«Цифры пугают — уже 60!» Как живётся в Германии герою «золотой» сборной СССР Савичеву

Искренний разговор на юбилей с человеком, который одним голом осчастливил миллионы людей в самой большой стране мира.

1 октября 1988 года его гол в ворота сборной Бразилии принёс последнее футбольное золото сборной СССР на Олимпийских играх и сделал счастливыми миллионы людей. А сегодня, 13 февраля, Юрию Савичеву исполняется 60 лет.

Мы связались с легендой «Торпедо» и советского футбола, чтобы поздравить с юбилеем и разузнать о его сегодняшней жизни в Германии. Заодно вспомнили ту великую победу и людей, которые её добывали.

«Даже в юбилей работаю, отпроситься нельзя»

— Юрий Николаевич, с какими чувствами встречаете юбилей?

— Ни с какими (смеётся). Скорее бы он прошёл! Не будем устраивать торжеств. Я работаю в этот день, отпроситься нельзя. Может, вечером куда-нибудь сходим с семьёй — посидим в ресторане с женой, сыном и его невестой. Мне предлагают отметить в выходные, но это уже не день рождения. День рождения — грустный праздник.

— Цифры не пугают?

— Если честно, пугают. Недавно было 30, а уже 60 лет. Чувствуешь себя молодым, но болячки напоминают о себе.

— В душе чувствуете себя моложе?

— Да. Пока моложе. Благо серьёзных болячек нет. Но старые травмы напоминают о себе. У меня же было шесть или семь операций.

— День рождения для вас не особый праздник?

— Нет. Если бы было 30 или 40 лет, можно было бы повеселиться. А в таком возрасте уже радости нет.

— Для многих это повод увидеться со старыми друзьями, товарищами.

— Да. Но я-то живу в Германии, а большинство друзей — в Москве. Здесь общаюсь с Сергеем Фокиным, Димкой Хариным. Но Дима в Англии живёт. Только Фокин недалеко, в двух часах езды от меня. Из Москвы звонят Лёха Прудников, Сашка Бородюк и, конечно, брат. Если бы они были в Германии, можно было бы что-нибудь замутить.

Редкая встреча олимпийских чемпионов в Москве Фото: Из личного архива Юрия Савичева

— А с капитаном олимпийской сборной Лосевым общаетесь?

— С Виктором тоже переписывались. Один раз с Прудниковым даже фотографию прислали мне.

— В гости бывшие партнёры не наведываются?

— Брат приезжал, Чугайнов приезжал. С Бородюком виделись, с Горлуковичем, когда он ещё был в Германии. Но сейчас только по телефону общаемся. Была бы возможность — всех позвал бы. Ну а как сейчас? Раньше ездили два раза в год в Москву, а сейчас один раз приезжаешь какими-то перекладными путями. Один геморрой.

— Что самое запоминающееся получали в подарок?

— Расскажу про подарок от «Торпедо». От ЗИЛа на свадьбу получил ключи от двухкомнатной квартиры. Тогда ещё завод функционировал. Когда приехал с Олимпиады-1988, завод выделил машину. А потом сборная не очень хорошо себя повела.

— Что случилось?

— Сказали: «От «Торпедо» получил — больше не положено». Как так? Все олимпийцы получили, а торпедовцы — нет. Нам подарили по машине от клуба. Так что лучший подарок получил от родной команды.

— С Фокиным в гости друг к другу ездите?

— Он ко мне приезжал дважды, а я никак не доеду. У нас посольство только в Гамбурге. Сергей приезжал по делам ещё до пандемии и заехал в гости. Он живёт в Брауншвейге в двух с половиной часах от меня. Приглашал, но никак не соберёмся.

— Времени не хватает?

— Нет. У него большая собака, а у нас — маленькая (смеётся). Если ехать на пару дней, стараемся собачку всегда с собой брать. А у него такой здоровый пёс! Серёга говорит, никого не подпускает на участок. Мы же не оставим свою собачку одну. Как-нибудь доедем — хочется посмотреть и увидеться.

Серёжа приглашает, но у него тоже свои проблемы. Он же работает на Volkswagen, а немцев там немного опустили. Но Серёга давно там работает — его не затронуло. Он постарше меня — скоро на пенсию. Немцы в 67 лет уходят на покой.

Юрий Савичев на отдыхе Фото: Из личного архива Юрия Савичева

«Отношение к русским сильно поменялось. Газеты пишут одно враньё»

— Есть стереотип, что в Германии не очень-то и принято ходить в гости. С соседями не навещаете друг друга?

— Нет. Мы общаемся в основном с русскоговорящими. У меня через дом есть сосед из Киргизии — с ним общаемся. А с немцами только поздороваться или зайти на кофе. Но посидеть по-русски — пожарить шашлычков, пикничок устроить — нет. У жены много русскоговорящих подружек, а они все замужем за немцами. Но все эти немцы в основном из восточной Германии. К нам совсем по-другому относятся. Они в курсе, как их надули.

— Кажется, что россияне более праздный народ, чем немцы. Замечаете такое?

— Я замечаю, что тут русскоговорящие отмечают все праздники: Рождество здесь отмечают 24 декабря, потом — Новый год, про старый Новый год тоже не забудут. А немцы только в свои праздники отдыхают.

— По чему-то скучаете, чего нет в Германии, но есть в России?

— Я тут живу больше 30 лет… Тут совсем другие люди. Положиться на немцев нельзя. Если говорить про происходящее в последние годы, только сейчас некоторые начали отходить и задаваться вопросами. А раньше заходишь в магазин: «Не хотите сделать пожертвование для Украины?»

— А к вам отношение в последние годы менялось? Не ловили косых взглядов?

— Конечно, поменялось. Как только всё началось, вызвали в банк — проверили счета на наличие доходов из России. Более того, из банка, клиентом которого я был 25 лет, пришла бумага: «Мы заканчиваем с вами сотрудничество. Переходите в другой банк». Говорю: «Причину назовите». Отвечают: «Мы не обязаны». 25 лет я им нравился, а потом вдруг перестал нравиться? Это не только у меня, а у всех россиян в Германии.

Пошли в другой банк — тоже отказали. Только в третьем сказали: «Это какая-то ерунда, политика». В итоге там открыли счёт. Когда всё это началось, отношение сильно поменялось. Тут все газеты пишут такое, что лучше не брать и не расстраиваться — одно враньё.

Ещё нам сразу отрубили российские программы. Пришла бумага о том, что отключают. Нашли простой выход — взяли более современный телевизор, где всё есть в интернете. Раньше платили € 7 за четыре российские программы, а сейчас вообще есть всё. Но поначалу прижали нас хорошо.

— С бывшими товарищами с Украины связи оборвались?

— Все контакты потерялись. Раньше общались, сейчас — нет. У нас разные мнения.

«Бышовец как начал отчитывать на собрании: «Как вам не стыдно?!»

— Александр Уваров рассказывал, что ему в Израиле не хватает русской колбасы. Чего русского вам не хватает в Германии?

— Тут есть миксмаркеты, так что по колбасе мы не скучаем (смеётся). Раз-два в неделю ходим закупаться — всё необходимое есть.

Слушай, а ты же общался с моим братом?

— Да. Летом с Николаем Николаевичем делали большое интервью. Александр Генрихович Бородюк содействовал в организации.

— С Сашкой в сборной можно было посмеяться! Потрясающий человек. На сборах сидишь — все строгие, настроенные. Потом Бородюк как что-нибудь скажет — сразу смеёмся, и обстановка разряжается. А Бышовец не любил такое — всё должно быть серьёзно. Но как ты всё время в таком состоянии будешь? Надо же иногда расслабляться. Созваниваемся — столько историй!

— Расскажите какую-нибудь.

— Недавно вспоминали, когда были в Индии. Мы три года подряд ездили туда на турнир. В какой-то день Бышовец нас распустил: «Ребята, можете выйти в город». Не помню, кто с нами был, человека четыре. Бородюка я точно запомнил (смеётся). Он говорит: «Далеко до гостиницы пешком идти. Давай такси возьмём». А где вы в Индии такси видели? У них же рикша — велосипед. Мы вчетвером сели в эту корзинку, и один парень нас на этом велосипеде вёз.

Приезжаем в гостиницу с небольшим опозданием — стоит Бышовец с вытаращенными глазами. Ни слова тогда не сказал. А на следующий день на собрании как начал отчитывать: «Как вам не стыдно? Четырёх лбов какой-то худой парень вёз!» Был ещё один случай в Индии, связанный с Сашкой.

— Какой?

— Бышовец на него пол-игры орал — Бородюк разворачивается и как даст по своим воротам (смеётся)! Ребята рассказывали потом, как Бышовец стоял в непонятках: «Чего он делает?» Столько историй… Целую книгу можно написать.

«Пунктуальность немцев — брехня. Всё время опаздывают»

— За десятилетия в Германии в чём-то стали больше немцем, чем русским?

— Ни в чём. Даже немецкие программы смотрю крайне редко. Немцы постоянно спрашивают: «А это правда? А это?» Такая брехня! Но немцы ведь во всё это верят.

— А стереотип о немцах как об очень экономных и дисциплинированных людях на 100% справедлив?

— Ерунда. Пунктуальность немцев — брехня. Всё время опаздывают. Не знаю, откуда это взялось.Но у них есть порядок — это правда.

— К чему, помимо языка, приходилось больше всего адаптироваться после переезда?

— Не хватает друзей и товарищей. После пяти или шести лет в Германии думали возвращаться. Но потом сын подрос — в местной школе был. Юрка говорит на русском языке без акцента, как и на немецком. А с писаниной проблема. Читать на русском может, а писать — нет.

— Путешествовать с семьёй удаётся?

— Да. Ездили в Турцию. Раз в год точно выбираемся в Москву. Хотим на Пасху приехать — надо дела кое-какие доделать, с братом повидаться.

— Где больше нравится отдыхать?

— В Греции. Я всё-таки там играл два года. Там море чистое (смеётся). Не то что в Турции.

— Когда последний раз были в России?

— В прошлом году. Я приезжал по грустному поводу — не стало мамы. Повидались с братом, с друзьями особо не удалось. Всё-таки мы делами занимались. Я хотел увидеться с ребятами, однако как-то не до этого было. Все звонили, но вошли в ситуацию.

«Наверное, нервишки у Таффарела не выдержали — ну куда он побежал?»

— Расскажите, чем сейчас занимается герой последней «золотой» сборной СССР.

— От футбола я отошёл. Пробовал тренировать в низших лигах, но не пошло — не моё. Сын Юрка работает в медицинской клинике. Я выучился на медицинского техника — ремонтирую аппараты. Я тут уже девять лет. Здесь стабильная зарплата. Долго привыкал, что надо рано вставать. В 7:00 начинается рабочий день, в 15:30 заканчивается. В субботу и воскресенье выходные. В футболе одни нервы, тренировал ребят — немцы малость туповаты (смеётся). Я не выдержал.

— После полноценной футбольной жизни тяжело перестроиться на другой род деятельности?

— Если бы не мой сын… Жена говорила, что нужно как-то жить, чтобы была стабильная зарплата. Работа не пыльная, не в грязи вожусь.

— Соседи знают о вашем футбольном прошлом?

— Да. Многие знают, что играл в «Санкт-Паули». Но про сборную я особо не рассказывал. Некоторые соседи интересуются футболом, а некоторым до лампочки. Кто знает — просят билеты на футбол достать. Я уже отошёл от всего. Прошу Юрку сделать билеты на стадион. В основном он этим занимается.

Юрка работает, но у него есть хобби — судейство. Раньше он судил, а сейчас занимается подготовкой судей. Всё знает! Он мне объясняет, как что должно быть по правилам ФИФА. Каждый год выходят эти брошюрки, где правила немного меняются. Сын говорит: «Пап, ты совсем уже!» А я в футбол играл как? Судья свистнул — значит, он прав. А тут, оказывается, можно ещё поспорить (смеётся).

— На улице узнавали?

— Конечно. Когда играешь, все узнают. А когда 20 лет назад закончил, выросло другое поколение. Молодые уже ничего не знают.

— Приятно? Или надоедает, когда постоянно узнают?

— Надоедает. Хочется просто куда-то скрыться. Раньше в метро узнавали — сразу автографы. Но это нормальное явление — лишь бы нос не задрать. Однако у меня такого не было. Многие постоянно спрашивали про гол бразильцам. А его уже облизали со всех сторон! Единственное, вспоминаю — чего Таффарел побежал? Стоял бы на линии. А я погнал, голову поднял — он передо мной стоит. Наверное, нервишки не выдержали, помог мне немного. Прокручиваешь всё — ну куда он побежал?

XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле Фото: Валерий Зуфаров/ТАСС

— Гол в финале Олимпиады — лучший момент в жизни с точки зрения эмоций?

— Я сначала даже и не понял! После игры, когда уже в Москву приехал и нас встречали, начал осознавать, какое мы дело сделали. А во время игры ничего не слышно. Даже не было никаких эмоций. У нас группа поддержки была — человек 50 с красными флагами. В основном все поддерживали бразильцев.

— Часто вспоминаете тот день?

— Перезваниваемся. Раньше на юбилей победы приглашали — приезжали. Сейчас чего-то не зовут. Всё равно раньше было как-то организованнее. К тому же все старенькие стали. Если приглашать, то посидеть бы с олимпийцами, но нет — надо обязательно сыграть. У Фокина оба колена больные — куда тут играть? На банкет бы доехать (смеётся)! Всех собрать сейчас тяжело. Многие из той сборной за границей живут.

— Гол бразильцам снился?

— Раньше — да. А сейчас уже надоело смотреть (смеётся). По-моему, Маслаченко комментировал. Как он в одну секунду успел столько наговорить?

— Эмоции.

— Может быть, ещё Озеров был на такое способен.

— Многие футболисты той сборной жаловались, что их забывают. Вы это ощущаете?

— Немножко есть. Я-то ладно — за границей живу. Но мне звонят, говорят про это. Пару лет назад был юбилей. Слышал, что там не всех пригласили, а ещё позвали тех, кто вообще к той сборной не имеет отношения. По-моему, с братом был об этом разговор. Согласен, что позабывали.

— А когда вас последний раз приглашали на подобные мероприятия?

— Давно не приглашали. Только Прудников говорил, а официально не было никаких приглашений.

— Олимпийскую стипендию платят?

— Платят. Но я не могу проверить наверняка и снимать ничего не могу.

— То есть вы вообще не имеете доступа к этим деньгам?

— Из Германии — нет. Всё, нас прикрыли. Только в Москве, а привозить ничего нельзя. Раньше можно было снимать с карты, а сейчас душат.

Братья Савичевы — легенды ФК «Торпедо» Фото: ФК «Торпедо»

— Брат давно приезжал в гости?

— Да. Они с Чугайновым приезжали, когда в Германии был чемпионат мира в 2006 году.

— С Николаем нехорошо поступили в родном «Торпедо».

— Да, некрасиво. Мой брат, Бородюк, Лосев, Прудников столько лет отдали «Торпедо»! Они могли бы что-то придумать. Вот с этим в Германии всё хорошо — тут людей так не бросают, а обязательно устроят. Необязательно платить большие деньги, но работу в клубе могли бы найти.

— Продолжаете следить за успехами «Торпедо»?

— Иногда смотрю. В основном спрашиваю, потому что показывают редко.

Юрий Савичев в «Торпедо» Фото: Игорь Уткин/ТАСС

— Сейчас идут на втором месте в Первой лиге. Верите, что вернутся в РПЛ?

— Может, сделают стадион, когда приеду (смеётся). Приятно будет. Когда-то же его сделают. Раньше была одна из самых богатых команд, а сейчас то название меняют, то «Лужники», то ещё какое-то говно придумают. У «Торпедо» очень верные болельщики.

Наш племянник Саша, который для меня с братом просто Шурик, болеет за «Торпедо» с самого детства! Он всегда на нас ходил. Мы уже не играем, а он до сих пор ни одной игры не пропускает. Всегда докладывает мне, какие новости в «Торпедо». И всегда говорит нам с братом: «Ах, если бы болельщики знали, что мои дядьки Савичевы, брали бы у меня автографы».

— «Торпедо» без автозавода не кажется какой-то искусственной историей? Команда же всегда относилась к ЗИЛу.

— Начали потихоньку растаскивать. Это всегда было связано. А сейчас вообще ничего нет. Сейчас там какой-то комплекс. Жалко, конечно. Такой завод был…

«Хочется дожить до момента, когда стану дедом. Колька-то мой уже дедушка»

— В Германии постоянно появляются таланты, которые потом вырастают в мировых звезд. В чём секрет успеха? Чему нам можно поучиться?

— Их вовремя смотрят. Селекционер — хорошая работа: езжай и смотри парнишек. Немцы этим и занимаются, чтобы чужие не растащили.

— Ходите на футбол в Германии?

— Может, два раза в год. В основном с Юркой ходим на «Санкт-Паули». Прошлым летом были на Евро. Ездили в Лейпциг на 1/8 финала — играли Турция с Австрией. Турки — хорошие болельщики. Громкие, как и греки.

— В Бундеслиге кому-то симпатизируете?

— «Фрайбургу». У них нет звёзд, просто играют в футбол. Не в бей-беги, а в хороший футбол. За сильных неинтересно болеть. У «Баварии» и «Боруссии» третья команда может спокойно в десятке быть — неинтересно. Интереснее смотреть, когда они проигрывают.

— Вы рассказывали, что неоднократно хотели вернуться жить в Россию, однако всякий раз что-то мешало.

— Да. Но мы уже привыкли. Жена работает, и я при деле. Может быть, когда-нибудь… Да уже возраст не тот.

— Иногда накатывает тоска по родине?

— Конечно. Скучаю по людям: хочется повидаться, пообщаться. Когда приезжаешь в Москву, думаешь: «Ё-моё, а как ехать-то?» Столько новых станций, переходов, пересадок! Ещё постоянно говорят про дороги. Я могу сказать точно, что в Германии дороги хуже, чем в России. Да, есть автобаны, но в городской среде всё наоборот.

— Вы счастливый человек?

— Наполовину. Если бы у меня было ещё столько времени, сколько прожил, то да (смеётся). Боишься что-то не успеть. Хочется дожить до момента, когда стану дедом. Но пока даже в проекте такого нет. Колька-то мой уже дедушка. А мой сын, видимо, немецким правилам следует — они долго живут без детей.

Юрий Савичев с сыном Фото: Из личного архива Юрия Савичева

— Кажется, вы ответили на мой следующий вопрос. Хотел спросить: о чём мечтаете?

— Да. Мечтаю о внуке, внучке.

— А себе чего пожелаете в юбилей?

— Здоровья. Или чтобы я ещё прожил половину от того, сколько мне сейчас лет. Чтобы родные и близкие не болели — это всегда неприятно.