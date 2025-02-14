В АПЛ только «Челси» играет с «пустыми» футболками. Почему клуб до сих пор без спонсора?

«Челси» — единственный европейский топ-клуб без титульного спонсора на футболке. Поиски в этом направлении шли ещё до начала сезона и продолжаются и сейчас. Однако даже после 24 туров форма остаётся без спонсора в центре футболки. Это касается всех комплектов игровой формы — и у мужской, и у женской команд. При этом на тренировочной форме спонсор присутствует.

Игроки «Челси» занимаются в майках с надписью BingX. Это название криптовалютой фирмы, которая ежегодно выплачивает клубу £ 12 млн за размещение на тренировочных футболках.

Тренировочная форма «Челси» Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

У девушек же свой спонсор во время занятий — мобильный оператор Three UK. Ранее он был титульным у мужской команды. В 2020 году Three UK договорился о соглашении на три года и выплате £ 40 млн за каждый сезон. По завершении сезона-2022/2023 истёк и контракт.

Среди болельщиков это событие вызвало скорее радость, нежели расстройство. «Тройка» не нравилась многим визуально, потому что слишком бросалась в глаза. Кроме того, фанаты припоминали компании то, как она требовала убрать логотип с футболок и с базы в Кобхэме в марте 2022 года. Тогда Роман Абрамович (владелец клуба на тот момент) попал под санкции Великобритании.

Игроки «Челси» с логотипом Three UK на форме Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Что вообще происходит со спонсорами на футболках «Челси»?

Новое руководство клуба видело в уходе Three UK возможность увеличить доход от размещения рекламы на футболках. Но близился старт сезона-2023/2024, а договориться так ни с кем и не удалось. В продвинутой стадии у «Челси» были переговоры с Paramount+, однако сделку заблокировала АПЛ. В лиге посчитали, что соглашение может нанести ущерб вещателям Sky Sports и BT Sport. Запрет на подобные сделки прописан в контракте каждого клуба с АПЛ.

В результате «Челси» настолько затянул, что форму на сезон-2023/2024 пришлось выпускать без титульного спонсора. В таких майках стартовали в чемпионате. А уже в сентябре начали появляться инсайды о близости сделки с Infinite Athlete (занимается разработкой программ для анализа спортивной статистики, видео и травм). Какое-то время потребовалось на согласование с лигой, и в конце сентября было официально объявлено о сотрудничестве. В СМИ появлялась информация о тех же £ 40 млн за сезон.

Логотип Infinite Athlete на форме «Челси» Фото: Julian Finney/Getty Images

Соглашение с Infinite Athlete было рассчитано лишь на один сезон. Летом 2024 года логотип этой компании переехал на плечо, а место титульного спонсора осталось вакантным. В СМИ мелькала информация о контактах с разными брендами — в том числе с Jordan, Chery, Riyadh Air и другими компаниями. Похоже, переговоров было действительно много, но они так ни к чему и не привели. Полтора месяца назад The Athletic сообщал, что «Челси» близок к достижению соглашения с неким спонсором, с тех пор — тишина.

Для «Челси» важно пробиться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Выступления там значительно повышают шансы договориться с потенциальными спонсорами, которые хотят демонстрировать свой бренд в главном международном клубном турнире. Ну а пока «Челси» пытается компенсировать недостачу за счёт других направлений. В том числе поднимая стоимость билетов, что вызывает гнев среди фанатов. Особенно с учётом того, что «Челси» в эпоху Боули потратил на трансферы больше всех в мире — более £ 1 млрд.

Какие спонсоры у других клубов АПЛ?

Ниже — актуальный список титульных спонсоров у клубов АПЛ. «Челси» — единственная команда в лиге, у которой стоит прочерк.

Клуб Спонсор «Арсенал» Emirates «Астон Вилла» Betano «Борнмут» bj88 «Брентфорд» Hollywoodbets «Брайтон» American Express «Челси» — «Кристал Пэлас» Net88 «Эвертон» Stake.com «Фулхэм» SBOTOP «Ипсвич» Ed Sheeran «Лестер» BC.Game «Ливерпуль» Standard Chartered «Манчестер Сити» Etihad Airways «Манчестер Юнайтед» Snapdragon «Ньюкасл» Sela «Ноттингем Форест» Kaiyun «Саутгемптон» Rollbit «Тоттенхэм» AIA «Вест Хэм» Betway «Вулверхэмптон» DEBET

Здесь стоит отметить, что у 11 клубов титульные спонсоры — компании, связанные с азартными играми. В апреле 2023 года клубы договорились, что контракты с такими фирмами допустимы до конца сезона-2025/2026. То есть через полтора года большинство клубов будет вынуждено сменить партнёра. Правда, речь идёт только о титульном спонсорстве. На рукавах можно будет оставлять рекламу азартных игр.

Информация о стоимости размещения брендов на футболках часто остаётся закрытой. Однако в прессу всё равно просачиваются цифры. Football Insider сообщает, что по последнему соглашению «Арсенала» с Emirates клуб получает £ 50 млн — это самое продолжительное партнёрство среди всех клубов АПЛ. А вот Snapdragon (продаёт полупроводниковые продукты) платит «МЮ» более £ 60 млн за сезон, но его реклама присутствует на футболках и мужской, и женской, и юношеских команд. Предыдущий титульный спонсор — Team Viewer — давал «Юнайтед» £ 47 млн.

Emirates и Snapdragon на футболках «Арсенала» и «МЮ» Фото: Marc Atkins/Getty Images

В целом тенденция такова, что у клубов появляется всё больше партнёров из Азии. Сейчас 40% титульных спонсоров — оттуда. Только у Standard Chartered (сотрудничает с «Ливерпулем») есть штаб-квартира в Великобритании.

Напоследок отметим, что титульный спонсор на футболке — это вопрос не только денег. Для болельщиков он несёт ностальгическую ценность. Правда, многое зависит и от дизайна, и от успешности выступления команд. Например, у болельщиков «МЮ» могут быть свои приятные воспоминания при упоминании бренда Sharp, у фанатов «Ливерпуля» — от Carlsberg, у фанатов «Челси» — от Samsung, у фанатов «Арсенала» — от O2.

С другой стороны, формы команд без титульного спонсора тоже запоминаются. Пожалуй, самый известный случай — «Барселона» в двух сезонах подряд с 2004 по 2006 год. Ну а в позапрошлом сезоне два итальянских топ-клуба — «Интер» и «Рома» — практически одновременно прекратили сотрудничество с DigitalBits, который вопреки контракту перестал производить выплаты.