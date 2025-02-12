«Не было и следа скромности». Скандальная отставка перед важнейшим матчем ЛЧ

«Фейеноорд» отправил в отставку главного тренера всего за два дня до первого матча плей-офф Лиги чемпионов с «Миланом»! Да-да, тот самый «Фейеноорд», который выносил в этом розыгрыше «Баварию» (3:0) и превращал 0:3 в 3:3 в матче с «Манчестер Сити» на «Этихаде». Команда Брайана Приске завершила общий этап на 19-м месте, набрав столько же очков, сколько «ПСЖ», и обойдя «Ювентус» с «Сити». Тем не менее датскому тренеру указали на дверь накануне важнейшего события в его карьере.

После сообщения об увольнении Приске из-за «отсутствия химии» управляющий директор «Фейеноорда» Деннис те Клоезе выступил с заявлением.

Деннис те Клоезе управляющий директор «Фейеноорда» «Хотя «Фейеноорд», безусловно, добился впечатляющих результатов с Брайаном в Лиге чемпионов, в последние месяцы всё было слишком непоследовательно, и, к сожалению, мы не увидели достаточно существенного прогресса».



Исполняющим обязанности главного тренера «Фейеноорда» назначен 44-летний Паскаль Босхарт, который прежде работал с юношеской и молодёжной командами роттердамцев.

Приске продержался в «Фейеноорде» всего полгода. Летом клуб проводил в «Ливерпуль» Арне Слота, под руководством которого брал золото в сезоне-2022/2023, и боссы посчитали, что лучшей кандидатурой на замену успешному тренеру будет датчанин. Сам Брайан тоже залетел в Роттердам на волне успеха — в двух последних сезонах он выигрывал чемпионский титул в Чехии с пражской «Спартой». Ещё ранее занимал первое место на родине с «Мидтьюлланном». В общем, экс-защитник сборной Дании доказывал, что он коуч высокого уровня.

Да и в Роттердаме у Приске начиналось всё многообещающе. В первом же матче под его руководством команда взяла трофей — победила в Суперкубке Нидерландов действующего чемпиона ПСВ. Матч получился сумасшедшим по сценарию, типично голландским, и завершился ничьей — 4:4. Вице-чемпион выиграл в серии пенальти. Кстати, последним у ПСВ промахнулся экс-полузащитник «Спартака» Гус Тиль.

ФУТБОЛИСТЫ «ФЕЙЕНООРДА» С СУПЕРКУБКОМ НИДЕРЛАНДОВ Фото: Broer van den Boom/Getty Images

Но дальше начались проблемы в Эредивизии. В первых семи матчах «Фейеноорд» одержал всего две победы — плохой старт для претендента на золото. Потом Приске вроде бы выправил ситуацию: команда выиграла восемь раз в девяти турах. Тем не менее с конца декабря роттердамцев опять стало трясти — три поражения, в том числе от конкурентов ПСВ (0:3) и «Аякса» (1:2), и ничья. Вдобавок вылет из Кубка Нидерландов.

Мешали, помимо всего прочего, постоянные травмы игроков. Руководители клуба занесли топор над головой датчанина, но по иронии судьбы отправили его в отставку после крупной победы: в выходные «Фейеноорд» разгромил в дерби «Спарту» (3:0). Сейчас вице-чемпион занимает лишь пятое место, правда, по потерянным очкам делит третье с «Утрехтом» — догнать «Аякс» и ПСВ уже почти нереально.

БРАЙАН ПРИСКЕ В «ФЕЙЕНООРДЕ» Фото: Pedro Salado/Getty Images

Даже достижения «Фейеноорда» в Лиге чемпионов не перевесили для боссов клуба результаты в Эредивизии. Очевидно, сыграл свою роль и тот факт, что в еврокубках команда в последнем туре упустила шанс финишировать выше. Роттердамцы пережили разгром от «Лилля» во Франции со счётом 1:6. Вот таким нестабильным был «Фейеноорд» при Приске. Но вполне способным пройти на кураже «Милан» в плей-офф.

Однако проблема была не только в результатах. Нидерландские СМИ писали о конфликте, который возник у Приске и пришедших вместе с ним помощников с оставшимся в команде ассистентом — легендой роттердамского клуба Джоном де Вольфом. Российские болельщики старшего поколения могут помнить этого бывшего защитника, например, по матчам «Спартака» с «Фейеноордом» в четвертьфинале Кубка кубков 1993 года. Приске с де Вольфом настолько не выносили друг друга, что первый праздновал голы только со своими помощниками, а Джон вообще не радовался, когда команда забивала. Датчанин хотел убрать де Вольфа, однако того не трогали. В итоге победа в этом противостоянии тяжеловесов, по мнению нидерландских журналистов, осталась за иконой клуба: Джону прочили место главного после отставки Брайана.

Ещё одной проблемой в штабе Приске называли поведение его молодого 28-летнего ассистента Лукаса Бабалолы — датчанина с нигерийскими корнями, который регулярно проводил тренировки и многое брал на себя. Журналист Марсель ван дер Краан из De Telegraaf писал о Бабалоле следующее: «Во время матчей он часто анализировал игру с трибуны и держал связь с другим помощником Бьорном Хамбергом через наушники. Можно было слышать, как он кричал и визжал в пресс-ложе, указывая, что, по его мнению, должны делать футболисты. Не было и следа скромности».

Бабалола и Хамберг ушли вслед за Приске. А «Фейеноорд» должен побороться с «Миланом» не только без полноценного главного тренера, но и без своего лучшего бомбардира. В зимнее окно клуб из Роттердама продал мексиканца Сантьяго Хименеса, забившего 16 голов в 19 матчах, за € 32 млн без учёта бонусов. Причём как раз в «Милан»! Клуб мощно заработал, однако, по сути, поставил крест на надеждах пройти хотя бы один раунд в плей-офф Лиги чемпионов.