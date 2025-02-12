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Трансферы РПЛ, Зенит может взять в аренду защитника Фенербахче Огнена Мимовича, кто этой такой, что известно о сделке, подробности

«Моуринью звонил ему лично». Трансфер защитника в «Зенит» — результат глупейшей ошибки
Дмитрий Зимин
«Зенит» может взять в аренду Огнена Мимовича
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Мимович случайно оказался лишним в «Фенербахче».

«Зенит», вероятно, всё-таки закроет проблемную позицию правого защитника. По информации турецкого журналиста Ягиза Сабунчоглу, петербургский клуб договорился с «Фенербахче» об аренде сербского защитника Огнена Мимовича до конца сезона. Сам футболист уже улетел из Стамбула в Эмираты на медосмотр. Если всё будет в порядке – о переходе объявят официально.

Так что Густаво Мантуану придётся напрячься – на весну ему всё-таки нашли конкурента. А болельщикам «Зенита», которые любят считать чужие деньги, – выдохнуть. Уэсли за € 38 млн в Петербурге пока не будет.

Огнен Мимович

Огнен Мимович

Фото: fenerbahce.org

Что известно о Мимовиче: его хотел Моуринью, но, видимо, в клубе забыли про лимит

Защитник оказался в системе «Црвены Звезды» в 16 лет. До этого занимался футболом в академии родного клуба «Металац». Сначала выступал за юношеские команды, затем быстро дорос и перерос молодёжную. Осенью 2023-го съездил в аренду в команду Первой лиги ОФК, а уже весной 2024-го дебютировал за «Црвену Звезду» в Суперлиге. Причём сразу вышел в стартовом составе в матче с не самой последней командой лиги – «Чукаричками». И всем понравился. До конца сезона он провёл ещё пять матчей, а уже новый начал в качестве игрока стартового состава. Вот как оказывается бывает: не всегда обязательно покупать дорогих иностранцев, чтобы найти футболиста в основу.

19 сентября он дебютировал в Лиге чемпионов и в итоге провёл там пять матчей. Мог бы и больше, но на полтора месяца вылетел из-за травмы. Однако всё это не помешало скаутам «Фенербахче» приметить 20-летнего парня и пригласить в клуб. Да, Огнен был скорее альтернативной опцией, но в итоге турки не смогли договориться о продлении с контракта с нигерийским игроком Брайтом Осайи-Самуэлем – и пригласили серба. А главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич отметил, что в клубе его хотел видеть лично Моуринью: «Мимович переходит в большой клуб к великому тренеру – Жозе лично хотел его. Для меня большая честь, что португалец сам позвонил ему. Это много значит для всех нас и является большим стимулом».

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

Фото: fenerbahce.org

Сумма трансфера – € 6,7 млн. При этом с бонусами может вырасти до € 9 млн. Однако парадокс возник уже после трансфера. Стало понятно, что у «Фенера» из-за лимита на легионеров просто не хватает места под Мимовича. Моуринью перед журналистами поддержал парня: «Огнена не будет ни в одном составе. Вы знаете, что у нас может быть только 14 иностранных игроков, а он 15-й».

В итоге сербу сразу стали искать вариант аренды. Приоритетной опцией был местный «Эюпспор», но потом выяснилось, что «Зениту» тоже нужен правый защитник. Видимо, всё оперативно переиграли. Всё-таки партнёрские клубы. Так что теперь Мимович летит в расположение петербургской команды.

Вопрос возвращения через полгода пока тоже актуален. Ведь со следующего сезона лимит в Турции ужесточат до 12 иностранцев в заявке. Так что не факт, что услуги серба потребуются и тогда.

Йован Танасиевич
Йован Танасиевич
бывший защитник «Динамо»

«Зениту» очень был нужен правый защитник. И, видимо, после отъезда игроки «Браги» Саласара у них появилась возможность взять на эту позицию иностранца. Что касается Мимовича – это парень с потенциалом. Да, у него всего около 30 матчей за «Црвену Звезду», но перспективы хорошие. Я не уверен, что он готов делать разницу уже сейчас на уровне РПЛ. Для этого может не хватить опыта. Огнен больше заточен под оборону, неплохо себя проявил в Лиге чемпионов. Однако за полгода сложно будет показать себя в новой стране, в новой лиге».

«Зенит» долго мучился с поисками правого защитника

Последние несколько месяцев «Зенит» никак не может найти игрока на эту позицию. Сага началась ещё в декабре, когда клуб почти договорился о переходе Гастона Мартирены из аргентинского «Расинга» – в последний момент сделка сорвалась. А потом ещё вылетел Вячеслав Караваев, оставив позади себя только Мантуана, который профильным защитником даже не является. Так что клуб вновь активизировал поиски. И фамилий стало ещё больше.

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Первый появившийся вариант в медиа – возвращение Арсена Адамова. Быстро выяснилось, что в арендном соглашении с «Ахматом» есть такая опция, однако в клубе, видимо, решили оставить её на крайний случай. Консультаций на этот счёт даже не велось. Дальше появилась фамилия железнодорожника Александра Сильянова, который играет в основном на левом фланге. Диалог между клубами действительно был, однако в Петербурге, видимо, посчитали перебором отдавать за защитника € 7 млн плюс Коваленко.

Сергей Семак с командой на сборах «Зенита»

Сергей Семак с командой на сборах «Зенита»

Фото: fc-zenit.ru

Потом – тот самый Уэсли из «Фламенго». Про него говорили весь январь, а предполагаемая сумма трансфера с каждой новостью увеличивалась в нереальной пропорции. Всё начиналось с € 7-8 млн, а закончилось € 38 млн, которые якобы запросил бразильский клуб. В «Зените», похоже, решили не дразнить общественность такими суммами и вышли из переговоров как минимум до лета. Ведь отдавать такие деньги за игрока, которого Transfermarkt оценивает в € 9 млн, и правда абсурд.

Теперь найдено оптимальное решение – аренда на полгода игрока, который точно может подстраховать. А заодно помочь дружественному клубу. Все довольны. Главное, чтобы игрок не разочаровал.

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