Дебют Головина в плей-офф ЛЧ испортил одноклубник. Глупое удаление приговорило «Монако»

«Монако» и «Бенфика» уже встречались в нынешней ЛЧ на общем этапе. Монегаски дважды вели в счёте, но не зацепили даже ничью (2:3). В первом стыковом матче плей-офф месть не состоялась.

«Монако» моментально прибрал инициативу и подолгу катал мяч — владение доходило до 70%. Примерно так же «Бенфика» страдала с «Барсой». С той лишь разницей, что каталонцы куда чаще завершали стремления голевыми моментами. Хотя на восьмой минуте Аклиуш едва не сделал красивый пас пяткой Головина голевым — помешал эффектный сейв Трубина. В остальном португальцы спокойно оборонялись и не пожарили.

Головин выделялся, дирижировал атаками, на скорости убегал от двоих и бил в ближний угол, заработал стандарт возле чужой штрафной. Но куда больше, конечно, будут обсуждать не его игру, а то, как украинец Трубин снова не пожал ему руку. Судя по кадрам трансляции, Александр на сей раз этому нисколько не удивился.

Трубин снова не пожал руку Головину Фото: Кадр из трансляции

«Бенфика», впрочем, дерзко огрызалась. Под конец первого тайма, например, Павлидис разобрался с двумя соперниками и покатил на Фернандеса, который проверил и убедился — с реакцией у Маецкого порядок. А Силва опасно переправлял мяч после скидки Актюркоглу. Однако не попал в цель.

Зато Павлидис на 48-й минуте — попал, да как! Легко оттеснил Салису и техничным черпачком перекинул Маецкого. Хет-трик в разборке с «Барсой», 1+1 с «Ювентусом», теперь вот уже вторая казнь «Монако». В Португалии он, похоже, надолго не задержится.

«Монако» не впервой пропускать в дебюте второй половины. Клубу Лиги 1 этого было мало, так что вскоре Мусрати схватил вторую жёлтую и отправился отдыхать. Причём важен не сам факт удаления, а то, как ливиец его заработал. Гений потребовал красную для Фернандеса за фол на Эмболо. Ну а итальянский арбитр Мариани показал, что советчики ему не нужны. Такая вот полезная аренда из «Бешикташа».

Благодаря необъяснимому поступку Мусрати у «Бенфики» появился шикарный шанс обрубить всю интригу перед ответной встречей. Не получилось, ещё и Ди Мария вышел с лавки и быстро травмировался. Исход противостояния ещё не ясен.

Головин покинул поле на 68-й минуте. В его активе, между прочим, третий по крутости рейтинг 7,5 от Sofascore среди всех участников матча: за три ключевых паса, 0,14 ожидаемого ассиста, 22 точные передачи из 31 (71%), успешный навес и два заброса, три из трёх успешных попыток дриблинга, два отбора и восемь выигранных единоборств из 11. Персонально его дебют в плей-офф ЛЧ сложился неплохо. Подвели партнёры. Впрочем, к такому он должен был давно привыкнуть.