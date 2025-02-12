«Сладкая месть за Винисиуса». В Европе восхваляют «Реал» и проходятся по Гвардиоле

«Реал» проигрывал «Манчестер Сити» до 86-й минуты. Но не сдался. Голы Браима Диаса, а потом и Джуда Беллингема всё изменили. Теперь никто не говорит о судействе (хотя вопросы очевидно были) – восхваляют «Мадрид». Заслуженно. Ведь «Реал» и правда смотрелся куда увереннее соперника. Через неделю нас ждёт ответная встреча плей-офф Лиги чемпионов. И она наверняка получится такой же горячей.

А вот как отреагировали европейские медиа на победу «Реала».

Marca: «Реал» наконец-то обыграл большую команду!»

«Волшебный вечер для «Реала». Где он ещё мог быть? Конечно, в Лиге чемпионов. Команда впервые выиграла на «Этихаде» после шести матчей там – до этого были три ничьих и три поражения. Некоторые из них были очень тяжелыми. Но куда важнее, что «Реал» наконец-то обыграл большую команду в этом сезоне. Это, безусловно, плюс к уверенности, стимул для ответного матча. А победа с камбэком в компенсированное время получилась абсолютно заслуженной.

Ведь у Анчелотти и «Реала» и правда была заноза в боку из-за неудачной серии против больших команд. Она уже породила некоторые сомнения. Тяжелее всего получилось с «Барсой», потом – ничья с «Атлетико», а ещё поражения от «Ливерпуля» и «Милана» на общем этапе ЛЧ. Но теперь «Мадрид» показал – всё это в прошлом. Да, те поражения были справедливыми, но если бы уступили и на «Этихаде» – справедливостью бы и не пахло. «Мадрид» был просто лучше».

AS: «Это была незаконченная симфония…»

Испанское медиа AS отмечает, что куда справедливее была бы победа «Реала» с более крупным счётом.

«Это могла быть незаконченная симфония, но Беллингем завершил её в добавленное время. «Мадрид» поднял команду Гвардиолы за лацканы, хотя раньше им это не удавалось. «Манчестер Сити» повержен, и пусть вас не смущает итоговый счёт – поражение хозяев было абсолютно по делу. Хотя у «Мадрида» тоже куча проблем. Возможно, именно Лига чемпионов вернула им чувство ответственности, возможно, именно здесь они могут хорошо обороняться. В атаке всё складывалось неидеально – Эдерсон постоянно мешал, но в концовке он компенсировал своими ошибками все спасения в начале.

Родриго и Винисиуса было не остановить. Мбаппе постоянно напрягал центральных защитников. Лучший Беллингем вернулся после перерыва. А Асенсио пришёл новичком, но возвращается ветераном. Даже минимальная победа в добавленное время после 20 ударов казалась не совсем заслуженной. Они могли побеждать гораздо крупнее.

Эдерсон Мораес Фото: PA Images via Getty Images

The Athletic: «Манчестер Сити» получил то, что заслуживает»

Одно из самых авторитетных спортивных медиа мира набросилось на Пепа Гвардиолу. Журналисты в очередной раз задались вопросом, не конец ли это для великого тренера?

«Гвардиола после матча заявил, что результат заслуженный. Якобы тяжело было ожидать чего-то другого от команды, которая добралась до плей-офф, одержав всего три победы в восьми матчах. Когда все успокоятся, можно и правда подумать, что «Ман Сити» снова получил то, что заслуживает. Два пропущенных в конце матча гола ставят клуб в нереально сложную ситуацию. В ответной игре нужно будет взойти на огромную гору, чтобы сохранить шансы на проход дальше. А ведь на 80-й минуте они повели 2:1. После гола Холанда от «Сити» требовалось показать свою стойкость, свой дух. Но вместо этого мы увидели проявление характера «Мадрида» – команды, которая была подвижнее и проницательнее на протяжении большей части игры. Есть ли здесь вопросы к тренеру? Конечно. Впрочем, мы задаём их уже давно. И получаем ответ, который уже всё более очевиден для многих».

Хосеп Гвардиола Фото: Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images

L'Équipe: «Вечная реальность»

Крупнейшее французское спортивное медиа отметило разницу между двумя командами на поле.

«Манчестер Сити» – это тень себя прошлого. Об этом говорят, и это признают многие. Да, «Реал» воспользовался таким подарком – они просто не могли пройти мимо, а Браим Диас и Беллингем помогли команде добиться результата. Через неделю мы снова увидим на сцене одного из главных фаворитов турнира. В то время как «Манчестер Сити» на данный момент находится в очень плохом положении.

Это был не просто матч двух больших команд, но и дуэль двух звёздных нападающих. И из неё победителем вышел Холанд. Норвежец не забивал в четырех последних играх с «Мадридом», а тут дубль. Мбаппе же не реализовал несколько отличных моментов и забил всего один мяч».

Bild: «Это была месть за Винисиуса»

Баннер болельщиков «Сити» Фото: Michael Regan/Getty Images

Немецкая газета назвала победу «Мадрида» реваншем за баннер, который вывесили болельщики «Ман Сити» в адрес Винисиуса Жунира. На нём были изображение Родри с «Золотым мячом» и подпись: «Перестань плакать».

«Очень сладкая на вкус месть! Можно сказать – пряная. Перед началом матча болельщики «Сити» спровоцировали бразильца из «Реала» огромным баннером, на котором изображён Родри с «Золотым мячом». Послание: «Перестань плакать». Здесь, конечно, есть отсылка к известной песни Oasis, фронтмен которой – Ноэль Галлахер – большой поклонник «Сити». Вини и мадридский «Реал» почувствовали себя обманутыми после того, как в октябре 2024 года «Золотой мяч» был вручен другому футболисту. Может, поэтому «Реал» и выглядел очень мотивированно в самом начале матча».