008. Полуфинал. «Ливерпуль» — «Челси» — 1:1 и 2:3

«Ливерпуль» — «Челси» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Открываем топ-5 величайших дуэлей команд из одной страны встречами «Ливерпуля» и «Челси» в 2008 году. В том сезоне в АПЛ лучше выступили лондонцы, которые заняли второе место и отстали всего на два очка от выигравшего титул «Манчестер Юнайтед». Мерсисайдцы же финишировали четвёртыми.

В полуфинале Лиги чемпионов «Челси» тоже был сильнее. Хотя в первом матче на «Энфилде» команда Рафы Бенитеса повела после гола Дирка Кюйта на 43-й минуте — нидерландец в упор расстрелял Петра Чеха. «Ливерпулю» каких-то секунд не хватило, чтобы удержать домашнюю победу. На 90+5-й минуте драму пережил норвежский защитник хозяев Йон Арне Риисе, переправивший мяч в падении в собственные ворота.

Ответный матч на «Стэмфорд Бридж» получился куда более результативным. «Челси» повёл благодаря голу Дидье Дрогба, преуспевшего на добивании. В середине второго тайма Фернандо Торрес сравнял счёт, ловко уйдя от защитника. Всё решалось в дополнительное время. Сначала Фрэнк Лэмпард реализовал пенальти за фол на Михаэле Баллаке, а затем Дрогба замкнул прострел и оформил дубль. «Ливерпуль» хватило только на гол Райана Бабеля шальным ударом метров с 40 на 117-й минуте.

«Челси» вышел в финал, но там проиграл по пенальти в «Лужниках» другой английской команде — «Манчестер Юнайтед».

4. Сезон-2015/2016. Четвертьфинал. «Барселона» — «Атлетико» — 2:1 и 0:2

«Барселона» — «Атлетико» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Запомнилось и четвертьфинальное противостояние «Барселоны» с «Атлетико» в 2016-м. В тот год каталонцы выиграли золото Примеры, обойдя на одно очко «Реал». «Атлетико» финишировал третьим, отстав, впрочем, всего на три очка, так что разница между командами Луиса Энрике и Диего Симеоне была минимальной.

В первом матче на «Камп Ноу» мадридцы повели на исходе получаса, когда Фернандо Торрес реализовал выход один на один. Но через 10 минут форвард подвёл свою команду — был удалён за две жёлтые карточки. «Барса» использовала численное преимущество во втором тайме. Дубль оформил Луис Суарес. Сначала уругваец переправил с метра мяч, пущенный Жорди Альбой вдоль ворот, а потом откликнулся на кросс Дани Алвеса — забил в падении головой.

В Мадриде «Атлетико» удалась идеальная месть. Своим дублем на дубль Суареса ответил Антуан Гризманн. Француз открыл счёт ударом головой после подачи справа, а на 88-й минуте забил второй гол с пенальти, который был назначен за игру Андреса Иньесты рукой.

«Атлетико» отправился за трофеем, но переиграть в финальном дерби «Реал» не сумел. Короли ЛЧ победили в серии пенальти.

3. Сезон-2010/2011. Полуфинал. «Реал» — «Барселона» — 0:2 и 1:1

«Реал» — «Барселона» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Разве можно обойтись в этой подборке без «эль класико»? «Реал» с «Барсой» мощно зарубились в полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году. В Примере в том сезоне сине-гранатовые обскакали мадридцев — выиграли золото, опередив своего извечного соперника на четыре очка.

Первый матч прошёл на «Сантьяго Бернабеу». Там дуэль Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы осталась за каталонцем. При счёте 0:0 у «Барсы» был удалён запасной вратарь Хосе Мануэль Пинто, устроивший заварушку перед перерывом, а у «Реала» основной защитник Пепе — за грубый фол на Алвесе. Эмоции кипели. В игре 11 на 10 всё решил класс Лионеля Месси. В эпизоде со своим первым голом аргентинец блестяще сыграл на опережение, а оформляя дубль, Месси и вовсе сотворил шедевр: ушёл от четырёх защитников и пробил в падении с правой ноги мимо Икера Касильяса.

В ответной игре у «Реала» оставалась надежда на удачу и кураж Криштиану Роналду — до 54-й минуты. Всё стало ясно, когда Педро забил третий гол «Барсы» за два матча после шикарного заброса от Иньесты. И хотя Марсело отыграл этот пропущенный мяч, «Реал» к тому моменту уже сдался.

«Барселона» взяла ту Лигу чемпионов, победив в финале «Манчестер Юнайтед» (3:1).

2. Сезон-2018/2019. Четвертьфинал «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 1:0 и 3:4

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Шесть лет назад «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» выдали настоящую феерию в четвертьфинале Лиги чемпионов. Фаворитом, разумеется, была команда Гвардиолы. В АПЛ «горожане» выиграли золото, тогда как «шпоры» финишировали четвёртыми с отставанием в 27 очков.

Правда, первый матч в Лондоне принёс только один гол. Сначала «Сити» не реализовал пенальти — Льорис потащил удар Серхио Агуэро. А за четверть часа до конца Сон Хын Мин, обработав непростой мяч, сумел улучшить позицию и «прошить» Эдерсона.

Зато в ответной встрече на «Этихаде» было очень весело. Только за стартовые 11 минут команды забили четыре гола! Всё начал Рахим Стерлинг, сместившись с левого фланга в центр и попав в дальний угол. Затем Сон Хын Мин оформил дубль за три минуты после ошибок игроков «Сити». Но тут же Бернарду Силва сравнял счёт при помощи Агуэро и рикошета. Начинай сначала.

В середине первого тайма Стерлинг ответил на дубль Сона своим дублем, замкнув прострел Кевина Де Брёйне на дальней штанге. Хозяевам требовалось забивать ещё, и на исходе часа матча их, казалось, спас Кун Агуэро. Аргентинец пробил Льориса с правого края штрафной. Однако «Тоттенхэм» показал невероятный характер и всё же забрал победу, которой стало поражение со счётом 3:4. Решающий «выездной» гол бедром забил Фернандо Льоренте. А главным моментом стала отмена мяча «Сити» на последних секундах. Экстаз на манчестерском стадионе обломал VAR.

«Тоттенхэм» долетел до финала и там тоже сыграл с командой из АПЛ — «Ливерпулем». Последний шаг у команды Маурисио Почеттино не получился. «Шпоры» уступили — 0:2.

1. Сезон-2008/2009. Четвертьфинал. «Ливерпуль» — «Челси» — 1:3 и 4:4

«Ливерпуль» — «Челси» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Пожалуй, самая грандиозная битва в плей-офф двух команд из одной страны. В 2009-м в четвертьфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» с «Челси» устроили сумасшедшую перестрелку. Мерсисайдцы, к слову, были в том сезоне чуть успешнее в АПЛ — заняли второе место, в то время как лондонцы стали третьими, набрав на три очка меньше.

На «Энфилде» команды Бенитеса и Гуса Хиддинка забили «всего лишь» четыре гола. «Ливерпуль» открыл счёт уже на шестой минуте: игроки обороны «Челси» потеряли Торреса прямо в центре штрафной. Но «синие» совершил камбэк, а лидером в их банде стал Бранислав Иванович. Сербский защитник оформил дубль! Он дважды успешно сходил на стандарты, где выиграл воздух в штрафной «Ливерпуля». Пока хозяева приходили в себя, лондонцы сотворили третий гол в результате комбинации Лэмпард — Малуда — Дрогба.

У «Ливерпуля» оставались минимальные шансы, тем не менее команда Бенитеса едва не воспользовалась ими на «Стэмфорд Бридж». Там уже по истечении получаса счёт был 2:0 в пользу гостей. Ошиблись Чех и сфоливший на пенальти Иванович. А вот после перерыва разрывал уже «Челси». Голкипер «Ливерпуля» Пепе Рейна ответил любезностью на любезность — «подарил» гол Дрогба. Затем Алекс шикарно исполнил штрафной. После этого Дрогба подарил ещё один забитый мяч Лэмпарду.

Однако «красные» не опустили рук и едва не сотворили чудо. В течение трёх минут Лукас Лейва и Кюйт наказали потерявших концентрацию лондонцев двумя голами. Просто невероятный сценарий! Почти до самого конца противостояния держалась интрига, пока Лэмпард ударом от штанги не сделал счёт 4:4. «Челси» пролез в полуфинал, где уступил «Барсе» при скандальном судействе норвежца Тома Эвребё. Но это уже совсем другая история.

Обязательно напишите, какие ещё противостояния заслуживают попадания в топ-7!