«Это был идиотский подкат». «Эвертон» уже ломал сезон «Ливерпулю»

Прыжок Пикфорда в ван Дейка был судьбоносным. А сейчас команда Мойеса способна обострить интригу в гонке за золото АПЛ.

«Ливерпуль» идёт за золотом АПЛ. После 23 матчей команда Арне Слота на шесть очков опережает «Арсенал» при игре в запасе. И эта игра — дерби с «Эвертоном». В случае победы «Ливерпуль» увеличит отрыв от главного конкурента до девяти очков и сделает большой шаг к титулу. А вот если потеряет очки, то гонка станет интереснее. Примечательно, что в 2020-м «Эвертон» уже серьёзно усложнял сезон «Ливерпулю» всего одним действием. Каким? Вспоминаем.

К 5-му туру АПЛ-2020/2021 «Эвертон» подходил на первом месте в таблице, на три очка опережая конкурентов (в их числе был «Ливерпуль»). Наконец-то замаячила надежда на крутой сезон! Тренер Карло Анчелотти отмечал, что год может стать «историческим» для «Эвертона». Поэтому настрой на предстоящее дерби с «Ливерпулем» был запредельным.

Но уже на третьей минуте встречи команда Анчелотти пропустила: Эндрю Робертсон отдал на Садио Мане, а тот легко поразил ворота Джордана Пикфорда. Английский голкипер «Эвертона» стал только злее после пропущенного мяча. Однако свои эмоции он в итоге перенаправил в негативное русло. На пятой минуте Фабиньо совершил заброс в штрафную «Эвертона» на Вирджила ван Дейка. Нидерландец был первым на мяче, но в него в безрассудном прыжке влетел Пикфорд. Голкипер «Эвертона» врезался прямо в колено защитника. Ван Дейк сразу же схватился за ногу, а его мимика говорила сама за себя.

Вирджил ван Дейк покидает поле после прыжка Джордана Пикфорда Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Игроки «Ливерпуля» апеллировали к судье Майклу Оливеру по поводу пенальти и удаления, однако арбитр сигнализировал об офсайде у ван Дейка после консультации с VAR. На котором, кстати, работал Дэвид Кут: да-да, тот самый, кто оскорблял Клоппа и «Ливерпуль» на видео и вылетел с работы.

Пикфорд же в итоге не получил даже жёлтую карточку. А ван Дейк не вернулся на поле: его заменили на Джо Гомеса.

«Эвертон» тем временем быстро отыгрался. На 19-й минуте счёт сравнял Майкл Кин. А во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. Дерби завершилось результативной ничьей — 2:2. Однако после матча речь шла не о футболе. Тема номер один — травма ван Дейка и поведение Пикфорда.

«Считаю, это красная карточка. Это сложно назвать чистой игрой. По правде говоря, Пикфорд подошёл ко мне после матча и извинился за то, что сделал с Вирджилом, он просил передать извинения. Травма ван Дейка — большая проблема. Что касается матча, мы создали много опасных моментов и должны были выиграть», — сказал после матча капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

Анчелотти подтвердил, что Пикфорд сыграл без злого умысла.

Карло Анчелотти экс-тренер «Эвертона» «Мы сожалеем о травме Вирджила ван Дейка и желаем, чтобы он поскорее поправился. Это был неудачный контакт с Пикфордом. В АПЛ очень высокие скорости, поэтому здесь легко чуть опоздать. Джордан стремился выбить мяч, а не ударить ван Дейка. Не думаю, что правильно говорить о преднамеренном нанесении травмы, и Вирджил это понимает. Джордан очень расстроен и разочарован тем, что ван Дейк получил травму. Случился жёсткий контакт. Возможно, подкат был несвоевременным, но в футболе такое случается».



Удивительно, что среди легенд «Ливерпуля» нашёлся человек, защитивший Пикфорда. Джейми Каррагер отметил, что эпизод с голкипером и ван Дейком носит исключительно игровой характер: «Конечно, это должна была быть красная карточка для Джордана Пикфорда. Это был ужасный подкат. Но нам лучше быть осторожными, я буду защищать Джордана. Да, это был ужасный отбор. Такое случается в футболе. Не думаю, что кто-то пытался умышленно причинить вред».

А вот главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прежде всего думал о моральном состоянии ван Дейка.

Юрген Клопп экс-тренер «Ливерпуля» «Игроки любят быть наедине, чтобы справиться с такими моментами. Я достаточно давно в футболе и знаю об этом. Я тоже получал травмы, в том числе, если не ошибаюсь, точно такую же, как у Вирджила, и после подобного ты не самый разговорчивый человек на свете. Тем не менее мы на связи, сопереживаем ему и полностью поддерживаем. Вирджил знает это. Будем ждать его, как хорошая жена ждёт мужа из тюрьмы, и будем делать всё, чтобы это время прошло для него как можно легче».



Также Клопп прокомментировал сам игровой эпизод: «Это очевидный пенальти, но потом арбитр поднял флаг. Думал, судьи посмотрят видеоповтор, чтобы зафиксировать фол, однако этого не произошло. Не хочу говорить, что Пикфорд сделал это намеренно, но это не тот подкат, который вратарь может выполнять в штрафной».

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум высказался радикальнее в отношении Пикфорда: «На мой взгляд, подкат Пикфорда был идиотским. Думаю, он не хотел причинить вред Вирджилу. Но то, как он вышел из своих ворот, показывает, что его не заботили последствия».

Через пару дней после травмы на связь вышел сам ван Дейк. Он опубликовал письмо в соцсетях: «Сегодня днём я встретился со специалистом, чтобы начать процесс планирования мельчайших деталей реабилитации после этого инцидента. Я полностью сосредоточен на восстановлении и сделаю всё возможное, чтобы вернуться как можно скорее.

Несмотря на очевидное разочарование, я твёрдо верю, что в трудностях кроются возможности, и с божьей помощью я вернусь, став лучше и сильнее, чем когда-либо. Я верю, что в футболе, как и в жизни, всё происходит не просто так, и важно сохранять настрой, несмотря на взлёты или падения. При поддержке моей жены, детей, семьи и всех в «Ливерпуле» я готов к этому испытанию».

Ван Дейку диагностировали разрыв крестообразной связки колена. А пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что нидерландцу предстоит операция. Английские СМИ отмечали, что Вирджил вернётся на поле примерно через восемь месяцев. Сезон для него завершился.

Юрген Клопп, Карло Анчелотти и Джордан Пикфорд Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Несколько недель после инцидента болельщики «Ливерпуля» угрожали Пикфорду в соцсетях. Daily Mail сообщил, что по этой причине голкипер даже обзавёлся телохранителями, чтобы защитить себя и свою семью. Футбольная ассоциация Англии (FA) при этом сообщила, что не накажет Пикфорда. Организация применяет санкции задним числом только в ситуациях, где нарушение достойно красной карточки, но судья и VAR упустили момент. В случае с Пикфордом и ван Дейком у защитника был зафиксирован офсайд, а рефери, отвечающий за видеоповторы, не посчитал, что прыжок голкипера тянет на удаление.

Споры о решении Оливера зафиксировать офсайд вместо пенальти и удаления Пикфорда полыхали в Англии. Экс-арбитр АПЛ Марк Холси считал момент очевидным: «Несомненно, Пикфорд чрезмерно угрожал здоровью ван Дейка и должен был получить красную карточку. Почему этот момент упустили? На этот вопрос может ответить только руководство судейского корпуса. Удивительно, что в заявлении они признались, что не расценили этот фол как серьёзный и заслуживающий удаления. Я поражён».

В январе 2021 года Оливер, арбитр того самого дерби, подробно разобрал ситуацию в интервью Daily Mail. «Это была большая игра. Обе команды играли на высоких скоростях. Ассистент показал офсайд, но с задержкой поднял флаг, как мы делаем в этом сезоне [2020/2021]. Затем Пикфорд выскочил на Вирджила.

Изначально мы думали, что это не может быть пенальти, поскольку перед эпизодом зафиксировано «вне игры». Поэтому нам нужно было сначала проверить офсайд. Кажется, тогда я сказал VAR-ассистенту: «Если не будет офсайда, я дам пенальти». Я смотрел этот момент очень много раз. Искренне считаю, что Пикфорд не делал чего-то намеренно, но получилось неудачно, как показала травма».

И всё же арбитр признал ошибку.

Майкл Оливер судья АПЛ «Судейская бригада разрешила этот момент не должным образом. Мы могли зафиксировать офсайд и удалить Пикфорда».



Оливер подчеркнул, что не забыл о правилах, позволяющих удалить за нарушение даже после фиксации офсайда. Судья отметил, что увлёкся соблюдением протокола и не придал значения жёсткости стыка.

После травмы ван Дейка в «Ливерпуле» началась эпидемия повреждений

Травма ван Дейка стала лишь демоверсией проблем «Ливерпуля». Загибаем пальцы:

18 октября — повреждение у Жоэля Матипа и тяжёлая травма у Тьяго Алькантары. Второй также «сломался» в дерби — прилетело от Ришарлисона шипами в колено;

28 октября — травма подколенного сухожилия у Фабиньо;

9 ноября — повреждение у Трента Александер-Арнольда;

10 ноября — минус Джо Гомес;

13 ноября — у Мохамеда Салаха обнаружили коронавирус;

16 ноября — мышечное повреждение у Джордана Хендерсона.

Чёрная полоса не заканчивалась до конца сезона. Юрген Клопп находился в тяжелейшей ситуации. В январе 2021-го клуб помог ему, арендовав двух защитников: Озана Кабака из «Шальке» и Бена Дэвиса из «Престона» (правда, второй не сыграл ни минуты). А сам тренер привлекал к основе футболистов молодёжки. Например, в мае «Ливерпуль» доигрывал АПЛ с парой защитников Натаниел Филлипс — Рис Уильямс. И каким-то чудом заскочил в зону Лиги чемпионов, финишировав третьим! А вот «Эвертон» занял лишь 10-е место.

Натаниел Филлипс и Рис Уильямс Фото: Alex Livesey/Getty Images

Ван Дейк восстановился к старту сезона-2021/2022. После серьёзной травмы «крестов» нидерландец потерял в скоростных показателях и ещё пару лет периодически выдавал слабые матчи. Но сезон-2024/2025 Вирджил проводит на элитном уровне. К счастью, безумный поступок Пикфорда не сломал ему карьеру. И теперь ван Дейк ведёт «Ливерпуль» к золоту АПЛ в статусе капитана.