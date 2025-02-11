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Спартак — Зенит, финал Зимнего Кубка РПЛ, стычка Станковича и Анюкова, Семак ушёл на трибуну вместе с Деяном, фото, что случилось

Яркий жест Семака в игре со «Спартаком»! Поддержал Станковича после стычки — и ушёл с поля
Михаил Рождественский
Удивительный жест Семака!
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Хотя главного тренера «Зенита» никто не удалял.

Финал Winline Зимнего Кубка РПЛ ждали в том числе из-за эмоций. «Зенит» против «Спартака» — это всегда жарко. Как выяснилось, даже неофициальный статус матча на градус этого противостояния не влияет совершенно.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    

Самое интересное началось в середине второго тайма. Главный арбитр Кирилл Левников решил дать командам побороться и, вероятно, переборщил. На это намекали и комментаторы встречи — слишком резко взлетел настрой игроков. После пары спорных моментов, где не прозвучал свисток, завязалась стычка в центре поля. Дальше — хронология:

  • Мартинс фолит на Мантуане. Сразу приходится включаться всем вокруг, ведь бразилец спешит выяснить отношения. Игрок «Спартака» всё же приносит извинения, но это уже далеко не главный эпизод;
  • трансляция улетает на бровку, где началась заварушка между двумя тренерскими штабами — причём куда более жаркая, чем у игроков. Главные действующие лица — Станкович и Анюков;
  • Станкович и Анюков обмениваются фразами и закипают сильнее. Деян прёт на оппонента, расталкивая помехи в виде ассистентов, а член штаба «Зенита» не молчит в ответ и готов попихаться;
  • Левников подлетает к месту событий, но поначалу даже не может сориентироваться в происходящем — перед ним толпа;
  • Станкович всё же добирается до Анюкова и практически сталкивается с ним лбами. Левников очень кстати к ним протискивается и раздаёт красные карточки.
Стычка Станковича и Анюкова

Стычка Станковича и Анюкова

Фото: Кадр из трансляции

По итогам эпизода были удалены как раз Станкович и Анюков. Казалось бы, логичное завершение эпизода — всё-таки главные зачинщики. Но дальше — только интереснее.

Пока Станкович уходил от кромки поля, к нему присоединился Семак. Сначала показалось, что тренер «Зенита» хочет просто подбодрить коллегу и увести его подальше от места столкновения. Но, как выяснилось, это был полноценный жест солидарности. Семак не сошёл с дистанции и добрался со Станковичем до трибуны, где они сели и стали смотреть игру и обсуждать произошедшее. Ещё раз, Семака никто не удалял — он присоединился к Деяну добровольно.

Фиксируем двойную победу Семака? И красивым жестом отметился, и команда его уверенно разобралась с принципиальным соперником. Впрочем, главная развязка нас ждёт весной — уже в РПЛ.

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