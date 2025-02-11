«Зенит» взял Winline Зимний Кубок РПЛ! Разорвали «Спартак» всего за 16 минут. Видео

11 февраля — это не только день первых матчей плей-офф Лиги чемпионов, но и дата проведения финала Winline Зимнего Кубка РПЛ. «Спартак» против «Зенита» — классная афиша. Однако финал не порадовал с точки зрения интриги.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович выпустил смешанный состав. К примеру, лучший бомбардир РПЛ Манфред Угальде остался в запасе. Там же оказались Срджан Бабич, Наиль Умяров, Тео Бонгонда и Маркиньос. А вот дорогостоящий новобранец Ливай Гарсия вышел на поле с первых минут. Забегая вперёд, скажем, что он ничем особенным не запомнился. Сергей Семак, в свою очередь, выпустил максимально приближённый к основе состав. Правда, в запасе были все пять человек (трое из них — защитники).

Красно-белые провалили первую половину матча. Ни одного удара в створ ворот — это как вообще? А вот у «Зенита» была достаточно высокая продуктивность: четыре удара в створ — три гола. «Спартак» продержался всего 16 минут. Густаво Мантуан забросил на дальнюю штангу, где Луис Энрике оказался совершенно один. Бразилец спокойно реализовал свой шанс — есть первый гол за «Зенит» (пусть и в контрольной встрече).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А потом «Спартак» пропустил в меньшинстве. Пока Данил Пруцев переобувался (у него порвалась бутса), начудил вратарь. Александр Максименко подарил мяч Венделу, а бразилец спокойно обыграл голкипера и пробил мимо защитника в пустой угол. Кошмарный «привоз»!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через четыре минуты «Спартак» устроился на 0:3. Мяч после удара Матео Кассьерры рикошетом от Даниила Денисова влетел в дальний угол ворот Максименко. Показалось, что голкипер и здесь сыграл не лучшим образом, но нужно всё-таки сделать акцент на отскоке от защитника. Если кто-то надеялся на интригу, то «Зенит» прикончил её за полчаса. Угальде и Солари тем временем решили перекусить, сидя на скамейке. По словам Никиты Чернова в перерыве, у красно-белых плохо работал прессинг.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» сделал немало изменений в перерыве. Рябчук, Литвинов, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Бонгонда и Угальде — те, кто вышел на замену.

На старте второй половины Станковичу не понравилось решение арбитра Кирилла Левникова. Серб психанул, на поле разгорелась потасовка. Станковича долго не могли успокоить, плюс он словесно зацепился с Александром Анюковым. В итоге судья удалил обоих и показал жёлтую карточку Семаку.

Станкович, судя по всему, не хотел уходить с поля, но Семак отметился джентльменским поступком. Он отправился на трибуны вместе с сербом, хотя Левников не удалял россиянина. Тренеры сели вместе и наблюдали за событиями второго тайма. Это было красиво!

Правда, Станкович встал со своего места, когда Мартинс получил вторую жёлтую карточку. Пока Кристофер уходил на трибуну, тренер что-то у кого-то спрашивал (по трансляции было непонятно, к кому он обращался). Кстати, красно-белые не остались в меньшинстве, поскольку регламент турнира предусматривает замену в случае получения игроком двух жёлтых карточек.

Зрители больше не увидели голов, «Зенит» стал победителем турнира, а Семак и Станкович обменялись рукопожатиями на трибуне. До рестарта РПЛ осталось чуть больше двух недель. Будет горячо!