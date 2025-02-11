Сенсация ЛЧ закончилась в первом же матче плей-офф. «ПСЖ» превратил «дерби» в избиение

«Брест» получил три и не смог ответить. А Дембеле разрывает в 2025-м!

«ПСЖ» и «Брест» — первые клубы в истории Лиги чемпионов, сыгравшие стыковой матч плей-офф. Привыкайте: теперь встречи команд из одной страны в первом раунде станут нормальной историей. «ПСЖ» считался явным фаворитом пары. Для «Бреста» же участие в стыках уже стало чудом.

Первая интрига перед игрой: выйдет ли в основе Хвича Кварацхелия. Нет, грузинский вингер «ПСЖ» остался в запасе. Луис Энрике выпустил в атаке Брэдли Баркола, Усмана Дембеле и Дезире Дуэ. Проверенная тройка вышла решать вопросы в важном матче.

Старт встречи получился откровенно скучным. «ПСЖ» наладил контроль мяча, однако серьёзных моментов не создал. Хотя у Парижа неплохо действовали фланговые футболисты: Хакими, Мендеш, Дуэ и Баркола. А первый момент в матче неожиданно появился у «Бреста». На 12-й минуте Маркиньос отдал неудачный пас назад на Доннарумму, а голкипер выбил мяч прямо на форварда хозяев Ажорка. К счастью для «ПСЖ», рикошет сыграл за них. Мяч пролетел мимо створа ворот.

Гости катали-катали мяч, а в какой-то момент решили — пора действовать. Сначала Невеш и Дембеле дважды за одну атаку пробили из штрафной, но оба удара пришлись в игроков «Бреста». А через несколько минут из убойной позиции в створ пробил Баркола. Мяч по пути попал в руку полузащитника хозяев Лиса-Мелу. Судья Ирфан Пельто не увидел нарушения, но после консультации с VAR назначил пенальти. Витинья подошёл к «точке» и забил издевательски: медленный разбег, не самый сильный удар и хладнокровное празднование.

Витинья Фото: Franco Arland/Getty Images

После первого гола у «ПСЖ» проснулся аппетит. Команда пошла вперёд в надежде закатить ещё один мяч. Удивительно, как не забил Баркола: за 10 минут он несколько раз оказывался на острие. Но либо не хватало точности, либо останавливала защита «Бреста».

Отметим хозяев: они пережили штурм своих ворот и воспряли. В концовке первого тайма мы увидели классный футбол от команды Эрика Руа. Дважды «Брест» заставил «ПСЖ» нервничать. Сначала Сима убегал один на один с Доннаруммой после ошибки Пачо, однако защитник гостей исправился, догнал соперника и перевёл мяч на угловой. А затем после подачи со стандарта всё тот же Сима пробил головой в штангу!

«ПСЖ» ждал перерыва, чтобы пыл «Бреста» спал. Парижане реже оказывались на чужой половине и действовали прагматичнее. Однако Усман Дембеле показал, за что его любит Луис Энрике. Вингер проводит шикарный сезон: до сегодняшнего матча на его счету был 21 гол в 27 встречах. И на 45-й минуте Усман реализовал свой момент: получил мяч от Хакими, сместился к штрафной и нанёс хитрый удар в ближний угол ворот «Бреста». Мяч зашёл в створ в бильярдном стиле: между голкипером Марко Бизотом и штангой. 0:2 — грустный итог тайма для «Бреста».

Однако после перерыва хозяева вышли так, будто первые 45 минут не заканчивались. Снова атакующий настрой, снова надежда на гол. И опять не повезло Симе: сенегальский форвард пробил с угла вратарской в штангу. Вторая за матч!

И тут же «Брест» получил третий мяч в свои ворота. В трансляции показывали повтор, пока Баркола и Дуэ убегали за голом. Однако хозяев спас VAR, зафиксировавший офсайд у Брэдли в момент получения передачи. Впрочем, эта история только раззадорила «ПСЖ»: команда создала ещё несколько голевых моментов. Сначала Дембеле не реализовал убойный момент, промахнувшись из выгодной позиции. Затем Баркола оказался один перед Бизотом и покатил вратарю между ног — не вышло. А с третьей попытки «ПСЖ» всё же сделал счёт разгромным. Дембеле оформил дубль, классно сыграв на опережение. Мяч после рикошета от ноги защитника «Бреста» Шардонне влетел в ворота.

Радость игроков «ПСЖ» Фото: Franco Arland/Getty Images

Интересно, что этот гол стал 15-м для Усмана в 2025 году. Это лучший результат в мире! В среднем француз тратит на один мяч меньше 40 минут. Интересно, что ни у одного игрока топ-5 лиг (кроме Усмана) нет даже 10 мячей в 2025-м. Дембеле идёт за «Золотым мячом»?

Сразу после третьего гола Луис Энрике выпустил на поле Хвичу Кварацхелию. Грузин не отметился крутыми действиями: пока ещё идёт процесс адаптации к футболу «ПСЖ». А сам Париж, скорее, сушил игру. Команда уверенно владела мячом, «Брест» же смирился с результатом.

«ПСЖ», по сути, обеспечил себе место в 1/8 финала ЛЧ. Ответный матч в Париже станет формальностью. С такой игрой команда Энрике способна добраться до гораздо более солидных стадий.