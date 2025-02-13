С кем сыграет команда Карпина в 2025 году. В Россию приедут экс-тренер «Челси» и Осимхен

РФС объявил первых соперников нашей сборной в 2025 году. В марте Россия сыграет с Замбией в Москве, а в июне – с Нигерией (6-го числа дома) и Беларусью (10-го на выезде). Рассказываем, с кем встретится команда Валерия Карпина.

Замбия: тренер Грант, звёзды — экс-игроки РПЛ

Сборная Замбии Фото: FIFA/Getty Images

Сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге ФИФА. Это отнюдь не лучший результат для «Чиполополо» («медных пуль»), но и не худший. В середине 1990-х замбийцы взлетели на 15-е место, а в 2011-м свалились на 102-ю позицию. Возглавляет замбийцев прекрасно известный в России израильтянин Авраам Грант – бывший главный тренер «Челси», «Портсмута» и «Вест Хэма». В сезоне-2007/2008 он доходил с «Челси» до финалов Лиги чемпионов и Кубка лиги. Но в еврокубке лондонцы проиграли «Манчестер Юнайтед» по пенальти в «Лужниках», а в домашнем турнире уступили «Тоттенхэму» (1:2) на «Уэмбли». Сборную Замбии Грант принял в декабре 2022-го. Под его руководством команда провела 22 матча, в которых одержала 10 побед, четырежды сыграла вничью и восемь раз уступила.

Сборная Замбии никогда не выступала на чемпионатах мира, вряд ли сыграет и на ЧМ-2026. В отборочном цикле команда Гранта стартовала в своей группе посредственно – одержала одну победу над Конго (4:2), а затем потерпела три поражения от Нигера (1:2), Марокко (1:2) и Танзании (0:1). Сейчас замбийцы занимают четвёртое место. Прямую путёвку на чемпионат мира получит победитель группы, а команду, финишировавшую второй, ждёт попадание в стыки, если повезёт с раскладами. Вообще, в марте соперником команды Гранта должна была стать Эритрея, но сборная этой страны снялась с квалификации после жеребьёвки.

В декабре Замбия сыграет на Кубке Африки, а на предыдущем турнире зимой 2024-го не сумела выйти из группы, заняв третье место в квартете с Марокко, ДР Конго и Танзанией. В истории «Чиполополо» есть одна большая победа – на Кубке Африки 2012 года. Тогда замбийцы сенсационно дошли до финала, где победили Кот-д’Ивуар по пенальти.

Самый дорогой замбийский игрок по версии Transfermarkt – нападающий «Лестера» Патсон Дака, оцениваемый в € 12 млн. А в топ-4 входят также три футболиста, которые поиграли в России. Экс-вингер тульского «Арсенала» Ламек Банда стоит € 6 млн (теперь он в итальянском «Лечче»), бывший форвард «Спартака» Фэшн Сакала – € 5 млн («Аль-Фейха», Саудовская Аравия), а экс-хавбек «Арсенала» Кингз Кангва – € 1,8 млн («Хапоэль» Беэр-Шева, Израиль). Выходил на поле в отборочном цикле ЧМ-2026 и ещё один бывший вингер «Арсенала» Эванс Кангва, который также зарабатывает на жизнь в Саудовской Аравии («Абха»).

Нигерия: Осимхен, Лукман и Бонифасе приедут в Россию?

Сборная Нигерии Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Сборная Нигерии, конечно, постатуснее, чем замбийская. «Суперорлы» располагаются на 44-м месте в рейтинге ФИФА – это пятый результат в Африке после Марокко, Сенегала, Египта и Алжира. Между тем в 1994 году были пятыми и в общем мировом рейтинге. Возглавляет нигерийцев родившийся в Кот-д’Ивуаре, отыгравший всю карьеру во Франции и в то же время выступавший за сборную Мали Эрик Шель. Как тренер этот 47-летний специалист пока ничего не выиграл, но чем-то привлек нигерийскую федерацию – в январе 2025-го заключил двухлетний контракт.

Несмотря на высокий рейтинг сборной Нигерии, предшественники Шеля сработали не здорово. В отборочном цикле ЧМ-2026 «суперорлы» занимают лишь пятое место в своей группе и рискуют пролететь мимо чемпионата мира. Нигерийцы сыграли вничью с Лесото (1:1), Зимбабве (1:1) и ЮАР (1:1), потерпели поражение от Бенина (1:2). Интересно, что после провального старта в квалификации команду временно тренировал экс-защитник московского «Торпедо» Августин Эгуавон. Вообще, нигерийцы шесть раз участвовали в финальной стадии ЧМ, а в последний – в 2018 году в России. Тогда финишировали третьими в сложной группе с Хорватией, Аргентиной и Исландией. Так что в плей-офф не вышли, хотя ранее трижды попадали в топ-16.

Нигерия в декабре 2025-го также сыграет на Кубке Африки. Этот турнир «суперорлы» выигрывали трижды, в последний раз – в 2013 году. А вот в 2023-м долетели до финала, где уступили Кот-д’Ивуару (1:2).

Самых дорогих нигерийских футболистов прекрасно знает весь мир – это форвард Виктор Осимхен (€ 75 млн по версии Transfermarkt), принадлежащий «Наполи» и выступающий за «Галатасарай», а также вингер «Аталанты» Адемола Лукман (€ 55 млн) и латераль «Байера» Виктор Бонифасе (€ 45 млн). У нас звёзд такого уровня, по крайней мере с точки зрения стоимости нет. Если они приедут на товарищеский матч в нашу страну, это будет большое событие. Кстати, прежде Россия не играла с Нигерией и Замбией.

Беларусь: была разгромлена командой Карпина в прошлом году

Сборная Беларуси Фото: team.abff.by

Сборную Беларуси мы знаем намного лучше, нежели африканские. С ней наша национальная команда встречалась не так давно – в июне прошлого года. Тогда Россия крупно победила в Минске (4:0). Интересно, что ещё спустя четыре дня белорусы были разгромлены с тем же счётом Израилем. Но урок, полученный в спаррингах, пошёл впрок. После этого сборная Беларуси в шести матчах Лиги наций с Болгарией, Северной Ирландией и Люксембургом уступила только однажды. Правда, и выиграла лишь один раз при четырёх ничьих. Заняла третье место в своей группе Лиги С и пока не поднимется дивизионом выше. Впрочем, нужно учитывать, что официальные встречи команда испанского тренера Карлоса Алоса не проводит в Беларуси: домашний стадион для неё – в Венгрии.

Наши соседи находятся на 98-м месте в рейтинге ФИФА. На чемпионатах мира и Европе белорусы не выступали, а отборочный цикл ЧМ-2026 стартует для них в сентябре. Соперниками по группе будут Греция, Шотландия и кто-то из пары Португалия – Дания (зависит от результатов Лиги наций). Понятно, что в такой компании шансы занять первое место или хотя бы второе, чтобы сыграть в стыках, невелики. Но иногда чудеса случаются, если по-настоящему верить в себя.

Самый дорогой футболист Беларуси – экс-нападающий ЦСКА Илья Шкурин (€ 2 млн), который играет в Польше за «Сталь» и уже несколько лет отказывается от выступлений за сборную по политическим мотивам. На втором месте в рейтинге стоимости – форвард «Балтики» Виталий Лисакович (€ 1 млн). Вообще, в составе национальной команды немало представителей чемпионата России. В этой группе также Кирилл Печенин («Крылья Советов»), Кирилл Капленко («Химки»), Захар Волков («Арсенал»), Дмитрий Прищепа («Ротор»), Юрий Ковалёв («Балтика»), Валерий Бочеров («Уфа»), Павел Забелин («Сокол») и другие кандидаты.

За всю историю Беларусь и Россия провели между собой пять матчей. У нашей команды три победы при одной ничьей и поражении по пенальти.