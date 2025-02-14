Соболев наконец раззабивался за «Зенит». Что в нём изменилось?

РПЛ возобновится через две недели. Следовательно, у клубов уже идёт финальный этап подготовки. Минимум экспериментов, наигрывание основы и финальные трансферы. Однако уже можно сделать первые выводы. В том числе по Александру Соболеву, который стал лучшим бомбардиром «Зенита» на сборах.

Действующие чемпионы сыграли девять матчей. Российский нападающих выходил в шести из них, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Получается, наконец-то приходит в себя?

Александр Соболев на сборах «Зенита» Фото: ФК «Зенит»

Что изменилось в Соболеве по сравнению с осенью?

Опрошенные «Чемпионатом» источники сходятся в простой мысли: едва ли стоит искать причину в тактике, роли на поле или мотивации. Место Соболева в структуре игры осталось прежним. Однако пошли голы. В первой части РПЛ их не было. Да, Александр забивал и в Кубке, и в товарищеских матчах, но от него ожидали результативных действий в главном турнире.

Как отмечает один из собеседников, летом Соболев пришёл в команду не в лучшей форме. Ведь до этого около месяца он работал без команды и растерял игровой тонус, который трудно вернуть, когда оказываешься в новом коллективе. Сейчас у него первые полноценные сборы. И он чувствует себя куда увереннее. Это ощущается даже на тренировках, где Соболев теперь полноценная часть сложившегося коллектива. У него хорошие отношения с партнёрами, которые его поддерживают и стараются помочь полностью принять требования тренерского штаба. Собственно, это видно по видео клубного ТВ, где идут постоянные взаимные шутки.

Сам Соболев пока не очень активен в публичном пространстве. Однако в интервью клубной пресс-службе указывал как раз на это: полноценно адаптироваться ему должны помочь именно сборы.

Александр Соболев нападающий «Зенита» «Ощущения очень хорошие, потому что, как я уже говорил, на сборах я лучше адаптируюсь и взаимодействую с партнёрами. И быть с ними всё время вместе — для меня это ещё одна возможность адаптироваться до конца. Не могу сказать, что какая-то усталость или прилив сил, состояние уже среднее — под нагрузками».

Есть и другой важный момент — Соболева тренерский штаб пока не воспринимает как приоритетную опцию на сезон. Это видно по товарищеским матчам. Александр не так часто выходил с потенциальной основой, а забил Иордании, «Динамо», «Пюнику» и ЦСКА. Именно в Зимнем Кубке РПЛ, где Семак демонстрировал очертания будущего стартового состава, Соболев сыграл всего полтора тайма. Но даже этого хватило, чтобы забить ЦСКА.

При этом тренерский штаб явно удовлетворён действиями нападающего. Однако важный посыл сохраняется — полноценно он ещё не встроен в игру команды, но многое зависит от самого Александра.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Забитые мячи добавляют уверенности, но нужно больше правильных действий на поле, больше использовать сильные качества. Желания у Александра много, иногда он хочет быть там, где мяч. Это не всегда правильно. Его нужно встроить в игру. В прошлой части чемпионата, как мы и говорили, он не прошёл полноценную подготовку, и ему пришлось набирать форму по ходу сезона. Не всегда это даётся просто, в том числе с эмоциональной точки зрения. Сейчас он спокойно работает и делает то, что нужно. Он играет лучше, что тоже имеет большое значение».

А кто пока основной нападающий на весну?

По матчам Зимнего Кубка было видно, что «Зенит» корректирует тактическую схему. Привычные 4-3-3 остались в прошлом, теперь приоритетная схема — 4-2-3-1. Так что для Александра остаётся одно место, которое осенью было плотно занято Матео Кассьеррой. И колумбиец теперь не единственный конкурент. Ведь правый фланг, вероятно, отдадут Луису Энрике. Следовательно, Лусиано Гонду также может остаться без стабильной практики. А он может и готов играть в центре нападения.

Лусиано Гонду и Матео Кассьерра Фото: ФК «Зенит»/ТАСС

По предсезонным матчам видно, что Семак тестирует все опции. «Девяткой» выходили и Гонду, и Кассьерра, и Соболев. Но, по наблюдениям, чуть больший приоритет всё же отдаётся Матео. Неудивительно: он лучший бомбардир «Зенита» последних полутора лет. Да, в этом сезоне всего шесть мячей — с одной стороны, не так много, с другой — больше только у Глушенкова. И осенью мы видели: вера Семака в футболиста не безгранична. Если у него начнутся проблемы, шанс получат другие. Вопрос только, как эти другие им воспользуются.

У Соболева наверняка будет возможность проявить себя. А дальше всё зависит только от него. К рестарту он явно подойдёт в хорошей форме и уже в марте получит игровое время, учитывая игры Кубка.

Анатолий Тимощук тренер «Зенита» «Сами видите, сколько Соболев забил на сборах. Он старается, хочет себя проявить. В атаке у нас большая конкуренция, а она порождает качество. Саше надо дать время на адаптацию. Всё зависит от него. В большом коллективе нужны самоотдача, спортивный огонь. На данном этапе у Соболева хорошо получается помочь команде. Надеюсь, весной мы увидим другого Соболева. Ждём от него забитых мячей, фееричного футбола. Мы его такого знаем и воспринимаем».

Если именно футбол для Соболева будет на первом месте, а концентрация на всяких посторонних и отвлекающих вещах отойдёт на второй план, то вряд ли кто-то удивится, что к апрелю-маю именно его фамилия чаще конкурентов будет попадать в стартовый протокол матчей РПЛ.