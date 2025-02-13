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Чемпионат России, трансферы РПЛ: рекордные зимние окна – кто тратил больше всех, суммы, Зенит, Спартак, Краснодар, Анжи

Что дали клубам РПЛ рекордные трансферные кампании зимы? Больше всех потратил не «Зенит»
Анатолий Романов
Что дали клубам РПЛ рекордные трансферные кампании
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В топ-10 — всего четыре клуба.

В этом году «Спартак» установил собственный рекорд по тратам (€ 29,9 млн) в зимние окна с тех пор, как они поменяли своё содержание и перестали быть предсезонными. То есть с сезона-2012/2013, когда чемпионат России перешёл на систему «осень-весна». Теперь речь идёт об усилении, которое должно давать максимально быстрый эффект на финише сезона. Близок к своему рекорду и «Зенит», который, по данным Transfermarkt, отдал € 33 млн за одного новичка — Луиса Энрике (правда, в сделку включены Вендел и Артур). Так что есть повод вспомнить самые дорогие зимние трансферные кампании за последние 12 лет и узнать, помогали ли крупные вложения улучшить результаты весной.

10. «Спартак» в сезоне-2023/2024 — € 13 млн

Манфред Угальде

Манфред Угальде

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Топ-10 зимних кампаний при системе «осень-весна» открывает спартаковская в прошлом году. Тогда московский клуб потратил ещё под Гильермо Абаскаля € 13 млн. Хотя красно-белые уже, в общем-то, не участвовали в борьбе за золото — занимали пятое место перед перерывом и отставали на восемь очков от «Краснодара». Впрочем, вся сумма ушла на одного новичка — Манфреда Угальде. Костариканец весной не помог, долго адаптировался. Абаскаля отправили в отставку ещё до финиша сезона, а «Спартак» так и завершил чемпионат пятым.

9. «Краснодар» в сезоне-2021/2022 — € 14 млн

Хуниор Алонсо и Эрик Ботхейм

Хуниор Алонсо и Эрик Ботхейм

Фото: «Чемпионат»/fckrasnodar.ru

Далее в рейтинге — горячая краснодарская зима 2022 года. Тогда «быки» ушли на зимнюю паузу на пятом месте и, как казалось, боролись за еврокубки. «Краснодар» назначил нового тренера Даниэля Фарке, а под немца вложил в усиление состава € 14 млн. Центр обороны должен был укрепить Хуниор Алонсо (€ 8 млн), атаку — Эрик Ботхейм (€ 6 млн). Но после 24 февраля, ещё до возобновления сезона, Фарке и новички-легионеры уехали из России. Алонсо, как выяснилось, всего на год, а вот норвежец — навсегда. «Краснодар» ослабленным составом под руководством Александра Сторожука запрыгнул на четвёртую строчку.

8. «Спартак» в сезоне-2021/2022 — € 14,2 млн

Шамар Николсон и Леон Классен

Шамар Николсон и Леон Классен

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Той же зимой прилично потратился и «Спартак», который готовился к плей-офф Лиги Европы. В чемпионате красно-белым было трудно рассчитывать на попадание в зону еврокубков, так как команда шла на девятом месте и отставала от топ-4 на семь очков. Паоло Ваноли сменил Руя Виторию на посту главного тренера, а на € 14,2 млн клуб подписал Шамара Николсона (€ 8 млн), Даниила Хлусевича (€ 3 млн), Данила Пруцева (€ 1,5 млн), Леона Классена (€ 900 тыс.), Кристофера Мартинса (аренда за € 500 тыс.), Илью Свинова (€ 250 тыс.) и Никиту Чернова (€ 110 тыс.).

Евросезон для «Спартака» был досрочно завершён не по его вине, в чемпионате команда стала 10-й, зато взяла Кубок России. Интересно, что Николсона, Классена и Свинова уже нет в составе. На их перепродажах клуб заработал € 1,7 млн, то есть приблизительно на € 7,4 млн меньше, чем вложил в это трио.

Мнение о работе «Спартака» и «Зенита» на зимнем рынке:
«Зенит» и «Спартак» тратят, словно никакого бана от УЕФА нет. Почему именно сейчас?
«Зенит» и «Спартак» тратят, словно никакого бана от УЕФА нет. Почему именно сейчас?

7. «Зенит» в сезоне-2016/2017 — € 14,9 млн

Эрнани и Бранислав Иванович

Эрнани и Бранислав Иванович

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Седьмую строчку в рейтинге трат в зимние окна занимают зенитовские в 2017 году. Это был единственный сезон Мирчи Луческу во главе сине-бело-голубых. Команда ушла на перерыв второй, отставая на пять очков от лидера «Спартака», так что готовилась к борьбе за золото на финише и к плей-офф Лиги Европы. Петербургский клуб подписал сразу пятерых новичков на € 14,9 млн — Эрнани (€ 8 млн), Андрея Лунёва (€ 3,5 млн), Йоана Молло (€ 3 млн), Ибрагима Цаллагова (€ 400 тыс.) и Бранислава Ивановича (в качестве свободного агента). Очевидно, что из полевых игроков наибольшую пользу принёс бесплатный — звёздного серба отпустил «Челси». Прижился в «Зените» и Лунёв, а с остальными сине-бело-голубые явно не угадали.

На финише команда Луческу упустила даже второе место, дававшее путёвку в Лигу чемпионов, — финишировала третьей. Лигу Европы «Зенит» тоже не выиграл. Из вложенных средств вернуть получилось приблизительно половину — € 7,2 млн на продажах Эрнани и Цаллагова.

6. «Спартак» в сезоне-2012/2013 — € 16,4 млн

Юра Мовсисян и Маджид Уорис

Юра Мовсисян и Маджид Уорис

Фото: Александр Мысякин, Александр Сафонов, «Чемпионат»

В первом сезоне после перехода на систему «осень-весна» «Спартак» активно поработал на зимнем рынке. На перерыв команда ушла лишь шестой с отставанием в девять очков от зоны Лиги чемпионов и рисковала пролететь мимо еврокубков. Валерий Карпин сменил Унаи Эмери на тренерской скамейке, а чтобы не завалить финиш, потратил € 16,4 млн на четырёх новичков. Пришли Юра Мовсисян (€ 7,5 млн), Сальваторе Боккетти (€ 4,5 млн), Маджид Уорис (€ 2,9 млн) и Огнен Вукоевич (аренда за € 1,5 млн).

В итоге «Спартак» всё же попал в топ-4 и заскочил в уходящий в Европу поезд. С трансферами Мовсисяна и Боккетти клуб точно не промахнулся. Зато благодаря прежде всего Уорису красно-белые вернули позже € 9,9 млн из потраченных на этих игроков денег.

5. «Зенит» в сезоне-2013/2014 — € 18 млн

Саломон Рондон и Александр Рязанцев

Саломон Рондон и Александр Рязанцев

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Зима 2014-го — последние месяцы в «Зените» Лучано Спаллетти. Даже несмотря на то что на перерыв сине-бело-голубые ушли на первом месте в РПЛ и участником плей-офф Лиги чемпионов. Под максимальные задачи усилились двумя новичками, а все деньги потратили на одного — форварда Саломона Рондона, купленного за € 18 млн у «Рубина». Александр Рязанцев пришёл на правах свободного агента.

Рестарт сезона получился печальным: домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала ЛЧ и ничья с «Томью», лишившая команду лидерства. «Зенит» уже с Андре Виллаш-Боашем финишировал вторым. Рондона затем перепродали в «Вест Бромвич» за € 17 млн, так что почти вся сумма и вернулась.

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4. «Зенит» в сезоне-2023/2024 — € 29,8 млн

Артур и Ильзат Ахметов

Артур и Ильзат Ахметов

Фото: РИА Новости

Прошлой зимой «Зенит» решал на зимнем рынке две задачи — найти наконец замену Малкому, что не получилось летом, и не упустить золото после пяти подряд чемпионских титулов. Сине-бело-голубые шли вторыми с отставанием в два очка от «Краснодара». На € 29,8 млн петербургский клуб подписал Артура (€ 15 млн), Педро (€ 9 млн), Нино (€ 5 млн) и Ильзата Ахметова (€ 850 тыс.).

Самый дорогой из новичков и принёс «Зениту» чемпионство «золотым» голом в ворота «Ростова». Впрочем, в остальном трансфер сменщика Малкома, конечно же, не оправдал себя. Как справедливо заметил Андрей Аршавин, Артур в основном играл «поперёк и назад», поэтому и задержался в команде Сергея Семака всего на год. В январе 2025-го его продали «Ботафого» за € 10 млн.

3. «Зенит» в сезоне-2021/2022 — € 32,1 млн

Юри Алберто и Иван Сергеев

Юри Алберто и Иван Сергеев

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Ещё одна мощная трансферная кампания из сезона-2021/2022, который изменил РПЛ. На зимнюю паузу на тот момент трёхкратный при Семаке-тренере чемпион уходил лидером с отрывом в два очка от московского «Динамо». Команда защищала титул и ждала «Бетис» в плей-офф Лиги Европы. «Зенит» усилился на € 32,1 млн, подписав Юри Алберто (€ 25 млн), Арсена Адамова (€ 5 млн), Ивана Сергеева (€ 2,1 млн) и Нуралы Алипа (аренда).

Завершился сезон для команды Семака привычно — в РПЛ петербуржцы снова взяли золото, победив с отрывом, а в Европе потерпели неудачу. Юри Алберто хорошо начал карьеру в «Зените», но летом отказался возвращаться в Россию и был обменян на группу игроков «Коринтианса». Адамов катается по арендам, а Сергеева продали почти за те же деньги — € 2 млн.

2. «Зенит» в сезоне-2018/2019 — € 37 млн

Вильмар Барриос и Сердар Азмун

Вильмар Барриос и Сердар Азмун

Фото: Елена Разина, Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Можно сказать, легендарное для «Зенита» трансферное окно — на редкость удачное с точки зрения попаданий с новичками. Летом 2018-го Семак возглавил команду, которая финишировала только пятой при Роберто Манчини. Новому российскому тренеру не купили ни одного игрока, а подписали уже после закрытия окна свободного агента Клаудио Маркизио на замену травмированному Кристиану Нобоа. «Зенит» всё же захватил первое место, но игровых ресурсов не хватало, и на перерыв лидер ушёл на фоне двух подряд поражений всего с одним очком преимущества перед «Краснодаром». Впереди был ещё плей-офф Лиги Европы.

Зато зимой Семаку приобрели сразу троих новичков на € 37 млн — Вильмара Барриоса (€ 15 млн), Сердара Азмуна (€ 12 млн) и Ярослава Ракицкого (€ 10 млн). Каждый из них стал ключевой фигурой в своей линии. Весной сине-бело-голубые полетели и досрочно оформили чемпионство. В Лиге Европы, правда, попали под «Вильярреал». Барриос до сих пор в «Зените», Азмуна продали в «Байер» за € 2,5 млн из-за отказа игрока продлевать контракт, а Ракицкого отпустили бесплатно в 2022 году.

Интересный факт о зимнем новичке. Таких историй было только пять!
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1. «Анжи» в сезоне-2012/2013 — € 39,5 млн

Виллиан и Гус Хиддинк

Виллиан и Гус Хиддинк

Фото: Александр Мысякин, Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как ни удивительно, но самое дорогое зимнее окно было не у «Зенита» (хотя петербуржцы оказались близки), а у «Анжи». В 2013-м Сулейман Керимов сделал всё возможное, чтобы его команда взяла золото. На перерыв махачкалинцы уходили вторыми — всего в двух очках от ЦСКА. Гусу Хиддинку привезли трёх новичков, на которых владелец «Анжи» потратил в общей сумме € 39,5 млн. Причём почти все деньги были вложены в Виллиана (€ 35 млн), а помимо него, южане подписали Андрея Ещенко (€ 4 млн) и Эмира Спахича (аренда за € 500 тыс.).

Тем не менее «Анжи» финишировал лишь третьим, уступив в борьбе за Лигу чемпионов ЦСКА и «Зениту». Да и в плей-офф Лиги Европы команда Хиддинка смогла пройти только один раунд, а затем уступила «Ньюкаслу». Когда началась большая распродажа, «Анжи» заработал на Виллиане € 35,5 млн.

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