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Монако — Бенфика — 0:1, обзор стыкового матча Лиги чемпионов, гол Павлидиса, как сыграл Головин, 12 февраля 2025

Дебют Головина в плей-офф ЛЧ испортил одноклубник. Глупое удаление приговорило «Монако»
Георгий Илющенко
«Монако» — «Бенфика» — 0:1
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«Бенфика» снова победила клуб Лиги 1 на выезде.

«Монако» и «Бенфика» уже встречались в нынешней ЛЧ на общем этапе. Монегаски дважды вели в счёте, но не зацепили даже ничью (2:3). В первом стыковом матче плей-офф месть не состоялась.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
0 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Павлидис – 48'    
Удаления: Мусрати – 52' / нет

«Монако» моментально прибрал инициативу и подолгу катал мяч — владение доходило до 70%. Примерно так же «Бенфика» страдала с «Барсой». С той лишь разницей, что каталонцы куда чаще завершали стремления голевыми моментами. Хотя на восьмой минуте Аклиуш едва не сделал красивый пас пяткой Головина голевым — помешал эффектный сейв Трубина. В остальном португальцы спокойно оборонялись и не пожарили.

Головин выделялся, дирижировал атаками, на скорости убегал от двоих и бил в ближний угол, заработал стандарт возле чужой штрафной. Но куда больше, конечно, будут обсуждать не его игру, а то, как украинец Трубин снова не пожал ему руку. Судя по кадрам трансляции, Александр на сей раз этому нисколько не удивился.

Трубин снова не пожал руку Головину

Трубин снова не пожал руку Головину

Фото: Кадр из трансляции

«Бенфика», впрочем, дерзко огрызалась. Под конец первого тайма, например, Павлидис разобрался с двумя соперниками и покатил на Фернандеса, который проверил и убедился — с реакцией у Маецкого порядок. А Силва опасно переправлял мяч после скидки Актюркоглу. Однако не попал в цель.

Зато Павлидис на 48-й минуте — попал, да как! Легко оттеснил Салису и техничным черпачком перекинул Маецкого. Хет-трик в разборке с «Барсой», 1+1 с «Ювентусом», теперь вот уже вторая казнь «Монако». В Португалии он, похоже, надолго не задержится.

«Монако» не впервой пропускать в дебюте второй половины. Клубу Лиги 1 этого было мало, так что вскоре Мусрати схватил вторую жёлтую и отправился отдыхать. Причём важен не сам факт удаления, а то, как ливиец его заработал. Гений потребовал красную для Фернандеса за фол на Эмболо. Ну а итальянский арбитр Мариани показал, что советчики ему не нужны. Такая вот полезная аренда из «Бешикташа».

Недавно «Монако» неудачно сыграл и с «ПСЖ»:
Доннарумма ошибся в важном матче! Но дебютный гол Хвичи за «ПСЖ» «прибил» «Монако»
Доннарумма ошибся в важном матче! Но дебютный гол Хвичи за «ПСЖ» «прибил» «Монако»

Благодаря необъяснимому поступку Мусрати у «Бенфики» появился шикарный шанс обрубить всю интригу перед ответной встречей. Не получилось, ещё и Ди Мария вышел с лавки и быстро травмировался. Исход противостояния ещё не ясен.

Головин покинул поле на 68-й минуте. В его активе, между прочим, третий по крутости рейтинг 7,5 от Sofascore среди всех участников матча: за три ключевых паса, 0,14 ожидаемого ассиста, 22 точные передачи из 31 (71%), успешный навес и два заброса, три из трёх успешных попыток дриблинга, два отбора и восемь выигранных единоборств из 11. Персонально его дебют в плей-офф ЛЧ сложился неплохо. Подвели партнёры. Впрочем, к такому он должен был давно привыкнуть.

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