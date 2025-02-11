«Реал» не разорвёт «Сити». 5 причин, почему Гвардиола даст бой Анчелотти

Ещё никогда перед матчами между «Манчестер Сити» и «Реалом» не было такого явного разделения на фаворита и аутсайдера. У мадридцев хватает проблем, но у «Сити» их несравнимо больше. Команда Пепа Гвардиолы в этом сезоне в принципе как одна большая проблема – не получается буквально всё!

Впрочем, хоронить «Сити» раньше времени не следует. Да, рассчитывать на проход в 1/8 финала в зарубе с «Реалом» будет трудно. Однако трудно – не значит невозможно. Так в чём же шансы «горожан» в битве с грозным «Мадридом»? Давайте посмотрим!

Расслабиться и получить удовольствие

Вернёмся к разговору об аутсайдерах и фаворитах. Не все, но очень многие уже проводили «Реал» в следующую стадию, а «Манчестер Сити» выбросили из Лиги чемпионов. По тому, как это противостояние подают в медиа, можно подумать, что итог уже известен. Осталось только сыграть два матча, однако это не более чем формальность.

«Реалу» не привыкать быть фаворитом. Он знает, как себя вести в таком положении. А вот «Сити» за время работы Гвардиолы не привык, что от команды ничего не ждут. Как ни странно, сейчас это может сыграть в плюс. «Горожане» и так под страшным давлением. Они прекрасно понимают, что сезон идёт под откос. И в этой связи отсутствие больших ожиданией перед игрой с «Реалом» может хоть немного расслабить «Сити», снять и без того гигантское напряжение.

Хосепу Гвардиоле расслабиться бы тоже не помешало Фото: Molly Darlington/Getty Images

Если «Манчестер Сити» не пройдёт дальше – это вряд ли вызовет большую волну критики. Команду и так уже накрыло цунами из издёвок и всеобщего разочарования. «Сити» растерял тонну очков с командами намного ниже классом. На этом фоне потенциальный вылет от «Реала» не будет чем-то удивительным.

А вот если «Мадрид» не обыграет такой бедовый «Сити» – это будет провал. И в столице Испании наверняка это понимают. Далеко не факт, что это каким-то образом помешает команде Карло Анчелотти. Но тем не менее изначально, на бумаге, «Ман Сити» может чувствовать себя чуть более расслабленно, чем «Реал». Это не самый значимый фактор, но он может сыграть свою роль.

«Беззащитный» «Реал»

Гораздо более осязаемый шанс «Манчестер Сити» связан с огромными проблемами «Реала» в обороне. Не будет Антонио Рюдигера, Эдера Милитао и Давида Алабы. В центре защиты должны выйти Рауль Асенсио и Орельен Тчуамени. Асенсио ещё полгода назад играл в «Кастилье». Да, он классно проявляет себя в первой команде. Но всё же матчи плей-офф Лиги чемпионов – особый жанр. Опыта таких матчей у Асенсио пока нет.

Рауль Асенсио молниеносно ворвался в стартовый состав «Мадрида» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Тчуамени – вообще не защитник. И в нынешнем сезоне он регулярно об этом напоминает, когда выходит в линии обороны. Француз – один из лидеров «Реала» по количеству индивидуальных ошибок. Причём часто – невынужденных. Самый свежий пример – пенальти, который он «привёз» в матче с «Атлетико» (1:1).

Против Асенсио и Тчуамени будет действовать Эрлинг Холанд. В предыдущих матчах «Реала» и «Сити» его эталонно сдерживал Рюдигер. До сих пор норвежец не забивал мадридцам. Теперь Рюдигера не будет. И Холанд может оторваться по полной! Асенсио и особенно Тчуамени ожидает жесточайшая ковка.

Также у «Реала» не будет Лукаса Васкеса, он получил травму в дерби. На его месте, вероятнее всего, сыграет Феде Вальверде. В обороне он, пожалуй, понадёжнее Васкеса. Да и в атаке уругваец не промах, даже когда играет флангового защитника. В матче с «Атлетико», когда Феде передвинули на край, он прорвался через полполя и отлично вывел на ворота Килиана Мбаппе – но тот не переиграл Яна Облака.

Основная проблема, что Вальверде не будет в центре. Он дико вынослив, но всё же закрывать две позиции разом не под силу даже ему. Отсутствие Феде в центре – великолепная новость для «Сити». Конечно, центр поля Гвардиолы – в каком бы сочетании он ни был – в этом сезоне далёк от идеала. Травма Родри вообще чудовищным образом всё порушила. Однако теперь и у «Реала» есть большая потеря в середине. Так что в этой зоне шансы более-менее выравниваются. Тем более новичок «Сити» Нико Гонсалес тяжёлой травмы в прошедшие выходные избежал. И вроде бы сможет сегодня выйти на поле.

Главное усиление «Сити»

Мадридские защитники стройной колонной отправились в лазарет. А у «Сити», наоборот, вернулись два важных игрока обороны. Рубен Диаш и Джон Стоунз наконец-то залечили травмы и должны быть готовы к «Реалу». Фаны «горожан», правда, дружно схватились за сердце, когда Диаша заменили в перерыве матча с «Лейтон Ориент» (2:1) в Кубке Англии. Но Пеп быстро всех успокоил: оказалось, замена была запланированной.

Диаш – ключевой центральный защитник и один из капитанов «Сити». Стоунз может выполнять несколько функций. Например, подниматься в опорную зону, когда «Ман Сити» владеет мячом. Возвращение в строй этих футболистов – более серьёзное усиление для команды Гвардиолы, чем трансферы, которые клуб провернул зимой. Может быть, в будущем Омар Мармуш, Абдукодир Хусанов, Витор Рейс и Нико Гонсалес себя покажут, но пока Диаш и Стоунз для «Сити» во много раз важнее. И для Пепа большая удача, что к «Реалу» они должны быть доступны.

На пресс-конференции перед игрой португалец звучал уверенно: Защитник «Ман Сити» Диаш: мы способны сделать всё что угодно, если будем верить

Время Пепа!

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» – это битва не только звёздных игроков, но и звёздных тренеров. Звёздных и очень разных. Карло Анчелотти – король компромиссов. Стиль его «Реала» заключается в том, чтобы не иметь чёткого стиля. Команда адаптируется под обстоятельства конкретной игры и бьёт соперника в самый нужный момент. Нет сомнений, что в матчах с «Сити» «Реал» будет придерживаться той же тактики.

А вот Гвардиола может попробовать удивить «Мадрид». С одной стороны, Пеп – догматичный тренер. С другой — мы видели уже не один пример эволюции его тренерских догм. Он не раз мудрил перед большими матчами, брался чинить то, что и так работает – и это оборачивалось провалом. Сейчас всё наоборот: почти ничего не работает. А значит, Пеп может позволить себе эксперименты.

Да, это плей-офф ЛЧ. Да, соперник – грозный «Реал» с хитрым лисом Анчелотти, который видел в футболе всё. Но всё же в смысле тренерской фантазии Пеп круче и разнообразнее Карло. И сейчас новые идеи будут для «Сити» как никогда в тему.

Кто кого перехитрит? Фото: Getty Images

На бумаге команда Гвардиолы – андердог. Если брать текущую форму, колода футболистов у Анчелотти круче, чем у Пепа. Как компенсировать разрыв в качестве состава? За счёт тренерских придумок! По составу «Реал» на сегодня превосходит «Сити». Но почему бы Пепу не превзойти Анчелотти в плане подготовки к двум конкретным матчам?

Сработают идеи Гвардиолы или нет – отдельный вопрос. Но удивить он точно способен. И сейчас для этого самый подходящий момент.

Сверхъестественное

«Манчестер Сити» дважды проходил «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов. И оба раза – по делу и с запасом. В сезоне-2019/2020 «Сити» дважды выиграл 2:1 в 1/8 финала. А в полуфинале сезона-2022/2023 после ничьей 1:1 в Мадриде команда Гвардиолы разбила «Реал» у себя дома – 4:0.

В 2022-м и 2024-м, наоборот, побеждал «Реал». И в тех матчах всё было очень неоднозначно. Болельщики «Реала» отметят, что их команда побеждала «на тоненького». Болельщики «Сити» и ненавистники «Мадрида» скажут жёстче – отскок!

Называть можно по-разному, но суть одна. В 2022-м «Реал» к 90-й минуте ответного матча вылетал из Лиги чемпионов, но вдруг благодать снизошла на Родриго. 0:1 превратились в 2:1, а в дополнительное время «Сити» прикончил Карим Бензема. «Реал» – красавцы, что бились до конца и не упустили свой шанс. Однако элемент фарта в той победе был очень велик.

Похожая история получилась и в 2024-м. «Реал» быстро забил в ответном матче в Манчестере, после чего заперся на своей половине и досидел до серии пенальти. А там уже великолепен был Андрей Лунин – и «Мадрид» прошёл дальше. «Сити» точно не был хуже по игре, создал больше моментов. Но вылетел.

Против теории вероятности не попрёшь. «Реал» не может постоянно проходить «Сити», не превосходя англичан по игре. Пора им поменяться местами. Пришло время наконец команде Гвардиолы пройти «Реал», сыграв хуже. Мадрид совал руку в мешочек с везением уже дважды. А у «Сити» этот самый мешочек полон. Настало время его опустош

