Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 13 февраля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Оздоев в Лиге Европы, Швеция — Канада в хоккее и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 13 февраля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
13 февраля: старейшее московское дерби в КХЛ, «Реал Сосьедад» в стыковых матчах ЛЕ, а ещё «Зенит» — УНИКС в регулярке Единой лиги!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 13 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 4:00: Турнир четырёх наций, Швеция — Канада

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как начнётся новый турнир НХЛ?

Канада вступает в турнир в необычном положении: главные звёзды «кленовых» сияют, однако состав по глубине уступает американцам, а вратарская бригада выглядит слабейшей за долгие годы. У шведов тоже не всё в порядке: большинство их центрфорвардов проводят неудачные сезоны, однако им может помочь глубочайшая защита. При этом раскачиваться командам будет некогда: любое поражение резко уменьшает шансы на попадание в финал.

С чем Канада подходит к турниру:
Вратари помешают Канаде забрать титул? Разбор состава «кленовых» на турнир НХЛ
Вратари помешают Канаде забрать титул? Разбор состава «кленовых» на турнир НХЛ

🏀 5:30: «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт первая серьёзная проверка Батлера?

После прихода Джимми Батлера в «Голден Стэйт Уорриорз» команда одержала две уверенные победы. Но, кажется, настал момент встречи с первым серьёзным оппонентом. «Даллас Маверикс» хоть и потерял Энтони Дэвиса, Дэниела Гэффорда и Дерека Лайвли, но всё равно представляет из себя грозную силу. Кому достанется победа в этом противостоянии?

Кевин Дюрант навсегда в истории!
Исторический момент в НБА! 30 000 очков у Дюранта. Но он слишком занят, чтобы праздновать
Исторический момент в НБА! 30 000 очков у Дюранта. Но он слишком занят, чтобы праздновать

🏒 12:30: «Адмирал» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнëт ли уральская команда новую серию побед?

«Автомобилист» мог подойти к паузе в идеальном состоянии, однако поражение в Казани закончило 11-матчевую победную серию клуба. Теперь впереди у уральского клуба не менее сложный экзамен во Владивостоке. Дома команда Леонида Тамбиева играет ярко, забивает много и побеждает часто, в отличие от встреч на выезде. Продолжат ли «моряки» успешно играть в родных стенах?

Мнение эксперта об уральском клубе:
Коньков — об «Автомобилисте»: имеет все шансы играть в финале и завоёвывать Кубок Гагарина

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится старейшее московское дерби?

«Динамо» недавно в очередной раз обыграло СКА, и казалось, что жизнь москвичей налаживается. Однако сегодняшние новости о возможном уходе Алексея Сопина с поста спортивного директора команды могут снова привести к турбулентности с непонятным исходом. «Спартак» же остаётся командой, от которой даже собственные болельщики не всегда понимают, чего ждать.

Мнение бывшего тренера бело-голубых:
Крикунов назвал событие, после которого «Динамо» стало претендентом на Кубок Гагарина

🏀 20:00: «Зенит» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Швед остановит казанцев?

Вице-чемпион Единой лиги УНИКС на данный момент имеет серию из 16 побед в чемпионате. Команда в отменной игровой форме, но прилетела на матч с «Зенитом» в не самом оптимальном составе. Не сыграют Михаил Беленицкий, Тони Тэйлор и Луи Лабери – игроки стартовой пятёрки. Поэтому выезд в Санкт-Петербург будет очень сложным для подопечных Перасовича. У сине-бело-голубых кондиции набирает Алексей Швед, который, как мы знаем, может удивить в любой встрече. «Зенит» прервёт серию УНИКСа?

Совсем скоро яркий шоу-матч:
Всё, что нужно знать о Матче всех звёзд Единой лиги — 2025
Всё, что нужно знать о Матче всех звёзд Единой лиги — 2025

🎾 20:00*: Даниил Медведев (Россия, 1) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q), Марсель, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Марсель. 2-й круг
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Пьер-Юг Эрбер
192
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер

Интрига: как стартует Медведев на турнире в Марселе?

Даниил Медведев после неудачи на «пятисотнике» в Роттердаме начинает борьбу на ATP-250 матчем второго круга с французом Пьер-Югом Эрбером, успешно прошедшим квалификацию. Теннисисты ранее встречались трижды, и счёт на данный момент — 2-1 в пользу россиянина. Он был сильнее в Роттердаме-2018 и в финале Марселя-2021, а Эрбер первенствовал на «Ролан Гаррос» — 2019. Победитель новой встречи сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Ян-Леннард Штруфф — Уго Гренье.

Даниил отпраздновал 29-й день рождения перед началом Марселя:
«Деньги, девочки, казино». Медведев — ходячий мем в туре, его шутки повторяет сам Джокович
«Деньги, девочки, казино». Медведев — ходячий мем в туре, его шутки повторяет сам Джокович

⚽️ 20:45: «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад», Лига Европы, стыковой матч

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Захарян против лучшей команды Дании

«Мидтьюлланн» в датской Суперлиге делит первое место с могучим «Копенгагеном», так что баскам в целом и Арсену Захаряну в частности предстоит испытание лучшей командой Дании. Российский полузащитник наверняка выйдет на поле, так как после более чем полугодичного перерыва он всё-таки поправился, но пять из шести матчей 2025 года провёл на лавке. Когда ему ещё доверять, если не в стыковой встрече Лиги Европы? Намечается идеальный соперник для набора формы.

Как прошло возвращение Арсена:
Арсен Захарян наконец-то сыграл! Он ждал этот момент больше восьми месяцев
Арсен Захарян наконец-то сыграл! Он ждал этот момент больше восьми месяцев

⚽️ 20:45: ПАОК — «Стяуа», Лига Европы, стыковой матч

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Стяуа
Бухарест, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Оздоев всё-таки сыграет в ЛЕ. Насколько успешно?

Магомед Оздоев и ещё несколько футболистов ПАОКа схватили 10-дневный бан за драку с фанатами АЕКа. Да, греческая лига безумно весёлая. Но на еврокубки наказание не распространяется, так что чемпионы Греции выйдут в боеспособном составе, не считая травмированного Фёдора Чалова, и с мотивацией у них будет полный порядок. Они уже встречались со «Стяуа» на общем этапе, и румынский клуб победил (1:0). Хотя играл на выезде, ещё и в меньшинстве с 56-й минуты. Настало время мести?

Что нужно знать об уголовном деле Оздоева:
«Против нас ведётся скоординированная война». Всё об уголовном деле на Оздоева в Греции
«Против нас ведётся скоординированная война». Всё об уголовном деле на Оздоева в Греции

⚽️ 23:00: «Порту» — «Рома», Лига Европы, стыковой матч

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: самая статусная игра стыков Лиги Европы

Соперничество, за которым наверняка посмотрит Дмитрий Аленичев. Бывшие команды звёздного полузащитника в прошлом и безработного тренера в настоящем сойдутся уже в стыках Лиги Европы – во втором еврокубке на данной стадии тоже есть пара уровня противостояния «Реала» и «Ман Сити», если сделать скидку на уровень турнира. Римляне застряли на девятом месте в Серии А, а в ЛЧ им попасть необходимо, так что ждите от них максимальной отдачи. «Порту» тоже далёк от чемпионства, поэтому и его мотивация предельно ясна.

Оба клуба едва не вылетели после общего этапа:
Несколько именитых фаворитов в шаге от вылета! Интриги последнего тура ЛЕ
Несколько именитых фаворитов в шаге от вылета! Интриги последнего тура ЛЕ

⚽️ 23:00: «Твенте» — «Будё-Глимт», Лига Европы, стыковой матч

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Хайкин против любимцев Карпина

«Твенте» навечно закрепился в футбольном русском фольклоре за счёт великой фразы Валерия Карпина после матча нидерландцев с «Зенитом». Теперь с ними сыграет и вратарь норвежского гранда Никита Хайкин. «Будё-Глимт» не прошёл напрямую в 1/8 финала только за счёт худшей разницы мячей с «Рейнджерс». «Твенте» она же помогла опередить «Брагу» и «Эльфсборг». Вроде бы расклад очевиден, только вот шестая команда Эредивизии наверняка готова преподнести сюрприз. «Манчестер Юнайтед», например, даже на «Олд Траффорд» её не одолел (1:1).

Хайкин в Лиге Европы неидеален:
Российский голкипер провалил матч ЛЕ. Ошибки Хайкина привели к поражению
Российский голкипер провалил матч ЛЕ. Ошибки Хайкина привели к поражению
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android