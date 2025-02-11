Топ-события среды: «Трактор» — «Металлург» в КХЛ, «Монако» — «Бенфика» и Хачанов в Марселе

Спорт 12 февраля: чемпионат мира по биатлону, «Бавария», «Милан» и другие в стыковых матчах ЛЧ, НБА, а также мерсисайдское дерби в АПЛ!

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🏀 6:00: «Финикс Санз» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 12 февраля 2025, среда. 06:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дюрант оформит знаковое достижение?

Живая легенда НБА Кевин Дюрант находится на пороге входа в пантеон величайших. Мало кому в истории лиги удавалось набрать 30 тыс. очков за карьеру. Кей Ди остаётся совсем чуть-чуть до знаковой вехи — 26 очков. «Финикс Санз» примет на своём паркете «Мемфис Гриззлиз», удастся ли Дюранту в этом матче добраться до этой отметки или же придётся ещё подождать?

🎯 16:30: Биатлон, чемпионат мира — 2025, смешанная эстафета, 4x6 км

Интрига: кто заберёт первое золото главного турнира года?

Биатлонный чемпионат мира, как всегда, открывает смешанная эстафета — гонка, в которой бегут все сильнейшие у мужчин и женщин! Норвежцы, французы, итальянцы, шведы и немцы — безоговорочные претенденты на медали. Но назвать явного фаворита в борьбе за золотые награды — сложно. Наверное, потому, что биатлон всегда полон сюрпризов. Впрочем, в распределение медалей может также вмешаться тёмная лошадка. И это, пожалуй, сборная Швейцарии. Команда-хозяйка турнира вполне может удивить.

🏒 17:00: «Трактор» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Трактор» вновь победит?

Челябинцы выиграли три матча подряд, последним из которых как раз было южноуральское дерби – в первой игре в Челябинске подопечные Бенуа Гру взяли верх у действующих чемпионов КХЛ со счётом 5:2. В очной серии этого сезона «медведи» ведут 2-1 – получится ли у «сталеваров» восстановить равновесие или же лидеры Востока вновь окажутся сильнее?

🏀 17:30: «Парма» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 февраля 2025, среда. 17:30 МСК Парма Пермь Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: краснодарцы хотя бы раз победят пермяков?

«Локомотив-Кубань» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда с топ-4 играет выше всяких похвал, а в матчах с номинальными аутсайдерами очень часто испытывает проблемы. Например, «Парму» клуб из Краснодара так и не может одолеть в этом сезоне — три поражения. Настало время четвёртого очного противостояния. Удастся ли подопечным Ведищева в Перми добыть победу?

🏒 19:30: «Динамо» Минск — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 февраля 2025, среда. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Динамо» реванш за поражение 6 февраля?

Предстоящие соперники не так давно встречались в Ярославле. В последнем матче перед паузой на Матч звёзд команда Игоря Никитина принимала гостей из Беларуси на своём льду, но оказалась не слишком гостеприимной – тогда железнодорожники победили 2:0. Каким будет исход игры на этот раз? В этом сезоне «Локомотив» уже приезжал в Минск, но проиграл 1:4.

🎾 20:00*: Карен Хачанов (Россия, 3) — Хамад Меджедович (Сербия) Марсель, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Хачанов с юным сербом?

Карен Хачанов начнёт свой путь в Марселе сразу со второго круга. В противники ему достался перспективный серб Хамад Меджедович, с которым он ранее не играл. Победитель этого матча сразится в 1/4 финала с Даниэлем Альтмайером или Отто Виртаненом.

⚽️ 20:45: «Брюгге» — «Аталанта», Лига чемпионов, стыковой матч

Интрига: «Аталанта» заработает преимущество в первом матче стыков?

«Аталанте» относительно повезло в стыках ЛЧ. Команда Джан Пьеро Гасперини попала на бельгийский «Брюгге». Неприятный, но проходимый соперник. И уже в первой встрече в Брюгге бергамаски способны заработать преимущество. В последнем туре Серии А «Аталанта» разгромила «Верону» — 5:0. Теперь нужно перенести положительный импульс на ЛЧ.

«Аталанта» — в числе 10 главных претендентов на трофей ЛЧ: Фото Портал Opta назвал шансы на победу клубов Лиги чемпионов

⚽️ 22:30: «Эвертон» — «Ливерпуль», АПЛ, 15-й тур

Интрига: «Ливерпуль» оторвётся в таблице от «Арсенала»?

Важнейший матч для «Ливерпуля» в нынешнем сезоне. В случае победы над «Эвертоном» команда Арне Слота на девять очков оторвётся от «Арсенала». Путь к золоту станет ещё короче. А вот потеря очков обострит чемпионскую гонку в Англии. Так что у «Эвертона» есть двойная мотивация: улучшить своё скверное положение в таблице и «насолить» историческому врагу.

⚽️ 23:00: «Селтик» — «Бавария», Лига чемпионов, стыковой матч

Интрига: «Бавария» не испытает проблем в Шотландии?

«Бавария» — стандартный фаворит Лиги чемпионов. Поэтому мюнхенцы даже не думают о вылете в стыках от «Селтика». Но у команды из Глазго свои планы. Конечно, она тоже хочет оказаться в 1/8 финала. Для этого как минимум нужна домашняя победа над «Баварией». Получится ли у «Селтика» сотворить сенсацию в первой встрече стыков?

⚽️ 23:00: «Фейеноорд» — «Милан», Лига чемпионов, стыковой матч

Интрига: «Милан» станет ближе к 1/8 финала?

«Милан» проводит слабый сезон: всего седьмое место в Серии А и упущенный шанс выйти в 1/8 финала ЛЧ напрямую. Итальянцы упали в стыки, где сыграют с «Фейеноордом». Интересно, что за «Милан» сыграет форвард Сантьяго Хименес, только перебравшийся в клуб из Роттердама. Расскажет ли мексиканец секреты экс-команды? Хотя и без этого сила состава «Милана» позволяет рассчитывать на проход дальше.

⚽️ 23:00: «Монако» — «Бенфика», Лига чемпионов, стыковой матч

Интрига: команда Головина одержит победу в первой встрече?

«Монако» снова не претендует на золото чемпионата Франции. Так почему бы не сотворить сенсацию в Лиге чемпионов, забравшись как можно дальше? Тем более что в стыках монегаски сыграют с не самым сильным соперником — «Бенфикой». Да, португальцы просто так не отдадут победу. Но если «Монако» покажет лучший футбол, то шансов у лиссабонцев будет не очень много. Ждём Александра Головина в 1/8 финала!