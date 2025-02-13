«Всё было на уровне». Секретный запасной «Зенита» на зимних сборах

На 74-й минуте товарищеского матча с «Пюником» у «Зенита» состоялась замена. С поля ушёл Юрий Горшков, а вместо него на поле выбежал другой талантливый полузащитник. На скамейке соперника, как отмечают свидетели, даже кто-то вкинул цитату: «Что это за молодой у вас вышел?» Этот «молодой» – 45-летний тренер команды Анатолий Тимощук, который расположился в центре поля и оставшиеся 15 минут провёл наравне с остальными.

Вряд ли такой сюжет кого-то сильно удивил:

Тимощук не в первый раз играет за «Зенит» в товарищеских встречах;

находится в суперской форме для 45 лет.

Ду Кейрос и Анатолий Тимощук Фото: ФК «Зенит»

Тимощук мог сыграть зимой дважды. А в сентябре отбегал 20 минут в матче с «Кайратом»

В первый раз Анатолий попал в заявку команды 27 января на товарняк с «Ноа». Но тогда не получил ни одной минуты. Весь матч провёл на скамейке вместе с Бязровым и Горшковым. Команда уступила 1:2, однако ситуация уже тогда не казалось бредовой. Утром у «Зенита» был матч с «Динамо», где Семак использовал 14 футболистов. Естественно, вечером они отдыхали. Поэтому на всякий случай в число потенциальных игроков включили Тимощука. Мало ли, вдруг кто-то почувствует дискомфорт или получит травму.

Встреча с «Пюником» – аналогичная история. Игра проходило в день матча со «Спартаком» в финале Winline Зимнего Кубка. Понятно, что бо́льшая часть футболистов готовилась к вечернему противостоянию. Но в этот раз услуги Тимощука понадобились. Пусть и на 15 минут. Вот что он сам сказал про такой опыт «Чемпионату».

Анатолий Тимощук тренер «Зенита» «У нас два матча в день. Богданыч сказал: «На всякий случай бери форму, а там посмотрим». Семак же знает, в какой форме я нахожусь, потому что участвую в упражнениях. Надеюсь, не сильно подвёл ребят игрой. На мой взгляд, всё было на уровне. Семак сказал: «Давай минут 20». Я про себя подумал: «20? Можно и побольше». Я бегаю каждый день, физически я готов. Но чтобы быть в игровом тонусе, надо чуть иначе тренироваться. Ребята поддержали, на турнире завоевали трофей, пусть он ничего и не значит. Получается, своей заменой я дал возможность сыграть тем, кто вышел со «Спартаком». Участие в матче РПЛ? Я был бы готов ко многим вещам, но это уже нереально. С «Пюником» это был бонус».

Интересно, что это не первый опыт Тимощука-игрока. В сентябре 2024-го «Зенит» поехал в Казахстан на товарищеский матч с «Кайратом». И каково было удивление некоторых, когда они увидели Анатолия в стартовом составе. Ещё и с капитанской повязкой! Он отбегал 20 минут и точно не терялся на фоне более молодых соперников. Пусть некоторые и годились ему в сыновья.

А через 12 дней Тимощук уже играл за «Зенит» в матче памяти Павла Садырина. И вот что он сказал тогда «Чемпионату»: «Пока зовут – буду играть и поддерживать форму. Я же ежедневно работаю. Секрет формы? 10 тысяч шагов перед сном. Потом утром проснулся, поехал на тренировку. К обеду снова 10 тысяч шагов закрыто. Дальше с хорошим настроением пошёл делать остальные дела. Алкоголь? Никогда не пил. Кержаков говорил: «Бил, бью и буду бить». А я: «Не пил, не пью и не буду пить».

Тимощука поддержал и Сергей Семак после матча с «Пюником»: «Толя – молодец, он и в тренировках участвует. Для тренера плюс, что у него есть такой помощник. С «Пюником» была такая необходимость, других вариантов не было. Он молодец, показал своим отношением и игрой пример молодому поколению».

Тренер «Зенита» не просто футболист, но ещё и судья. Отработал в поле на прошлых зимних сборах

28 января 2024 года действующими чемпионы проводили матч с командой «Аль-Фатех» на сборах в ОАЭ. И случилось неожиданное: судьи не приехали к началу встречи. Команды посовещались и решили не откладывать старт.

«Зенит» делегировал Тимощука как главного, а его помощниками стали тренеры команды из Саудовской Аравии.

Выглядело, как будто ничего и не случилось. Тимощук отработал полчаса, а к тому моменту подтянулись уже и реальные судьи.

Анатолий Тимощук тренер «Зенита» «Это мой первый международный судейский опыт. К 25-й минуте один из судей уже приехал на матч и махал мне с бровки, спрашивал, не нужна ли мне замена, но я попросил посудить ещё пять минут, до паузы на воду, потому что сегодня было жарко. Вообще, довольно волнительно, но я пообщался с нашими соперниками, сказал, чтобы игроки уважали друг друга. Важно было закончить первый сбор в хорошем настроении. Думаю, мы очень хорошо и плодотворно поработали. Лучший судья – тот, которого не видно. Хотелось дать борьбу, чтобы ребята почувствовали накал в товарищеском матче».

Помимо этого, у тренера есть ещё одно хобби – медиафутбол. 27 августа он дебютировал за команду «Чисто Питер» в МФЛ-4. И всего в общей сложности сыграл в официальных турнирах семь матчей. Получается, 45 лет – время, когда спортивная жизнь точно не заканчивается.