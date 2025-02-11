«Перес хочет, чтобы мы встали на колени». Что стоит за жалобами «Реал Мадрид ТВ»

«Реал Мадрид ТВ» – явление, которое давно заслужило отдельную статью. Иной раз о нём говорят больше, чем о самих играх команды. Если каким-то образом эта история прошла мимо вас, то у «Реала» есть свой официальный ТВ-канал. Его запустили ещё в 1999 году. Сейчас он доступен бесплатно на официальном сайте клуба, а также присутствует в стриминговых сервисах. И это нечто большее, чем обычные каналы футбольных клубов. Не просто набор роликов в YouTube, а полноценная сетка вещания с кучей программ вроде «Мадридисты по всему миру», «История, которую ты создал», «Сегодня мы играем»…

Производственные мощности впечатляют: ежедневные новостные блоки, интервью, репортажи, документальные фильмы, обзоры матчей, аналитические и дискуссионные программы. Внушительное количество ведущих. Фокус, само собой, на главной команде, но уделяют внимание и юношеским турнирам, и баскетбольному «Реалу», и всему что относится к клубному бренду.

«Реал Мадрид ТВ» Фото: Кадр из видео

Последнее время RMTV (Real Madrid TV) известен обильной критикой испанских судей. На канале и раньше регулярно говорили о спорных эпизодах (особенно о тех, что оказывались не в пользу мадридцев), но за последний год RMTV стало чуть ли не ежедневно выстреливать в инфополе. Этому способствуют и громкие заявления, и цитируемость в главных СМИ Испании и других стран. Теперь «Реал» разгоняет тему судейства с каждым новым матчем, и вокруг этого выстроилась сложная многосоставная история, которая влияет на переосмысление всего судейского департамента в Испании.

Почему именно сейчас заговорили про RMTV?

Фол защитника «Эспаньола» Ромеро на Мбаппе (встреча прошла на прошлой неделе) стал скандальным и запустил новую волну дискуссии. Испанец даже не пытался сыграть в мяч и попал сзади высоко поднятой ногой в икроножную мышцу форварда «Реала». Тут нужно учитывать, что касание было минимальным – по касательной. В трансляции могло показаться, что Ромеро не задел Мбаппе, но замедленные повторы дают однозначное понимание, что касание было (даже гетра нападающего показательно сдвинулась).

На стоп-кадре фол кажется жёстче, чем был на самом деле. Тем не менее многие испанские эксперты сошлись на том, что стоило показать красную карточку, а не жёлтую, как это сделал арбитр Муньис Руис. Пикантности добавляет, что в конце матча победный гол «Эспаньола» забил как раз Ромеро. После игры он признал, что его фол был «немного некрасивым».

Фол Ромеро Фото: Кадр из видео

На следующий день «Реал» подал официальную жалобу в RFEF (Королевскую испанскую футбольную федерацию) с просьбой немедленно предоставить аудиозапись VAR, связанную с двумя решениями в матче с «Эспаньолом». Помимо подката Ромеро, столичный клуб остался недоволен отменой гола Винисиуса из-за фола Мбаппе. «Реал» посчитал, что на нём нарушали правила раньше, чем это сделал сам француз. Хотя повторы этого эпизода не выглядят настолько спорными, как эпизод с Ромеро.

Кроме того, «Реал» отправил письмо президенту RFEF Рафаэлю Лузану и Высшему спортивному совету правительства Испании (CSD), в котором говорилось, что система судейства в стране «полностью дискредитирована» и «прогнила изнутри». Испанская федерация быстро отреагировала собственным заявлением, указав на прозрачность и справедливость испанского судейства. А ещё RFEF выразила сожаление о тоне и серьёзности обвинений «Реала».

Почему дерби с «Атлетико» тоже получилось скандальным?

В прошедшие выходные состоялось мадридское дерби. Главным арбитром назначили Сесара Сото Градо, а на VAR поставили Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа. RMTV оперативно опубликовал пятиминутное видео с эпизодами, где именно эти два арбитра, по мнению «Реала», допускали ошибки против их клуба. «Атлетико» в этот же день у себя в соцсетях подколол соперника, опубликовав инструкцию по подготовке к матчу на испанском и английском языках:

Хорошая физическая подготовка Предматчевый массаж Детальный анализ соперника Снова использовать свой ТВ-канал для давления на судей

Инструкция от «Атлетико» Фото: Кадр из видео

А на следующий день «Атлетико» опубликовал ещё одну инструкцию по подготовке к дерби:

Обслуживание поля Тестирование света на стадионе Обустройство раздевалки Использование своей армии друзей в СМИ, чтобы распространить свои бредни

В результате самым обсуждаемым событием встречи стало назначение пенальти в ворота «Реала». Тчуамени вынужденно сыграл на позиции центрального защитника и на 31-й минуте наступил в штрафной на ногу Лино. Изначально арбитр не заметил нарушение правил, но VAR пригласил его посмотреть эпизод на мониторе, и пенальти всё-таки был назначен.

Фол Тчуамени Фото: Кадр из видео

Повторы показали, что контакт действительно был – игрок «Реала» наступил на ногу сопернику, однако эксперты RMTV сразу же выдали: «Ничего не было: мяч прошёл дальше, и именно Лино инициировал контакт с Тчуамени. Это коррумпированная Лига Негрейры».

Тут стоит упомянуть статистику назначения пенальти в матчах «Реала» в этом сезоне. Команда Анчелотти – лидер по заработанным 11-метровым. В пользу «Реала» назначили 10 пенальти, а пользу его соперников – ни одного до дерби с «Атлетико». Гол Альвареса стал первым в этом чемпионате в ворота «Реала» с 11 метров.

Почему пик давления на судей наступил именно сейчас?

Департамент судейства Испании близок к структурным изменениям. Орган сейчас контролируется футбольной федерацией. Всё идёт к тому, что это изменится – и сразу несколько сторон борются за влияние на процессы. Президент Ла Лиги Тебас продвигал изменения в организации судейства и стремился отобрать контроль у федерации, которую возглавлял предыдущий президент RFEF Луис Рубиалес. В 2023 году Тебас говорил, что в идеале нужен независимый орган, как это функционирует в АПЛ.

После ухода Рубиалеса из-за скандального поцелуя между Ла Лигой и федерацией наладились отношения. Тебас поддержал кандидатуру Лузана и сам стал вице-президентом RFEF. Сейчас между ним и президентом «Реала» Флорентино Пересом идёт аппаратная борьба. Президент Ла Лиги заявил, что не был удивлён жалобами мадридского клуба. А ещё добавил, что сам выступает за радикальное изменение судейской системы, которое (по его словам) раньше блокировал как раз «Реал». Тебас сообщил журналистам, что Ла Лига подаст официальную жалобу на письмо «Мадрида» и обдумает, какие судебные иски они могут подать.

Хавьер Тебас президент Ла Лиги «Реал» Мадрид против всех — они вредят конкурентам. Они создают историю о жертвах, которая такой не является. Перес всегда хочет быть правым и хочет, чтобы мы встали на колени в офисах ACS [строительной компании, которую также возглавляет Перес]».



Эксперты RMTV на официальном канале клуба утверждали, что ошибки против «Реала» доказывают заговор против их клуба с участием главы Технического комитета судей Испании (CTA) Луиса Медины Канталехо. Кроме того, в студии призвали к отставке президента RFEF Лузана и руководителя VAR Карлоса Клоса Гомеса. Говоря о заговоре, ведущие регулярно вспоминают «дело Негрейры», которое до сих пор не завершено. «Барселона» с 2001 по 2018 год выплатила € 7,3 млн компании бывшего вице-президента судейского комитета Испании.

Испанская федерация футбола созвала на прошлый четверг внеочередное совещание Технического комитета судей Испании (CTA) с командами Ла Лиги и Сегунды. Изначально «Реал» должен был там присутствовать, но после фола Ромеро на Мбаппе отказался принимать участие. На собрании обсуждалась судейская реформа. Новой комиссии было предложено изучить, как организовано судейство в других странах, в том числе в Англии и Германии, а затем отчитаться.

Рафаэль Лузан и Флорентино Перес Фото: Angel Martinez/Getty Images

Президент RFEF Лузан сказал, что нынешняя структура футбольного судейства должна быть пересмотрена, а федерация — открыта для предложений. Кроме того, дал понять, что лично он не против предоставления клубам аудиозаписи переговоров судей на VAR. Об этом просили и недавно «Реал», и ранее «Барселона». В тоже время Лузан обозначил, что поведение «Реала» в СМИ нельзя терпеть, поскольку оно вредит испанскому футболу.

Медина Канталехо, назначенный Рубиалесом в 2021 году, сообщил журналистам, что он открыт для обсуждения изменений, но хотел бы, чтобы испанское судейство оставалось под эгидой федерации. Глава Технического комитета судей повторил тезис, что испанскому футболу вредит медийное давление со стороны «Реала»: «Ни одна другая команда ни в одном виде спорта в мире не делает ничего подобного», – сказал Канталехо. Также он не видит смысла в предложении мадридского клуба по привлечению в Ла Лигу английских судей, утверждая, что у них те же проблемы, что и у испанских.

Интересно, что жалобы «Реала» на судейство нацелены именно на внутренний чемпионат. Если в стыковом матче с «Сити» случился бы такой пенальти за фол Тчуамени, то едва ли реакция оказалась бы сопоставимой по масштабам. Возможно, дело в том, что УЕФА изначально жёстче реагирует на критику судей.