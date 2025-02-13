Лучший футболист Европы в 2025 году. Причины аномальной статистики Дембеле

Бо́льшая часть сезона позади. Болельщики уже прикидывают, кто получит «Золотой мяч». В первую очередь называют Салаха из «Ливерпуля» и Рафинью из «Барселоны». Очевидно, тут многое будет зависеть от титулов, которые они заберут в этом сезоне. А вот если говорить о лучшем футболисте в мире прямо сейчас, то это будет Дембеле.

У француза потрясающая статистика. Он забивает в 10 матчах подряд за «ПСЖ», если не брать Кубок Франции. Нападающий не уходит без гола с 15 декабря 2024 года. У него уже 18 голов за шесть встреч в чемпионате, три — в ЛЧ и Суперкубке. У многих форвардов столько голов набирается за сезон, а не за два месяца (даже чуть меньше).

«Штутгарт» получил от Дембеле три Фото: Alex Grimm/Getty Images

Если брать только этот календарный год, то у Дембеле 15 мячей (лишь один с пенальти). При том что ни у кого из остальных футболистов нет больше 10 голов в 2025-м. Вот как выглядит актуальный список бомбардиров этого года:

15 — Дембеле («ПСЖ»);

10 — Мбаппе («Реал»);

9 — Ретеги («Аталанта»);

9 — Кейн («Бавария»);

8 — Мартинес («Интер»);

8 — Левандовски («Барселона»).

Opta отмечает, что все эти 15 мячей Дембеле забил из штрафной площади. И это неудивительно, если учитывать склонность француза к дриблингу. Он регулярно перекладывает мяч с ноги на ногу, обходя соперников. Склонность играть двумя ногами прослеживается даже по голам на этом отрезке. Дембеле семь мячей положил левой ногой и 11 — правой.

Карта голов Дембеле с 15 декабря 2024 года Фото: Opta

Восхищаясь этим отрезком Дембеле, будет справедливо отметить, что несколько голов он забил в абсолютно пустые ворота, когда было тяжело промахнуться. Так было и во встрече со «Штутгартом», и в двух матчах с «Монако». Ну а в последней игре с «Брестом» гол на 45-й минуте выглядел вообще удивительно. Защитники буквально расступились перед Дембеле, а вратарь пустил в ближний угол.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Похоже, результативность Дембеле объясняется конкуренцией. Она сейчас в «ПСЖ» запредельная в отношении вингеров. Слева есть Хвича и Баркола, а справа — Дуэ, Ли Кан Ин и Дембеле. В результате последний часто оказывается на позиции форварда вместо профильного Рамуша. В таких случаях для удара по воротам достаточно обвести одного соперника, а не трёх, как это бывает при игре на фланге. В том числе отсюда 15 голов в 2025 году.

Луис Энрике главный тренер «ПСЖ» «Нужно спросить у Дембеле, что он ел на Рождество. Он был хорош и раньше, но в 2025 году стал ещё лучше. Мы видим, как его ищут и находят партнёры по команде».

Хотя сводить всё только к отрезку в два месяца не стоит. Если брать этот сезон Лиги 1, Дембеле лидирует по нескольким показателям: лучший бомбардир (16 мячей), лучший по «гол+пас» (16+4), лучший по точным ударам (35), но, что ещё красноречивее, лучший по реализации. У него 16 мячей при 10,3 ожидаемого гола. То есть оверперформанс на 5,7 гола — такого у него раньше в карьере не было ни в «ПСЖ», ни в «Барселоне», ни в «Боруссии», ни в «Ренне».

В прошлом сезоне у француза было лишь шесть мячей во всех турнирах. И в этом как раз весь Дембеле, который играет вспышками (даже в этом сезоне) и может в какой-то момент просто исчезнуть, как это уже бывало с ним не раз. Тем не менее это не мешает наслаждаться его игрой сейчас, когда у него залетает в ворота буквально всё.

Дембеле с призом лучшему игроку матча в Лиге чемпионов Фото: Angel Martinez — UEFA/UEFA via Getty Images

Тренер Жюльен Стефан, работавший с Дембеле в «Ренне», как-то раз сказал: «Если бы он был лучше в завершении атак, то получил бы «Золотой мяч». Что ж, у сегодняшней версии нападающего действительно есть всё, чтобы стать лучшим.