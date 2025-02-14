Матч сезона в Германии, дерби Италии и «золотая» гонка в Испании. 10 топ-игр уикенда

Главные лиги Европы входят в решающую стадию. Борьба за золото обостряется, а цена каждой встречи становится всё важнее. Болельщики только выигрывают от интриги! Предлагаем вам сформировать рейтинг интереса матчей в предстоящие выходные. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Байер» — «Бавария»: суббота, 15 февраля, 20:30 мск
Интрига: «Бавария» отцепит «Байер» от гонки за титул?
«Бавария» уже одной рукой держит салатницу за победу в чемпионате Германии. Отрыв от «Байера» после 21 тура составляет восемь очков. Нет глобальных намёков, что мюнхенцы «посыплются». Хороший индикатор формы — семь побед подряд в чемпионате. А впереди у «Баварии» как раз встреча с главным конкурентом. Победа де-факто отцепит «Байер» от гонки за титул. Отыграть 11 очков у команды Венсана Компани за 12 туров вряд ли получится. По сути, для «Баварии» предстоящий матч носит «чемпионский» статус.
Но «Байер» точно не опустил руки и не отдаст победу без боя. Тем более у леверкузенцев сложилась удачная серия в последних встречах с мюнхенцами. Команда Хаби Алонсо не уступила ни в одном из пяти матчей с марта 2023-го. А в нынешнем сезоне «Байер» сыграл вничью с «Баварией» в Бундеслиге (1:1) и выбил её в 1/8 финала Кубка Германии (1:0). В прошлом сезоне Леверкузен нас приучил к чудесам. Возможно, победа в следующей встрече станет катализатором к старту новой сказки.
«Ювентус» — «Интер»: воскресенье, 16 февраля, 22:45 мск
Интрига: «Ювентус» усложнит «Интеру» борьбу за золото?
Перед стартом сезона оба клуба рассматривались как фавориты в борьбе за победу в Серии А. Однако к середине февраля статус сохранил только «Интер», всего на одно очко отстающий от «Наполи». «Ювентус» же идёт на пятом месте, максимальная задача — попасть в зону Лиги чемпионов. Тренеру Тьяго Мотте не удалось быстро наладить игру туринцев.
В предстоящем дерби Италии фаворит, конечно, «Интер». Даже с учётом того, что игра пройдёт в Турине. Хотя миланцам не хватает стабильности в последних встречах (одна победа за три тура), но по игре они на несколько уровней выше «Юве». Впрочем, и туринцы умеют удивлять. В первом круге команды выдали самый весёлый матч сезона в Италии, завершившийся результативной ничьей — 4:4. Хотелось бы увидеть что-то подобное и сейчас, хоть «Ювентус» и приучил к немного унылому футболу в своём исполнении.
«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: суббота, 15 февраля, 18:00 мск
Интрига: кто вырвется вперёд в борьбе за место в ЛЧ?
Мы привыкли рассматривать «Манчестер Сити» как главного (либо одного из двух) претендента на золото АПЛ. Однако кризис в нынешнем сезоне внёс коррективы. Весной 2025 года команда поборется лишь за место в зоне Лиги чемпионов. Пока что «Манчестер Сити» занимает пятое место (41 очко), отставая от идущего в топ-4 «Челси» на два очка.
А впереди — домашний матч с «Ньюкаслом», который уступает команде Гвардиолы только по дополнительным показателям. У одного из клубов появляется отличный шанс вырваться вперёд в борьбе за зону ЛЧ, а заодно откинуть назад прямого конкурента. В пользу «Сити» играют фактор домашнего поля и сила состава. Однако у команды впереди ответная встреча в стыках ЛЧ с «Реалом» в Мадриде. Возможно, Гвардиола прибегнет к ротации. После домашнего поражения от испанцев (2:3) теперь необходима победа на «Сантьяго Бернабеу». Следовательно, приоритет отдаётся матчу с «Реалом», а не игре в АПЛ. Тут и открывается окно возможностей для «Ньюкасла».
«Лацио» — «Наполи»: суббота, 15 февраля, 20:00 мск
Интрига: «Наполи» не удержится на вершине таблицы Серии А?
«Наполи» до 2023-го не выигрывал чемпионат Италии 33 года. А теперь открывается возможность взять золото во второй раз за три сезона. Антонио Конте возглавил неаполитанцев в июне 2024-го. И за короткий срок донёс до команды свои любимые идеи «футбола с автоматизмами». «Наполи» лидирует в Серии А после 24 туров с 55 очками. И пусть отрыв от «Интера» минимален (одно очко), всё зависит именно от неаполитанцев.
В следующем туре команду Конте ждёт серьёзный экзамен. Они едут в гости к «Лацио». Римляне занимают четвёртое место в таблице и бьются за попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. По качеству футбола команда Марко Барони соответствует занимаемой позиции. Так что «Наполи» будет очень непросто увезти победу. Тем более в первом круге «Лацио» обыграл неаполитанцев на их поле (1:0).
«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 16 февраля, 19:30 мск
Интрига: битва двух проблемных топ-клубов АПЛ
Непривычно видеть «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» настолько низко в таблице АПЛ. Лондонцы идут на 14-м месте, манкунианцы — на 13-м. Спасти сезон команд может лишь победа в Лиге Европы, где участвуют оба клуба. У «МЮ» вдобавок есть опция взять Кубок Англии. В чемпионате всё сводится к одной задаче — финишировать как можно выше.
В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» уже дважды обыграл «МЮ». Сначала лондонцы разгромили соперника в АПЛ на «Олд Траффорд» (3:0), а в конце декабря 2024-го устроили веселье в Кубке лиги (4:3). Теперь нам предстоит третья серия. Интересно, что в случае поражения одна из команд рискует сползти на 16-е (!) место. Огромная мотивация как для «Тоттенхэма», так и для «МЮ», чтобы не опозориться перед болельщиками.
«Лестер Сити» — «Арсенал»: суббота, 15 февраля, 15:30 мск
Интрига: «Арсенал» останется в борьбе за титул, несмотря на травмы?
«Арсенал» — единственный реальный конкурент «Ливерпуля» в борьбе за золото АПЛ. За 14 туров до финиша лондонцы занимают второе место и отстают от лидера на семь очков. Отыгрываемая история. Однако проблема «Арсенала» заключается в травмах. У Микеля Артеты просто не осталось центрфорвардов: Габриэл Жезус и Кай Хаверц вылетели до конца сезона. Добавим к этому повреждения Букайо Саки, Габриэла Мартинелли и Бена Уайта — получается печальная картина.
Но даже в таком состоянии «Арсенал» способен на гонку. В следующем туре команда сыграет в гостях с кризисным «Лестером», занимающим 18-е место в таблице. Если лондонцы рассчитывают остаться в борьбе за титул, то обязаны побеждать. Иначе есть шанс отпустить «Ливерпуль» слишком далеко.
«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: воскресенье, 16 февраля, 17:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» сохранит комфортный отрыв от «Арсенала»?
«Ливерпуль» идёт за победой в чемпионате Англии. Команда Арне Слота после 24 туров обгоняет «Арсенал» на семь очков. Комфортное положение. Однако расслабляться нельзя: пара осечек — и конкурент доберётся до тебя. А «Эвертон» в дерби показал (2:2, сравняли счёт на 90+8-й минуте), что испортить настроение «Ливерпулю» может каждый. Хорошей реакцией на потерю очков станет уверенная победа над «Вулверхэмптоном». Очень вовремя для команды Слота подоспел соперник с 17-го места в таблице. Да ещё и матч состоится на «Энфилде». Клуб, претендующий на статус чемпиона, обязан побеждать в таких встречах.
«Осасуна» — «Реал» Мадрид: суббота, 15 февраля, 18:15 мск
Интрига: «Реал» окажется в мини-кризисе в Примере?
Мадридский «Реал» геройствует в Лиге чемпионов. В первом матче стыков плей-офф с «Манчестер Сити» команда Карло Анчелотти вырвала победу в гостях — 3:2. Но в Примере мадридцам периодически не хватает такой хватки. Например, в последних двух турах «Реал» уступил «Эспаньолу» (0:1) и сыграл вничью с «Атлетико» (1:1). Из-за этого борьба за титул в Испании обострилась до предела. Теперь «Реал» опережает «Атлетико» всего на одно очко, «Барсу» — на два.
А впереди у мадридцев тяжелейший выезд в Памплону. «Осасуна» занимает седьмое место в таблице и метит в еврокубки. И отдавать очки на своём поле команда не настроена никому — даже «Реалу». Хотя в последних пяти встречах мадридцы неизменно побеждали «Осасуну». Но в среду, 19 февраля, «Реалу» предстоит ответный матч ЛЧ с «Манчестер Сити». Ротации и без того проблемного состава мадридцам не избежать. Так что у «Осасуны» есть неплохие шансы продлить неудачную серию «Реала» в Примере.
«Барселона» — «Райо Вальекано»: понедельник, 17 февраля, 23:00 мск
Интрига: «Барса» разберётся с одной из главных сенсаций сезона в Испании?
Тяжело поспорить с тезисом, что «Барселона» — одна из лучших команд Европы прямо сейчас. В ноябре-январе каталонцы переживали кризис, а сейчас вернулись в форму старта сезона. В последних трёх турах Примеры «Барса» одержала три победы, а разность мячей составила 12:2. Следующая потенциальная жертва — «Райо Вальекано».
Но что-то подсказывает, что эта встреча станет самой трудной для «Барсы» за месяц. Команда Иньиго Переса не проигрывает девять туров подряд: за это время они победили в пяти встречах, а ещё четыре завершились вничью. «Райо Вальекано» поднялся на шестое место в Примере и претендует на попадание в Лигу Европы. В последний раз клуб залетал в турнир в сезоне-2000/2001. И на пути к историческому достижению «Райо Вальекано» способен остановить даже «Барсу».
«Атлетико» — «Сельта»: суббота, 15 февраля, 20:30 мск
Интрига: «Атлетико» выйдет в лидеры чемпионата Испании?
«Атлетико» вышел напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов и пока что сосредоточен на матчах Примеры. Команда Диего Симеоне находится в гонке за золотом, отставая от лидирующего «Реала» всего на одно очко. В последних четырёх турах «Атлетико» одержал всего одну победу. А если бы забрал три очка где-то ещё, то был бы лидером… Впрочем, есть вероятность вырваться вперёд и сейчас. «Атлетико» в следующем туре принимает «Сельту»: крепкую, неплохую команду. Но занимающую 13-е место в таблице и серьёзно уступающую в классе мадридцам. «Атлетико» обязан брать три очка. А в случае осечки «Реала» ещё и может выйти на чистое первое место! Чем не мотивация?