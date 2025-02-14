Матч сезона в Германии, дерби Италии и «золотая» гонка в Испании. 10 топ-игр уикенда

«Байер» — «Бавария»: суббота, 15 февраля, 20:30 мск

Интрига: «Бавария» отцепит «Байер» от гонки за титул?

«Бавария» уже одной рукой держит салатницу за победу в чемпионате Германии. Отрыв от «Байера» после 21 тура составляет восемь очков. Нет глобальных намёков, что мюнхенцы «посыплются». Хороший индикатор формы — семь побед подряд в чемпионате. А впереди у «Баварии» как раз встреча с главным конкурентом. Победа де-факто отцепит «Байер» от гонки за титул. Отыграть 11 очков у команды Венсана Компани за 12 туров вряд ли получится. По сути, для «Баварии» предстоящий матч носит «чемпионский» статус.

Но «Байер» точно не опустил руки и не отдаст победу без боя. Тем более у леверкузенцев сложилась удачная серия в последних встречах с мюнхенцами. Команда Хаби Алонсо не уступила ни в одном из пяти матчей с марта 2023-го. А в нынешнем сезоне «Байер» сыграл вничью с «Баварией» в Бундеслиге (1:1) и выбил её в 1/8 финала Кубка Германии (1:0). В прошлом сезоне Леверкузен нас приучил к чудесам. Возможно, победа в следующей встрече станет катализатором к старту новой сказки.