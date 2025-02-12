«Спартак» переключился на трансфер звезды из чемпионата Турции. И его тоже хотел «Зенит»!

У «Спартака» застрял трансфер Ивана Илича. Сербский центрхав мог стать первым новичком московского клуба в зимнее окно, но за то время, пока решали вопрос с его покупкой, красно-белые подписали Илью Помазуна, Ливая Гарсию и Пабло Солари. На днях Деян Станкович и вовсе ошарашил своим признанием:

«Не думаю, что Илич приедет. Тем не менее наш скаутинг работает, у нас очень большой список потенциальных новичков, среди которых был и Илич. Не знаю, приедет он или нет, но, скорее всего, нет. Мы в эпицентре трансферного окна, всё может поменяться сегодня или завтра».

Действительно, у «Спартака» есть как минимум одна альтернатива сербу из «Торино». Забавно, что, как и в случае с Иличем, речь идёт об игроке, от которого прошлым летом отказался «Зенит». Как сообщил Metaratings, «Спартак» рассматривает кандидатуру Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» и предложил ему контракт с зарплатой около € 2,7 млн в год. Transfermarkt оценивает 26-летнего центрального полузащитника в € 17 млн, поэтому, очевидно, сумма трансфера будет близка к той, которая фигурировала в истории с Иличем. В Турции интерес к Фернандешу от «Спартака» подтверждали местные инсайдеры, но сообщили, что предложение в € 22 млн от московского клуба уже отклонено.

Фернандеш провёл в «Бешикташе» два с половиной года после перехода из «Бенфики» за € 6 млн. За это время завоевал с командой два трофея – Кубок Турции в прошлом сезоне (благодаря этому ставшая лишь шестой в Суперлиге команда попала в еврокубки) и Суперкубок на старте нынешнего сезона. Причём суперкубковый матч получился совершенно невероятным. Чемпион и сегодняшний лидер турецкой лиги «Галатасарай» потерпел поражение от «Бешикташа» со счётом 0:5! То ли фаворит ещё не набрал форму из-за тяжёлой предсезонки, то ли это было стечение обстоятельств, но случился такой разгром. Фернандеш в том дерби не забил, однако заработал пенальти.

В чемпионате Турции Жедсон в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей и забил три гола. Он третий в «Бешикташе» по проведённому на поле времени (1692 минуты) в чемпионате Турции. В то же время Фернандеш лучший по количеству выигранных единоборств (114), заработанным на себе фолам (45) и отборам (57), входит в топ-3 по ударам (31), попаданиям в створ (10), точным передачам на чужой трети (197), заблокированным пасам (17) и совершённым фолам (24). В общем, исходя из статистики, кажется подходящей фигурой, чтобы сбалансировать обновлённую мощную группу атаки «Спартака». И одной из звёзд лиги.

В Лиге Европы, где «Бешикташ» занял 28-е место и не попал в плей-офф, Жедсон сыграл все восемь встреч на общем этапе и забил два гола в ворота «Лиона» и «Будё-Глимт». Он стал первым в команде по проведённому времени – 706 минут. Оказался лучшим по обводкам (15), выигранным единоборствам (57) и отборам (28), вошёл в топ-3 по ударам в створ (4), точным передачам на чужой трети (60) и заработанным на себе фолам (9). Статистика отражает сильные качества португальца.

Жедсон Фернандеш в «Бешикташе» Фото: Ahmad Mora/Getty Images

В «Зенит» Фернандеш и Илич могли перейти прошлым летом, если бы петербургский клуб продал Вендела и Клаудиньо. Но сине-бело-голубые настолько резво начали сезон, что решили отказаться от продажи бразильцев, а вместе с тем — и от покупок этого дуэта. Вдобавок руководство чемпиона России смутил возможный скандал с трансфером Жедсона, который уже дал согласие на четырёхлетний контракт с зарплатой в размере € 3 млн в год.

Турецкий журналист Гёкхан Динч написал, что «Бешикташ» продаст «Зениту» Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова за € 30 млн, но при этом попросил оформить сделку так, чтобы португалец шёл за € 5 млн, а казахстанец – за € 25 млн. Хотя в реальности именно Жедсон оценивался раз в пять дороже. Причина заключалась в нежелании стамбульского клуба делиться большой суммой денег с «Бенфикой», которая, согласно источнику, оставила за собой 50% от перепродажи полузащитника. Лиссабонцы, вероятно, подали бы в суд на «Бешикташ» из-за искусственного занижения стоимости игрока, а участвовать в подобных историях и портить себе имидж, понятное дело, не хочется никому.

Руководство «Бешикташа» пригрозило Динчу судом, а в декабре 2024-го об этой истории рассказал и бывший генеральный секретарь стамбульского клуба Каан Шакул.

Каан Шакул экс-генеральный секретарь «Бешикташа» «Мы достигли соглашения о переходе Зайнутдинова и Фернандеша. Сначала хотели получить € 32 млн, но согласились на € 27 млн. Однако затем появилась информация, что мы собираемся занизить стоимость Жедсона, поскольку 50% прав на него принадлежат «Бенфике», и таким образом заработать больше денег. В «Зените» увидели это и сказали: «Извините». Они восприняли новость серьёзно».



Фернандеш – безусловно, одарённый футболист. По своему потенциалу он должен был заиграть на более высоком уровне, чем чемпионат Турции и РПЛ. Ещё в 2016 году Жедсон стал победителем чемпионата Европы U17 в составе португальцев, более того, попал в символическую сборную турнира вместе с такими будущими звёздами, как Кай Хаверц, Браим Диас, Маттейс де Лигт, Диогу Дало и Диогу Кошта. В финале с Испанией реализовал решающий удар в серии пенальти.

В 19 лет Фернандеш дебютировал в первой команде «Бенфики» и сразу же отыграл в основе весь групповой этап Лиги чемпионов (даже забил «Баварии») и плей-офф Лиги Европы, где лиссабонцы дошли до четвертьфинала. Тогда же, в сентябре и октябре 2018-го, полузащитник провёл оба своих матча за главную сборную Португалии. Отдал голевой пас в товарняке с Шотландией. В итоге в январе 2020-го Жозе Моуринью забрал своего молодого соотечественника в «Тоттенхэм». «Шпоры» договорились с «Бенфикой» об аренде Жедсона на полтора года за € 4,5 млн с правом выкупа.

Жедсон Фернандеш в «Тоттенхэме» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Но, похоже, Фернандешу было рано уезжать в большой клуб АПЛ. Тем более начало сезона-2020/2021 португальцу испортил перелом плюсневой кости, из-за которого он пропустил два с лишним месяца. За год в «Тоттенхэме» Жедсон поучаствовал только в 14 матчах, а в АПЛ – в семи. В стартовый состав попал четыре раза. Моуринью прямо говорил, что с пониманием отнесётся к возможному решению «Бенфики» досрочно прервать аренду, и полузащитник действительно вернулся в Лиссабон уже через год.

Бесславный период в «Тоттенхэме» подбил карьеру Фернандеша. «Бенфика» не оставила центрхава у себя, а на оставшиеся полгода отдала его в аренду «Галатасараю». Дальше Жедсон связал свою карьеру с Турцией. Правда, вскоре оказался в другой стамбульской команде. В феврале 2022-го «Бешикташ» выиграл борьбу за португальца у ЦСКА. Впрочем, до лета того года Фернандеша отправили на правах аренды в «Ризеспор», поскольку квота на легионеров у «Бешикташа» была в тот момент заполнена. В 110 встречах в Суперлиге центрхав набрал 12+15.

«Он будет отличным игроком для РПЛ, – говорил о португальце бывший спортивный директор «Бешикташа» Сейджун Казанчи, когда обсуждался трансфер Фернандеша в «Зенит». – Жедсон хорош на позиции бокс-ту-бокс. Среди его лучших качеств выделю скорость, физическую мощь и потрясающую ментальную составляющую. Жедсон — чистая «восьмёрка» на футбольном поле».

Как утверждает журналист Серкан Дикме, «Бешикташ» запросил у «Спартака» € 30 млн. Но даже если московский клуб заплатит за Фернандеша больше € 20 млн, это будет рекордный трансфер в истории красно-белых.