«Ливерпуль» наказали в историческом дерби. Дикий гол на 90+8-й и драка после свистка!

В день первого раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграл в чемпионате Англии. Команда Арне Слота, победив на общем этапе, попала сразу в 1/8 финала еврокубка. Но и сегодня у «красных» был важнейший матч – мерсисайдское дерби! Кстати, последнее на «Гудисон Парк». После завершения сезона старую арену снесут.

«Ливерпуль» в игре с «Эвертоном» выставил уникальный стартовый состав. Как сообщила Opta Sports, в основе «красных» впервые за всю историю в АПЛ не было ни одного англичанина. Но хотя бы на скамейке запасных присутствовал квартет своих, включая Александер-Арнольда.

Впрочем, даже максимально интернациональный состав не помог «Ливерпулю» доминировать на поле «Эвертона». Хозяева, вдохновлённые тремя победами подряд в АПЛ под руководством своего нового тренера Дэвида Мойеса, бились с лидером чемпионата без какой-либо робости. «Эвертон» старался не закрываться, отвечать атакой на атаку, так что скорости в дебюте встречи были приличные. Правда, ноги у игроков зачастую работали быстрее головы – много борьбы, эмоций и сумбура, но полное отсутствие голевых моментов и даже ударов. Разрушители выигрывали дуэли у созидателей.

Однако первый же момент «Эвертон» превратил в гол на 12-й минуте! Команда Мойеса забила благодаря хитрому розыгрышу штрафного. Бету сделал движение вдоль воображаемой офсайдной линии, тем не менее избежал положения «вне игры», видимо, из-за глубокой позиции Брэдли. Брэнтуэйт вырезал тонкий проникающий пас на ход форварду, а тот реализовал выход один на один.

«Ливерпуль» очень быстро отыгрался, также использовав свой первый момент. Команда Слота стремилась давить справа за счёт связки Брэдли – Салах. Миколенко было тяжело, и в итоге украинец не заблокировал кросс на Мак Аллистера. Чемпион мира феноменально решил эпизод в штрафной – сумел пробить головой, находясь полубоком к воротам.

Первый тайм так и закончился со счётом 1:1, в том числе по ударам в створ. Ни «Ливерпуль», ни «Эвертон» почти ничего не создали. Скорости стали падать. А вот качество атакующих действий у команд не росло. До перерыва заметным событием стала ещё травма Ндиайе: уходя с поля, сенегалец закрыл лицо майкой – ему было больно до слёз.

«Ливерпуль» празднует гол Фото: Alex Pantling/Getty Images

Во втором тайме голевых моментов больше не стало. Болельщики наблюдали на «Гудисон Парк» скорее хорошую драку, нежели игру в футбол. «Эвертон» вырывал зубами ничью, а если повезёт, то и победу. Только через 10 минут после перерыва мог состояться гол, причём в исполнении команды Мойеса. Защитники «Ливерпуля» потеряли в собственной штрафной Дукуре – тот бил головой после кросса справа. Ворота для форварда оказались узковаты.

«Красные» мучились на поле, а Слот был в ярости. Таким нидерландского тренера «Ливерпуля» увидишь не каждый день. Совсем нехорошо почувствовал себя Арне, когда «Эвертон» забил после углового, но гол отменили из-за офсайда. И кто выручил лидера АПЛ в этих обстоятельствах? Конечно же, Салах! Вышедший на замену англичанин Джонс классно доработал в чужой штрафной, выиграв нейтральный мяч, а египтянин преуспел на добивании. Открывшись на дальнем углу вратарской, Мо реализовал первый удар «Ливерпуля» в створ в этом тайме.

Фанаты «Ливерпуля» запели, а «Гудисон Парк» заскучал. После пропущенного гола и из «Эвертона» как будто выпустили воздух. «Красные» контролировали игру, уничтожали все попытки хозяев что-то придумать впереди. Судья добавил пять минут. Казалось, лидер АПЛ доведёт игру до победы и увеличит отрыв от «Арсенала» до девяти очков. Но какая развязка ждала мерсисайдское дерби! Когда истекло компенсированное время, «Эвертон» из последних сил доставил мяч в штрафную, а набежавший из глубины защитник Тарковски зарядил под перекладину. Потом ещё VAR сыграл на нервах у болельщиков – проверял гол. Были подозрения на офсайд или фол на Конате. Тем не менее рефери Майкл Оливер не отменил забитый мяч, а после финального свистка команды устроили заварушку прямо на газоне. Эти минуты стоили всей игры.