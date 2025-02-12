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Фейеноорд — Милан, Лига чемпионов, 12 февраля 2025: трансфер Жоау Феликса, какая зарплата, сумма, подробности сделки

Феликсу не суждено заиграть на топ-уровне. Его судьба в футболе — быть разменной монетой
Анатолий Романов
Жоау Феликс
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Новичок «Милана» превратился в заложника собственных амбиций, вызванных неадекватно дорогим трансфером.

Один из главных талантов португальского футбола последних лет Жоау Феликс продолжает кочевать по футбольной Европе. Летом прошлого года «Челси» выкупил давно не показывающего выдающейся игры нападающего у мадридского «Атлетико» за весьма приличные деньги — € 52 млн. Более того, лондонцы настолько поверили в возможность выхода парня на новый уровень, что заключили с ним шестилетний контракт с опцией продления ещё на 12 месяцев.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Однако 25-летний вингер не смог пробиться в основу «синих» и этой зимой уехал в очередную аренду до конца сезона — на этот раз в кризисный «Милан». Итальянский клуб не только заплатил «Челси» € 5,5 млн за аренду, но и согласился платить зарплату португальцу, который зарабатывает € 4,17 млн в год. Соглашение не предусматривает выкуп футболиста, поэтому для блудного Феликса этот этап карьеры станет лишь очередным перевалочным пунктом.

Феликс занимает пятое место в списке мировых трансферных рекордов. Рой Кин называл его самозванцем

В 2019 году «Атлетико» купил талантливого португальца у «Бенфики» за € 127 млн — пятый самый дорогой трансфер в истории после Неймара (€ 222 млн), Килиана Мбаппе (€ 180 млн), Филиппе Коутиньо (€ 135 млн) и Усмана Дембеле (€ 135 млн). Ожидалось, что в Мадриде Жоау заменит поехавшего искать счастья и признания в «Барселону» Антуана Гризманна (в итоге француз не обрёл ни того, ни другого), но системный силовой футбол Диего Симеоне не подошёл португальскому технарю.

Жоау на презентации в качестве игрока «Атлетико»

Жоау на презентации в качестве игрока «Атлетико»

Фото: Burak Akbulut/Getty Images

19-летний вингер, которого тренер пробовал на разных позициях, в силу юного возраста и отсутствия лидерских качеств не смог оправдать возложенные на него руководством «Атлетико» надежды. На Феликса также давила и высокая стоимость трансфера — рекордная в истории клуба. В сезоне-2018/2019 Жоау положил 20 мячей за «Бенфику», а за всё время в Мадриде не преодолел отметку даже в 10 голов.

Техничный Феликс конфликтовал с Симеоне из-за требований тренера отрабатывать в обороне. Аргентинский специалист, славившийся несгибаемым духом и двужильностью во время активных выступлений, требовал от своих футболистов такой же самоотдачи. Никогда не отличавшийся физической мощью техничный Жоау не выдерживал высоких нагрузок и часто не понимал своей роли на поле. Вспышки озарения всё же иногда случались — как дубль «Зальцбургу» в Лиге чемпионов или два волшебных ассиста в игре с «Барселоной» в чемпионском сезоне-2020/2021. Однако полузащитник испытывал дефицит необходимого уровня доверия.

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Не удалось таланту проявить себя и в сборной — Феликса обвиняли в том, что ему вполне уютно в тени Криштиану Роналду. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин жёстко раскритиковал Жоау после матча 1/8 финала Евро-2020 с Бельгией (0:1). «Этот парень — самозванец. Он самозванец! Ты нужен своей стране, выходишь на поле — попади в ворота! Он стоит € 100 млн?! Будь я на месте Роналду, я бы гонялся за ним в раздевалке. Он простоял весь второй тайм. Просто шок!» — недоумевал отличающийся повышенной эмоциональностью Кин, который однажды назвал форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда «игроком уровня четвёртого дивизиона».

К переходу в «Атлетико» Жоау подтолкнул знаменитый агент Жорже Мендеш, получивший комиссию в € 36 млн

В надежде компенсировать хотя бы часть потраченных на Феликса средств руководство «Атлетико» отдавало парня в аренду, но ни в «Челси» в 2023 году, ни на следующий сезон в «Барселоне» тот не показал топовой игры. Эти провалы приводили к многочисленным дискуссиям о том, что парень никогда и не был тем, за кого его принимали. Журналист The Athletic Джек Лэнг даже сравнил высокие ожидания от крутой карьеры Жоау с тестом швейцарского психиатра Германа Роршаха, посвящённого исследованию личности.

Особенность теста состоит в следующем: человеку предлагается интерпретировать 10 симметричных относительно вертикальной оси чернильных клякс — испытуемый должен назвать любое возникающее у него слово, образ или идею. Тест основан на предположении, согласно которому то, что индивид «видит» в кляксе, определяется особенностями его собственной личности.

Эмоции Жорже Мендеша (справа) после продажи Феликса в «Мадрид»

Эмоции Жорже Мендеша (справа) после продажи Феликса в «Мадрид»

Фото: Irina R.H./Getty Images

«Вполне вероятно, ошибка руководства «Атлетико» состояла в том, что они неверно интерпретировали наличие необходимых им качеств у Феликса. Его головокружительный взлёт во время всего одного сезона во взрослой команде «Бенфики» оказался таким впечатляющим, что привёл к фантастической сумме перехода, исказившей рынок. В идеале Жоау нужно было остаться в Португалии как минимум ещё на год, чтобы подтвердить свой уровень. Но непреклонная логика денег говорила громче всех. Вот так гиперкапитализм творит странные, уродливые вещи со спортом и ломает судьбы», — делает вывод Лэнг.

Феликс оказался слишком молод, чтобы принять правильное решение, став не только заложником собственных амбиций, но и желаний своего топового агента Жорже Мендеша. Какой импресарио отказался бы от возможности получить свой процент от дьявольской суммы, предложенной «Атлетико»? А процент этот, по данным Record, составил € 36 млн, поскольку Мендеш владел 30% прав на футболиста.

Вопросы адаптации молодого игрока в новой стране и команде, как и огромный груз ответственности, наложенный на парня этим трансфером, мало кого волновал. Пожалуй, не стоит удивляться, что теперь Жоау в основном используют как своего рода изысканную разменную монету, чья изначальная стоимость слишком велика, чтобы быстро обесцениться.

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Прошло уже шесть лет с презентации португальца на «Ванда Метрополитано». Его неспособность забивать по 30 мячей за сезон и вести команды к трофеям высшей пробы стала очевидным фактом. Но болельщики по-прежнему предъявляют к Жоау повышенные требования, отталкиваясь исключительно от той огромной суммы его трансфера. То же самое и с владельцами клубов.

Португалец — романтик футбола, ему сложно приспособиться к современным требованиям игры

Феликс — действительно одарённый игрок. За ним приятно наблюдать: Жоау парит над газоном, он двуногий, искусный, душевный… Вся сложность лежит в плоскости ожиданий и результата его действий на поле. Пора наконец всем — и Феликсу в том числе — признать, что он не Лионель Месси. Больше того, он талант, родившийся не в ту эпоху. Португалец не создан для силовой борьбы и лишён способности наматывать в каждом матче более 10 км.

Несколько лет назад о себе и игроках такой формации очень метко сказал бывший плеймейкер «Астон Виллы» Хота Рамальо. «С каждым годом я ловил себя на мысли, что теряю мотивацию и не получаю удовольствия от игры. Пару лет назад я был волен делать с мячом всё, что хотел. Теперь же каждый тренер желает играть одинаково, и тренировки сводятся к беготне. Классического 10-го номера больше не существует. Такой футболист, как Хуан Рикельме, сегодня бы не играл», — сокрушается испанец, завершивший карьеру в 30 лет.

Феликс во второй раз в карьере провалился в «Челси»

Феликс во второй раз в карьере провалился в «Челси»

Фото: chelseafc.com

Лет 20 назад клубы уровня «Вильярреала» или «Удинезе» могли бы подписать Жоау и построить вокруг него команду, превратить его в божество маленького городка. Вполне вероятно, однажды это произойдёт, но к тому моменту Феликс уже будет слишком истерзан травмами и психологически истощён. К чести португальца, для перехода в «Челси» он пошёл на снижение зарплаты (получал в «Атлетико» € 14,5 млн в год) и отказался от выгодных предложений из Саудовской Аравии. Он всё ещё верит в свою мечту, но каждая следующая попытка приводит лишь к разочарованию.

Феликс уже достаточно падал, чтобы в свои 25 лет сделать чёткий выбор. Кто он — беспечный романтик из другой эпохи или игрок, адекватно оценивающий свой уровень в сегодняшних реалиях футбола? Всё настолько сложно и запущенно, что для решения этой задачи понадобится не только тест Роршаха.

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