«Милан» провалился на старте плей-офф ЛЧ. Фаворита разложила команда без тренера

«Милан» за февраль крепко сдружился с «Фейеноордом». Нидерландский клуб не только попался итальянцам в стыковых матчах Лиги чемпионов, но ещё и помог с трансферной кампанией: продали нападающего Сантьяго Хименеса. Мексиканец за полгода в «Фейеноорде» забил 16 мячей — самое то после непотопляемого Мораты.

К слову, нидерландцы успели начудить не только с продажей топ-бомбардира. На прошлой неделе клуб попрощался с главным тренером Брайаном Приске. Да, при нём вышли в стыки, но очень неоднозначно идут в чемпионате (пятое место). Так что на тренерской бровке уже стоял Паскаль Боссхарт, но он пока исполняющий обязанности.

Первый тайм начался резво: Пулишич протащил мяч в контратаке и покатил на ход Рейндерсу, а тот пробил в руки вратарю. Феликс кислой миной испепелил партнёра — видимо, что-то знал, ведь буквально через несколько секунд «Фейеноорд» открыл счёт. Постарался бразилец Пайшао, который пробил Меньяна ударом в ближний угол.

«Фейеноорд» празднует гол Фото: ANP via Getty Images

Хозяева неожиданно гасили опасные подходы «Милана» агрессивным прессингом, мешая даже спокойно выйти из обороны — зачастую приходилось сваливаться на забросы. И в атакующих подходах «Фейеноорд» выглядел привлекательнее, раз за разом проверяя французского кипера. Пайшао продолжал сиять в чужой штрафной, жонглируя мячом, и чуть не заработал пенальти на 19-й минуте.

«Милан» порой что-то и создавал через индивидуальное мастерство вингеров, но форварды били не по воротам, а по вратарю. Причём по лицу — и не мячом, а коленом. Феликс в одном из эпизодов не успел и отправил Велленройтера в нокдаун на пару минут. Благо обошлось без серьёзных повреждений.

Велленройтер на газоне Фото: ANP via Getty Images

В общем, гостям пришлось несладко. Матч выдался боевой, а многомиллионным футболистам вообще не давали продышаться на поле, что выливалось в огромное количество брака.

В соцсетях есть мемная традиция: когда топовые футболисты проводят плохую встречу, болельщики в качестве насмешки постят фотографии со случайными людьми, похожими на них. Те, правда, выглядят очень плохо (будто болеют за «Манчестер Юнайтед»). Вот такие и вышли на матч с «Фейеноордом». Чаще всего раскрывался клон Леау, который выпрашивал смешные пенальти и терял мяч в простых ситуациях.

Во втором тайме ничего не поменялось. «Фейеноорд» продолжал уповать на гениального Пайшао и с замиранием сердца наблюдал, как защита «Милана» лупит по ногам бразильца — вингер неоднократно был близок к замене, но позже боль сходила, и тот продолжал игру.

В целом после 60-й минуты хозяева бросили попытки атаковать и под стать «Милану» завозили серость и уныние на поле. Из броского у «Фейеноорда» был только логотип MediaMarkt на футболках, о котором мы в России давно все позабыли. Ну и Пайшао подловил Уокера на браке и чуть не перекинул Меньяна со своей половины поля.

Разбавить встречу пытался Феликс, который отбросил тренерские установки и бегал по всему полю, играя глубинного плеймейкера. Выходило так себе. Этот матч можно назвать иллюстрацией карьеры Жоау: мегаталантливый и техничный, но даёт результат только в EA Sports FC. В реальности он теряется, а по ТТД заработал бы от Бубнова заслуженную двойку. Португалец разве что в конце встречи сумел пробить по мячу так, что тот миновал ноги защитников — попал в створ, однако кипер зафиксировал удар.

В общем, у Консейсау ещё полным-полно работы. Медовый месяц закончился вместе с победой в Суперкубке Италии. Получится ли образумить вингеров «Милана» к ответке за неделю? Маловероятно, но, может, Консейсау покажет перед игрой «Гладиатора» и так зарядит на камбэк.