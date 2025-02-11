Первый матч «Реала» и «Сити» в истории. От составов и развязки надо заряжаться ностальгией

«Манчестер Сити» против «Реала» — мощная вывеска для стыковых матчей Лиги чемпионов. В последние годы клубы часто играют друг с другом в турнире и дарят массу интересных сюжетов. В каком-то смысле их противостояние – уже классика. Камбэк «Реала» после 90-й минуты в 2022-м вспоминают постоянно. Чуть реже – серию пенальти в прошлом году. А помните первый матч команд? Это было ещё в 2012 году! Тогда «Реал» тренировал Жозе Моуринью, а «Сити» — Роберто Манчини. Матч, который незаслуженно забывают. А ведь там была крышесносная развязка!

Старт «Реала» в сезоне-2012/2013 получился противоречивым. С одной стороны, команда взяла Суперкубок Испании, обыграв «Барселону» благодаря правилу выездного гола (2:3, 2:1). С другой — «Реал» завалил начальный отрезок в Примере — 13-е место после четырёх туров. Проблемы прослеживались в гостевых матчах — три поражения в трёх встречах (с учётом Суперкубка Испании). Испанские СМИ критиковали Жозе Моуринью, а тот готовил команду к матчу 1-го тура Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити», в свою очередь, победил в Суперкубке Англии (обыграл «Челси» со счётом 3:2) и набрал восемь очков из 12 возможных АПЛ. Команда Роберто Манчини была на четвёртой строчке в таблице, но отставание от первого места составляло всего два очка. «Сити» летел в Мадрид после того, как не смог обыграть на выезде «Сток Сити» (1:1). Через пять дней после матча в ЛЧ команде Манчини нужно было играть дома с «Арсеналом». Давайте взглянем на составы. Не ностальгировать тут будет сложновато!

Жозе Моуринью оставил в запасе Серхио Рамоса и выпустил в основе Рафаэля Варана. На тот момент француз не провёл ни одного матча в сезоне, а испанец регулярно выходил на поле и в Примере, и в Суперкубке. Помимо этого, место в стартовом составе получил полузащитник Майкл Эссьен, которого арендовали у «Челси» двумя неделями ранее. Африканец следил за матчем с «Севильей» (0:1) со скамейки, но вышел в основе на игру с «Сити». Юный защитник Матия Настасич — главная неожиданность стартового сочетания английского клуба.

Стартовый состав «Реала» Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Стартовый состав «Манчестер Сити» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Удивительно, но команды не забили ни одного мяча до 68-й минуты. «Реал» мог сделать это в первой половине, но Гонсало Игуаин по традиции прикончил парочку моментов. Плюс вратарь Джо Харт с большим трудом отразил опасный удар Криштиану Роналду в дальний угол. Команды дали огня после перерыва. Яя Туре — именно этот футболист начал голевое безумие на «Сантьяго Бернабеу». Высокорослый африканец удрал от бросившегося в ноги Пепе, протащил мяч через полполя и нашёл свободного Эдина Джеко. Босниец реализовал свой момент, хотя показалось, что культовый голкипер «Реала» Икер Касильяс завалился чуть раньше, чем следовало.

«Реал» отыгрался спустя семь минут. Марсело пристреливался — мяч пару раз после его ударов пролетел мимо створа. Однако настырный бразилец добился своего, пусть не обошлось и без рикошета. Правда, затем хозяева снова пропустили — на этот раз на 85-й минуте. Александар Коларов то ли пробил, то ли навесил, и мяч рикошетом от газона влетел в дальний угол. Надо сказать, что Касильяса смутил Хаби Алонсо. Полузащитник и до мяча не дотянулся, и вратаря в какой-то степени подставил.

Гонсало Игуаин в окружении футболистов «Манчестер Сити» Фото: AOP.Press/Getty Images

А потом «Реал» сделал то, что спустя годы поставил на поток в плей-офф Лиги чемпионов. 87-я минута. Вышедший на замену Карим Бензема идеально исполнил с линии штрафной — мяч влетел в самый уголок ворот Харта. Всё, расходимся? У Роналду другое мнение на этот счёт. 90-я минута. Португалец нанёс коварный удар, Венсан Компани в последний момент убрал голову, и мяч прошмыгнул под рукой Харта. Гол вышел немного курьёзным, но это не имело никакого значения. Португальский тренер эпично отпраздновал гол — проехался на коленях в стиле Дидье Дрогба. И ведь не побоялся испачкать дорогой костюм!

Роберто Манчини и Жозе Моуринью Фото: Helios de la Rubia/Getty Images

«Мой стиль празднования победы не имеет большого значения, — утверждал Особенный на пресс-конференции после матча. — Куда важнее наслаждение фанатов «Реала» по всему миру. Представляю, как были расстроены журналисты. Они готовили тексты к отправке, но из-за наших голов им пришлось многое переписывать. Я рад, что мои ребята боролись до последних минут. У меня нет никакого сочувствия к «Сити».

Уходя с пресс-конференции, тренер ещё раз прошёлся по журналистам: «Знаю, что вы хотели написать в своих отчётах и что подготовили. Игуаин не забивает в Лиге чемпионов, Коэнтрау свежее, чем Марсело. Что же, ребята, не повезло вам сегодня». Окей, Жозе, подкол засчитан.

«Это была сумасшедшая игра, — такую оценку дал Роналду. — Мы много атаковали и могли не доводить дело до такой концовки. Говорят, когда для достижения успеха приходит приложить больше усилий, вкус победы становится слаще. Именно так и было сегодня. Надеюсь, эта победа позволит нам стать увереннее в чемпионате».

Роналду празднует победный гол Фото: Helios de la Rubia/Getty Images

«Сити» в итоге не вышел из группы — не одержал ни одной победы (три ничьих, три поражения) и занял последнее место. «Реал» же добрался до полуфинала, где по сумме двух матчей уступил дортмундской «Боруссии» (1:4, 2:0). Моуринью назовёт тот сезон худшим в карьере — он скажет об этом после поражения в финале Кубка Испании с «Атлетико» (1:2). Тренер постоянно ругался с испанскими журналистами, а ещё у него сложились непростые отношения с Касильясом, Рамосом и Роналду. Жозе уволили в 2013 году, после чего он воссоединился с «Челси».

Их тех, кто тогда играл за «Реал» в стартовом составе, только двое ещё не завершили карьеру. Это «вечные» Роналду и Анхель Ди Мария. Марсело закончил совсем недавно, а Пепе сделал это по окончании прошлого сезона. Из числа запасных того матча по-прежнему играют Рамос, Лука Модрич и Бензема. Лука, к слову, до сих пор в «Реале». Пожалуй, круче всего по завершении карьеры получилось у Алонсо. Он стал отличным тренером и создал весьма симпатичный «Байер». Испанец принёс леверкузенцам долгожданное чемпионство и сделал победителем Кубка Германии. Слухи периодически отправляют его на пост тренера «Реала».

Из стартового состава «Ман Сити» по-прежнему играет только один футболист. Это тот самый Настасич, он выступает в Испании за «Леганес». Компани сейчас тренирует «Баварию» — нынешний сезон для него первый в немецком клубе. И это после вылета с «Бёрнли» в Чемпионшип! Карлос Тевес работал тренером «Индепендьенте», но сейчас без работы. Как и Хави Гарсия, ранее входивший в тренерский штаб «Бенфики». Кстати, в своё время он поиграл за «Зенит», а Манчини работал тренером клуба из Санкт-Петербурга. Яя Туре сейчас входит в тренерский штаб сборной Саудовской Аравии. Джолеон Лескотт работал в тренерском штабе сборной Англии при Ли Карсли. 33-летний Джек Родуэлл ещё не завершил карьеру, хотя сейчас сидит без работы. Его последним клубом был австралийский «Сидней». И да, из запасных до сих пор в строю Эдин Джеко. Ему 38, но в этом сезоне он забил уже 12 голов за «Фенербахче». Кстати, играет босниец под руководством… Моуринью.