Из клуба-ноунейма до гранда за пару лет. 7 футболистов, кому это удалось до Хусанова

Биография Абдукодира Хусанова удивляет: два года назад защитник играл за белорусский «Энергетик-БГУ», а теперь за него заплатил € 40 млн чемпион Англии, а каждую неделю – топ-матч: то с «Челси», то с «Реалом», то с «Ливерпулем». С Винисиусом он даже справился, а в игре с командой Слота запомнился мощным рывком и спасением ворот после обреза партнёра. В общем, обживается. Сегодня новая проверка: игра с «Тоттенхэмом» на выезде, где «Сити» обычно бывает сложно.

И такая история не уникальна — есть как минимум ещё несколько примеров, когда футболист из малоизвестной команды быстро дорастал до гранда. Пишите в комментариях, кого здесь не хватает.

Игорь Степанов — в 2000 году из «Сконто» в «Арсенал»

Игорь Степанов Фото: Getty Images

Тот случай, когда пранк действительно вышел из-под контроля. Причём повёлся на него сам Арсен Венгер, чуйка которого на восходящих звёзд вообще-то подводила довольно редко. Более того, разыграть изначально пытались вообще не его! Спасибо за подробности автобиографии Рэя Парлора. Если вкратце, защитник Мартин Киоун жутко боялся конкуренции, а тут как раз на просмотр в «Арсенал» пожаловал Степанов. Латвиец явно не соответствовал уровню, тем не менее партнёры Киоуна в желании взбесить его аплодировали Игорю. «Как же он хорош в выборе позиции! Только взгляните на его подкаты!» — слова Денниса Бергкампа. Рядом с великим нидерландцем как раз находился Венгер… И «канониры» заплатили «Сконто» € 1,5 млн! Разумеется, новичок в АПЛ не прижился.

Бебе — в 2010 году из «Эштрелы» в «Виторию Гимарайнш» и сразу в «Манчестер Юнайтед»

Бебе Фото: vitoriasc.pt/Getty Images

Трансферная политика «МЮ» после ухода на пенсию сэра Алекса вызывает уйму вопросов. Ошибки, впрочем, случались и раньше. Бебе ярко проявил себя на ЧМ среди бездомных и стал профессионалом, подписал контракт с «Эштрелой» из второй португальской лиги и отметился в её составе четырьмя голами в 27 матчах. Потом его забрала «Витория Гимарайнш», но там он провёл всего месяц! Пять забитых мячей в шести предсезонных играх сподвигли «Юнайтед» отсыпать аж € 9 млн! Хотя оценивался Бебе в скромные € 100 тыс. Фергюсон прислушался к своему бывшему ассистенту Карлушу Кейрушу, а португальская полиция удивилась такой сделке и на всякий случай проверила её на коррупционные махинации. Итог печальный — всего семь матчей за основу и два гола.

Н’Голо Канте — в 2015 году из «Кана» в «Лестер» и в 2016 году из «Лестера» в «Челси»

Н’Голо Канте Фото: Getty Images

Сейчас «Кан», а им с лета владеет некто Килиан Мбаппе, занимает последнее место в Лиге 2. Десятилетие назад клуб из неё выбрался и сразу же занял 13-ю строчку в чемпионате Франции. Неплохо для новичка, но чтобы один из его футболистов в следующем году был стержневым представителем чемпионов Англии?! Из состава того «Кана» прославились только Канте и Тома Лемар. Ещё мог бы Эмилиано Сала, если бы не авиакатастрофа. «Лестер» при покупке Н’Голо, разумеется, топ-клубом не был. Но сенсационно взял АПЛ вместе с французом, чтобы потом выгодно продать его в «Челси» за € 35,8 млн. Лондонцы о том трансфере едва ли пожалели — в пример купленному даже дороже другому опорнику «лис» Дэни Дринкуотеру.

Александр Зинченко — в 2016 году из «Уфы» в «Манчестер Сити»

Александр Зинченко Фото: «Чемпионат»/Getty Images

К Зинченко можно относиться по-разному. Однако отрицать его молниеносный футбольный прогресс нельзя. В 2014 году парень играл в митинской любительской лиге — то есть на уровне одного из районов Москвы. А в 2016-м его подписал английский гранд. Да, первый сезон вне России он провёл в ПСВ, а затем находился в ротации. Но был полезен на новой для себя позиции левого защитника и через несколько лет классной игрой заставил «Арсенал» расстаться с € 35 млн. Столько же, если что, лондонцы годом ранее платили за Мартина Эдегора. Когда Зинченко покидал РПЛ, «Уфа» заняла 12-е место. Сейчас там «Пари НН». Верите, что «Манчестер Сити» купит лидера нижегородцев Хуана Босельи? А Кирилла Гоцука или Николая Калинского?

Маттео Гендузи — в 2018 году из «Лорьяна» в «Арсенал»

Маттео Гендузи Фото: Getty Images

В отличие от Канте, Гендузи на момент трансфера в «Арсенал» вообще выступал в Лиге 2. Причём не был на ведущих ролях ни в молодёжной сборной Франции, ни в «Лорьяне», за 18 матчей чемпионата забил один раз. Но скауты «канониров» разглядели во французской ФНЛ 19-летний бриллиант, рекомендовали купить его (сторговались на € 9 млн) и не ошиблись. Во всём, кроме непростого характера, который и помешал Маттео стать новым Патриком Виейра: то насмехался над зарплатами футболистов «Брайтона» и хватал за горло Нила Мопе, то уже в римском дерби провоцировал Пауло Дибалу. При Унаи Эмери Гендузи был крайне хорош, а потом дорога приключений повела его в «Герту», «Марсель» и «Лацио».

Кшиштоф Пёнтек — в 2018 году из «Краковии» в «Дженоа» и в 2019 году из «Дженоа» в «Милан»

Кшиштоф Пёнтек Фото: Getty Images

После прорыва Роберта Левандовского на польских нападающих явно повысился спрос. И какой же джекпот сорвал «Дженоа»! Генуэзцы оценили 21 гол Пёнтека в клубе с девятого места, что позволило тому стать третьим бомбардиром Экстраклассы, заплатили € 4,5 млн при рыночной стоимости Кшиштофа в € 900 тыс. и уже через полгода получили от «Милана» оффер в € 35 млн. Вот это выгода! Просто поляк настрелял 19 голов в 21 матче! Дальше его результативность и близко не подбиралась к подобному уровню, хотя 45 мячей за 72 выхода на поле в форме «Истанбула» — тоже неплохо. Именно Кшиштоф сейчас лидирует в списке бомбардиров Лиги конференций. Временно, ведь турецкий клуб вылетел.

Хвича Кварацхелия — в 2022 году из «Динамо» Батуми в «Наполи»

Хвича Кварацхелия Фото: dinamo.ge/Getty Images

Понятно, что без бана российского футбола на родину Хвича не вернулся бы. Ещё когда он выступал за «Рубин», вингером интересовались европейские клубы. Но факт есть факт: чемпионат Грузии Кварацхелия сменил на клуб из топ-3 Серии А, чтобы затем завоевать с ним первое за 23 года золото, поразить европейцев филигранной техникой, оформить 30+29 в 107 матчах и принести ему € 70 млн. А если бы босс «Наполи» Аурелио Де Лаурентис охотнее расставался с лидерами и продавал бы их на пике (привет от Кулибали и Осимхена), сумма могла быть ещё внушительнее. Хвиче только 24 года, так что «ПСЖ» также имеет возможность на нём «навариться».