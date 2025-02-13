«Аталанта» влетела со скандалом, «Баварию» напряг аутсайдер. В ЛЧ остаётся куча интриг!

В среду прошли ещё четыре матча первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Три из них завершились мини-сенсациями. Рассказ о главных событиях этих встреч – в нашем обзоре.

«Брюгге» победил «Аталанту», разгневав Гасперини

На бумаге «Аталанта» была явным фаворитом противостояния с «Брюгге», но в реальности всё оказалось не так просто. Звезда бергамасков Де Кетеларе, очевидно, с радостью вернулся в Брюгге, где раскручивал большую карьеру, и хотел напомнить о себе родному клубу. Однако при счёте 0:0 форвард отметился разве что попаданием в офсайд, а на 15-й минуте увидел, как в ворота его команды влетает мяч. Всё началось с перехвата Тальби, который пролез в штрафную и покатил в центр на Жутглу. Экс-форвард «Барсы» решил эпизод двумя касаниями. «Аталанта» смотрелась на редкость плохо для себя, тем не менее отыгралась перед перерывом. Класс есть класс. В этой атаке поучаствовал Де Кетеларе, который поделился мячом с Дзаппакостой. Левый латераль сделал простой кросс, а в штрафной Пашалич выиграл воздух и нанёс точный удар головой.

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Но и этот гол не добавил энергии «Аталанте». После перерыва сценарий игры не сильно поменялся. Прессинг-машина «Брюгге» работала лучше прессинг-машины команды Джан Пьеро Гасперини. Только в середине второго тайма бергамаски выдали хороший отрезок, когда тот же Дзаппакоста и Самарджич загубили пару голевых моментов. А в концовке, когда «Брюгге» заметно подустал, «Аталанта» надавила, и Де Кетеларе мог принести ей победу – бельгийцев спас голкипер Миньоле. Но в компенсированное время команда Ники Хайена была вознаграждена за свою игру и характер. Хин попал по лицу Нильссону в собственной штрафной – судья назначил пенальти. Сам же Нильссон и реализовал 11-метровый. Вся «Аталанта» возмущалась судейским решением, а Гасперини на эмоциях стянул с себя куртку и ушёл в подтрибунное помещение. Не помогло.

«Бавария» убрала «Селтик» благодаря Кейну

«Бавария», в отличие от бергамасков, не дала состояться сенсации на одном из самых шумных стадионов Европы. Команда Венсана Компани одержала минимальную победу над «Селтиком». В первом тайме лидер Бундеслиги вообще ничего не позволил создать шотландцам у своих ворот – 0 ударов, 0 по xG. Сами же мюнхенцы забили перед перерывом. Олисе принял мяч на правом фланге, вошёл с ним в штрафную и вколотил его в ближнюю девятку.

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Во втором тайме болельщики «Селтика» увидели другую команду Брендана Роджерса. Правда, чтобы поднять голову, хозяевам потребовалось пропустить ещё раз. На 49-й минуте Киммих с углового отправил мяч на дальнюю штангу, а Кейн передал привет Великобритании. Нападающий сборной Англии точно пробил в ближний угол. «Селтик» поддавил, едва не заработал пенальти, а за четверть часа до конца тоже забил после углового. Маэда с метра головой переправил мяч в сетку. В концовке пришлось поработать Нойеру, но «Бавария» всё же удержала победу.

«Фейеноорд» одолел «Милан», закрыв свою бывшую звезду

Зато как удивил в этот вечер «Фейеноорд» – не меньше, чем «Брюгге»! Обстоятельства складывались против команды из Роттердама. За пару дней до плей-офф Лиги чемпионов был отправлен в отставку главный тренер Брайан Приске, а в зимнее окно как раз в «Милан» продали лучшего бомбардира Хименеса. Но всё это не помешало «Фейеноорду» сделать впечатляющий шаг к 1/8 финала. И мексиканца сдержали – тот не забил своей бывшей команде, уйдя с поля на 82-й минуте.

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«Фейеноорду» повезло с быстрым голом. В первой же, по сути, опасной атаке роттердамцы забили во многом благодаря индивидуальному мастерству бразильца Пайшао. Вингер получил мяч на левом фланге, сместился к углу штрафной и пробил низом под ближнюю штангу. Меньян не справился с ударом. До перерыва тот же Пайшао ещё перекладину однажды сотряс. «Милан» же преимущество в классе (если оно вообще есть) не реализовал. С такой атакой трудно будет и на «Сан-Сиро».

Головин не вытащил «Монако» — проиграли дома «Бенфике»

Александр Головин и его «Монако» расстроили. «Бенфика» со всеми её проблемами казалась проходимым соперником для монегасков, но команда Ади Хюттера неожиданно уступила дома. Сам российский полузащитник отыграл полтора тайма и заработал самую высокую оценку в составе «Монако» от Sofascore (7,5 балла). У Александра 50 касаний мяча, один удар, три обводки, три паса под удар, два отбора мяча и три заработанных на себе фола. Ещё бы всё это вылилось в забитые голы или голевые передачи! К сожалению, не повезло.

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Первый тайм получился нулевым, а в начале второго «Бенфика» соорудила победный гол. Араужу с правого фланга вырезал передачу в штрафную, где нападающий Павлидис опередил Салису и с острого угла переправил мяч в сетку. Более того, ещё через несколько минут вторую жёлтую карточку у монегасков заработал Мусрати. Как хозяева сыграли вдесятером, свидетельствует статистика ударов после перерыва – 3:17! В общем, ещё не худший исход для «Монако». Остаётся надежда на чудо в Лиссабоне.