«Реал», «Сити», добавленное время. Вы уже поняли, что произошло

С самого начала казалось, что слабое место «Сити» — правый защитник. Особенно с учётом того, что ему нужно было противостоять Винисиусу. Гвардиола удивил, потому что два самых ожидаемых варианта (Нунес и Льюис) остались на скамейке. Внезапно справа вышел Аканджи, а Стоунз начал в центре поля. Что касается «Реала», у него проблема была почти со всей линией обороны. В результате вышла четвёрка с Вальверде, Тчуамени, Асенсио и Менди. Тот случай, когда нападение превосходило оборону у обеих команд.

В начале матча несколько классных атак выдали гости. Они буквально творили магию. То Винисиус внешней стороной стопы вырезал сочную передачу под выход Мбаппе один на один, но Эдерсон спас. То Родриго тончайшим пасом вскрывал оборону хозяев, чтобы потом Менди и Винисиус перепасовывались в чужой штрафной, только вот забить не смогли.

Момент Мбаппе Фото: Кадр из трансляции

А вот первый же удар в створ «Сити» обернулся голом. У хозяев прошла атака от ворот до ворот, в которой прессинг «Реала» не сработал. В этом была большая заслуга Гвардиола. Хорват и круто развернулся в центре поля, и затем грудью сделал ассист Холанду, который впервые забил в ворота «Реала».

Правда, гол пришлось долго проверять. VAR смотрел эпизод почти четыре минуты (228 секунд). Было действительно тяжело понять, чья нога была ближе к воротам — Холанда или Гвардиола. Получилось, что линия стрижки газона совпала с линией офсайда.

Ассист Гвардиола Фото: Кадр из трансляции

В первом тайме команды ещё обменялись ударами в перекладину. Сначала Родриго пробил, правда, после офсайда. А вот Аканджи после углового попал в каркас из верного положения. Защитник, как и Грилиш в первом тайме, получил мышечную травму. Англичанина заменили в середине тайма на Фодена, а вместо Аканджи в перерыве вышел Льюис.

Второй тайм начался с удара Холанда в перекладину, но затем уже «Реал» насел так, что Эдерсону пришлось снова тащить. Ещё пару выстрелов накрыли защитники «Сити», а затем отличился Мбаппе. Причём у француза явно не получился удар в прыжке, однако от его голени мяч небольшим «парашютиком» опустился практически в дальнюю девятку.

Гол Мбаппе Фото: Кадр из трансляции

После этого «Сити» не то чтобы «поплыл», но допустил множество моментов у своих ворот. Например, после удара Вальверде мяч прошёл в сантиметрах от дальней штанги, а в другом случае Беллингем вышел один на один с Эдерсоном, однако вратарь «Сити» потащил удар.

Второй гол «Сити» тоже выглядел не совсем по игре. С пенальти дубль оформил Холанд. Для норвежца это был 49-й гол в 48-м матче в Лиге чемпионов. Заработал 11-метровый Фоден, которому в колено влетел Себальос. Испанец настаивал, что сыграл в мяч, но повтор показал обратное.

Фол Себальоса Фото: Кадр из трансляции

В конце встречи «Сити» должен был выглядеть посвежее соперника. К 84-й минуте хозяева провели пять замен, а «Реал» — только две. У гостей на поле вышел в том числе 39-летний Модрич, а ещё Браим Диас. Однако гости всё-таки перевернули игру ещё раз. Родриго ударил с острого угла, Эдерсон отбил чуть в сторону, а на добивание первым успел как раз Диас. Испано-марокканский вингер показательно поднял руки вверх, не празднуя гол. В «Сити» он провёл несколько лет и в академии, и в первой команде.

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Финальная точка осталась вовсе не за свежим Мармушем, а за Беллингемом, который отыграл весь матч. После потери мяча от Льюиса получился выход один на один у Винисиуса. Бразилец перекинул вратаря, а затем первым к мячу успел как раз Беллингем. В каком-то смысле результат выглядел логичным. Если кто-то и был ближе к победе, то именно «Реал».