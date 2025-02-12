Зря списали ветерана сборной Хорватии. Перишич продолжает творить магию в ЛЧ даже в 36!

В первом раунде плей-офф Лиги чемпионов «Ювентус» пропустил от хорватской легенды и экс-игрока «Интера», тем не менее победил ПСВ в Турине.

При счёте 0:0 складывалось впечатление, что скорее команда Петера Боша играет дома, нежели «Ювентус». По крайней мере, ПСВ был ближе к голу. Например, запомнился момент, когда после навеса Перишича голкипер Ди Грегорио не очень удачно действовал на выходе, а добивавший мяч в сетку Сайбари не попал фактически в пустые ворота.

Да-да, хорватская звезда Перишич по-прежнему играет на высоком уровне, и сейчас он в ПСВ. Наверняка для многих болельщиков это новость. 36-летний финалист ЧМ-2018 выступает за клуб из Эйндховена с сентября, а общий этап Лиги чемпионов пропустил, так как ещё не был в заявке чемпионата Нидерландов. В плей-офф он дебютировал в нынешнем розыгрыше и стал одним из героев матча в Турине.

Но первым забил «Ювентус», которому не потребовалось создать много моментов, чтобы повести. Этот гол туринцев на 99% сделал Гатти. Сначала подключившийся в атаку защитник выцарапал мяч и доставил его в штрафную, а затем преуспел на подборе и сделал скидку на Маккенни. Американец мощно зарядил по воротам – попал в самую девятку.

После того как хозяева вышли вперёд, казалось, что команда Тьяго Мотты лучше контролирует игру во втором тайме. Но сегодняшний «Ювентус» – ненадёжный. Туринцы упустили вернейший шанс (защитник с красивой фамилией Фламинго выбил мяч из пустых ворот), а на 56-й минуте класс показал Перишич. Иван преуспел на подборе после удара Ланга: ловким финтом обманул новичка «Ювентуса» Келли и идеально пробил низом. VAR проверял гол, так как было подозрение на игру рукой со стороны Ланга, однако ничего криминального судьи не нашли.

Иван Перишич бьёт по мячу в матче с «Ювентусом» Фото: Photo Prestige/Getty Images

Напомним, в межсезонье Перишич окончательно покинул «Тоттенхэм» и вернулся в родной «Хайдук» свободным агентом. Бо́льшую часть прошлого сезона он пропустил из-за травмы, полгода восстанавливался после разрыва крестообразной связки. Немного поиграл за «Хайдук» на правах аренды. Но уже в конце лета Иван со скандалом ушёл и из сплитского клуба. Там у Перишича случился конфликт с партнёрами по команде, которых полузащитник обвинил в недостаточной работоспособности и плохой игре, а тренер Дженнаро Гаттузо встал на сторону остальных футболистов. Просто отстранил Ивана. Перишич разорвал контракт и заключил договор до конца нынешнего сезона с ПСВ. За чемпиона Нидерландов хорват в 20 встречах набрал 5+8.

По игре ПСВ вполне заслуживал ничьей, тем не менее гол Перишича не стал последним в этом матче. В концовке сыграли замены, сделанные тренером «Ювентуса». Вингер Консейсау справа на лёгких ногах ушёл от Мауро Жуниора и прострелил во вратарскую, а голкипер Бенитес не слишком удачно отбил мяч в падении – прямо на набежавшего Мбангула. Никто из защитников ПСВ не держал бельгийца, который спокойно дослал мяч в сетку. Уступив по владению и общему количеству ударов (12:15), «старая синьора» всё же сделала шаг к 1/8 финала.