Лучший бомбардир ЛЧ удивляет! Вопросов по ещё двум топам в 1/8 финала почти не осталось

Скучали по плей-офф Лиги чемпионов? Первые стыковые матчи порадовали результативностью — ни в одном из них не забили меньше трёх мячей. А круче всего получилось в Манчестере.

Набравший бешеный темп Дембеле растерзал «Брест»

Усман Дембеле начал 2025 год так, словно нацелился на «Золотой мяч». Во-первых, на этом отрезке он забивает в каждой встрече. Во-вторых, у него уже 15 голов в восьми предыдущих матчах. Как вам такая статистика? А ещё Дембеле очень любит «Брест». Он закинул этой команде пять мячей в двух встречах чемпионата Франции, а теперь оформил дубль в стыковой игре Лиги чемпионов.

Поначалу казалось, что нас ждёт весёлый матч. Джанлуиджи Доннарумма выбил мяч так, что тот чуть не влетел в его ворота от головы соперника. Но итальянец отыграл «на ноль», а его команда практически решила задачу по выходу в 1/8 финала. Витинья реализовал пенальти в первом тайме, а потом за дело взялся Дембеле. Кстати, Луис Энрике оставил Хвичу Кварацхелию в запасе и выпустил его на поле только после третьего гола. Получит больше времени в ответной встрече?

«Боруссия» испепелила «Спортинг» за 22 минуты

Поздравим Нико Ковача с первой победой на посту главного тренера дортмундской «Боруссии». Три дня назад команда влетела дома «Штутгарту» (1:2) в Бундеслиге, после чего успешно слетала в Португалию. Дебют в Лиге чемпионов с новой командой — лучше не придумаешь. До 60-й минуты на табло горели скучные нули, а потом понеслось. Серу Гирасси оправдывает вложенные в него деньги («Боруссия» купила форварда за € 18 млн) — теперь у него 10 голов в девяти матчах Лиги чемпионов. Лучший бомбардир турнира. Просто машина!

Именно с гола африканца начался разгром «Спортинга». После этого Гирасси ассистировал Паскалю Гроссу, который коленом вогнал мяч в ворота. А окончательный счёт установил Карим Адейеми. Оборона «Спортинга» во всех трёх случаях просто смотрела футбол. Похоже, через неделю лиссабонский клуб попрощается с Лигой чемпионов. Если, конечно, не произойдёт чудо. А ведь после жеребьёвки казалось, что в этой паре шансы команд на успех примерно равны.

Пара, в которой пока ничего не понятно

«Ювентус» и ПСВ сыграли друг с другом во второй раз в сезоне (будет ещё и третий матч). В сентябре 2024 года итальянский клуб одолел соперника (3:1). В феврале 2025-го команды почти повторили тот результат. Взмах виртуальной волшебной палочкой — так свои голы празднует Уэстон Маккенни, большой поклонник франшизы о Гарри Поттере. Американец снова показал свой жест — на этот раз после того, как вонзил мяч в ворота ПСВ.

Футболисты «Ювентуса» празднуют гол Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Гости отыгрались после перерыва. 36-летний Иван Перишич (бывший футболист «Интера») испортил настроение болельщикам на стадионе в Турине. Но «Ювентус» всё-таки дожал соперника. 82-я минута — вышедший на замену в перерыве Самюэль Мбангула приносит победу хозяевам. Впрочем, ПСВ сохранил шансы на проход в 1/8 финала. Три победы и одна ничья — статистика нидерландского клуба в домашних встречах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Хотя «Ювентусу» достаточно не проиграть.

«Реал» снова сделал это

«Сколько можно?» — наверное, что-то такое крутилось в голове футболистов «Манчестер Сити» после финального свистка. До 86-й минуты у них всё было хорошо с точки зрения результата. А потом… Эрлинг Холанд до этого никогда не забивал «Реалу», а тут отгрузил двушку (второй позднее забил с пенальти). Правда, «Сити» потерял из-за травм Джека Грилиша и Мануэля Аканджи. Новая головная боль для Хосепа Гвардиолы. «Реал» свой первый гол забил в начале второго тайма. Шикарная закидушка Дани Себальоса, корявый удар Килиана Мбаппе (француз попал по мячу голенью) — и вот на табло две единицы.

Отыгрался «Реал» и после второго гола Холанда. Тут уже сработала чуйка Карло Анчелотти — вышедший на замену Браим Диас оказался первым на добивании. Ему хватило всего двух минут для гола. Развязка наступила в добавленное время. Потеря «Сити», молниеносный забег Винисиуса Жуниора, завершающий удар Джуда Беллингема по пустым воротам. Иногда кажется, что «Реал» просто издевается над соперниками. Даёт им возможность вести в счёте примерно до 85-й минуты, а потом «хоронит». Никакого сочувствия.