Феликсу не суждено заиграть на топ-уровне. Его судьба в футболе — быть разменной монетой

Один из главных талантов португальского футбола последних лет Жоау Феликс продолжает кочевать по футбольной Европе. Летом прошлого года «Челси» выкупил давно не показывающего выдающейся игры нападающего у мадридского «Атлетико» за весьма приличные деньги — € 52 млн. Более того, лондонцы настолько поверили в возможность выхода парня на новый уровень, что заключили с ним шестилетний контракт с опцией продления ещё на 12 месяцев.

Однако 25-летний вингер не смог пробиться в основу «синих» и этой зимой уехал в очередную аренду до конца сезона — на этот раз в кризисный «Милан». Итальянский клуб не только заплатил «Челси» € 5,5 млн за аренду, но и согласился платить зарплату португальцу, который зарабатывает € 4,17 млн в год. Соглашение не предусматривает выкуп футболиста, поэтому для блудного Феликса этот этап карьеры станет лишь очередным перевалочным пунктом.

Феликс занимает пятое место в списке мировых трансферных рекордов. Рой Кин называл его самозванцем

В 2019 году «Атлетико» купил талантливого португальца у «Бенфики» за € 127 млн — пятый самый дорогой трансфер в истории после Неймара (€ 222 млн), Килиана Мбаппе (€ 180 млн), Филиппе Коутиньо (€ 135 млн) и Усмана Дембеле (€ 135 млн). Ожидалось, что в Мадриде Жоау заменит поехавшего искать счастья и признания в «Барселону» Антуана Гризманна (в итоге француз не обрёл ни того, ни другого), но системный силовой футбол Диего Симеоне не подошёл португальскому технарю.

Жоау на презентации в качестве игрока «Атлетико» Фото: Burak Akbulut/Getty Images

19-летний вингер, которого тренер пробовал на разных позициях, в силу юного возраста и отсутствия лидерских качеств не смог оправдать возложенные на него руководством «Атлетико» надежды. На Феликса также давила и высокая стоимость трансфера — рекордная в истории клуба. В сезоне-2018/2019 Жоау положил 20 мячей за «Бенфику», а за всё время в Мадриде не преодолел отметку даже в 10 голов.

Техничный Феликс конфликтовал с Симеоне из-за требований тренера отрабатывать в обороне. Аргентинский специалист, славившийся несгибаемым духом и двужильностью во время активных выступлений, требовал от своих футболистов такой же самоотдачи. Никогда не отличавшийся физической мощью техничный Жоау не выдерживал высоких нагрузок и часто не понимал своей роли на поле. Вспышки озарения всё же иногда случались — как дубль «Зальцбургу» в Лиге чемпионов или два волшебных ассиста в игре с «Барселоной» в чемпионском сезоне-2020/2021. Однако полузащитник испытывал дефицит необходимого уровня доверия.

Не удалось таланту проявить себя и в сборной — Феликса обвиняли в том, что ему вполне уютно в тени Криштиану Роналду. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин жёстко раскритиковал Жоау после матча 1/8 финала Евро-2020 с Бельгией (0:1). «Этот парень — самозванец. Он самозванец! Ты нужен своей стране, выходишь на поле — попади в ворота! Он стоит € 100 млн?! Будь я на месте Роналду, я бы гонялся за ним в раздевалке. Он простоял весь второй тайм. Просто шок!» — недоумевал отличающийся повышенной эмоциональностью Кин, который однажды назвал форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда «игроком уровня четвёртого дивизиона».

К переходу в «Атлетико» Жоау подтолкнул знаменитый агент Жорже Мендеш, получивший комиссию в € 36 млн

В надежде компенсировать хотя бы часть потраченных на Феликса средств руководство «Атлетико» отдавало парня в аренду, но ни в «Челси» в 2023 году, ни на следующий сезон в «Барселоне» тот не показал топовой игры. Эти провалы приводили к многочисленным дискуссиям о том, что парень никогда и не был тем, за кого его принимали. Журналист The Athletic Джек Лэнг даже сравнил высокие ожидания от крутой карьеры Жоау с тестом швейцарского психиатра Германа Роршаха, посвящённого исследованию личности.

Особенность теста состоит в следующем: человеку предлагается интерпретировать 10 симметричных относительно вертикальной оси чернильных клякс — испытуемый должен назвать любое возникающее у него слово, образ или идею. Тест основан на предположении, согласно которому то, что индивид «видит» в кляксе, определяется особенностями его собственной личности.

Эмоции Жорже Мендеша (справа) после продажи Феликса в «Мадрид» Фото: Irina R.H./Getty Images

«Вполне вероятно, ошибка руководства «Атлетико» состояла в том, что они неверно интерпретировали наличие необходимых им качеств у Феликса. Его головокружительный взлёт во время всего одного сезона во взрослой команде «Бенфики» оказался таким впечатляющим, что привёл к фантастической сумме перехода, исказившей рынок. В идеале Жоау нужно было остаться в Португалии как минимум ещё на год, чтобы подтвердить свой уровень. Но непреклонная логика денег говорила громче всех. Вот так гиперкапитализм творит странные, уродливые вещи со спортом и ломает судьбы», — делает вывод Лэнг.

Феликс оказался слишком молод, чтобы принять правильное решение, став не только заложником собственных амбиций, но и желаний своего топового агента Жорже Мендеша. Какой импресарио отказался бы от возможности получить свой процент от дьявольской суммы, предложенной «Атлетико»? А процент этот, по данным Record, составил € 36 млн, поскольку Мендеш владел 30% прав на футболиста.

Вопросы адаптации молодого игрока в новой стране и команде, как и огромный груз ответственности, наложенный на парня этим трансфером, мало кого волновал. Пожалуй, не стоит удивляться, что теперь Жоау в основном используют как своего рода изысканную разменную монету, чья изначальная стоимость слишком велика, чтобы быстро обесцениться.

Прошло уже шесть лет с презентации португальца на «Ванда Метрополитано». Его неспособность забивать по 30 мячей за сезон и вести команды к трофеям высшей пробы стала очевидным фактом. Но болельщики по-прежнему предъявляют к Жоау повышенные требования, отталкиваясь исключительно от той огромной суммы его трансфера. То же самое и с владельцами клубов.

Португалец — романтик футбола, ему сложно приспособиться к современным требованиям игры

Феликс — действительно одарённый игрок. За ним приятно наблюдать: Жоау парит над газоном, он двуногий, искусный, душевный… Вся сложность лежит в плоскости ожиданий и результата его действий на поле. Пора наконец всем — и Феликсу в том числе — признать, что он не Лионель Месси. Больше того, он талант, родившийся не в ту эпоху. Португалец не создан для силовой борьбы и лишён способности наматывать в каждом матче более 10 км.

Несколько лет назад о себе и игроках такой формации очень метко сказал бывший плеймейкер «Астон Виллы» Хота Рамальо. «С каждым годом я ловил себя на мысли, что теряю мотивацию и не получаю удовольствия от игры. Пару лет назад я был волен делать с мячом всё, что хотел. Теперь же каждый тренер желает играть одинаково, и тренировки сводятся к беготне. Классического 10-го номера больше не существует. Такой футболист, как Хуан Рикельме, сегодня бы не играл», — сокрушается испанец, завершивший карьеру в 30 лет.

Феликс во второй раз в карьере провалился в «Челси» Фото: chelseafc.com

Лет 20 назад клубы уровня «Вильярреала» или «Удинезе» могли бы подписать Жоау и построить вокруг него команду, превратить его в божество маленького городка. Вполне вероятно, однажды это произойдёт, но к тому моменту Феликс уже будет слишком истерзан травмами и психологически истощён. К чести португальца, для перехода в «Челси» он пошёл на снижение зарплаты (получал в «Атлетико» € 14,5 млн в год) и отказался от выгодных предложений из Саудовской Аравии. Он всё ещё верит в свою мечту, но каждая следующая попытка приводит лишь к разочарованию.

Феликс уже достаточно падал, чтобы в свои 25 лет сделать чёткий выбор. Кто он — беспечный романтик из другой эпохи или игрок, адекватно оценивающий свой уровень в сегодняшних реалиях футбола? Всё настолько сложно и запущенно, что для решения этой задачи понадобится не только тест Роршаха.